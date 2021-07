Dat lekkere wijntje uit de Provence, een regionale kaas van je vakantieadres waarvan je thuis nog wilt genieten, verse broodjes voor onderweg. Wat mag je meenemen als je van vakantie terugkomt en wat niet?

Voor wie met de auto binnen de Europese Unie op vakantie gaat: je mag bijna alle lokale lekkernijen van je vakantieland mee naar huis nemen. Als zijn er wel uitzonderingen: lekkers dat de de bossen en de landbouw binnen de EU kan schaden, komt ons land niet in. Voor sommige producten geldt een invoerverbod bij import. "Levende planten zijn niet toegestaan", weet woordvoerder Hanne Corremans van CheapTickets. "Salep - bloem gemaakt van de knollen van orchideeën - is ook verboden."

Het loont de moeite om even te checken wat wel en wat niet mee mag. In een document op de site van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit is een overzicht te vinden van planten en de vakantielanden waaruit je ze wel of niet mee naar huis mag nemen. Het meenemen van beschermde diersoorten is trouwens ook verboden. "Ook geen producten die daarvan gemaakt zijn, zoals schoenen van krokodillenleer", weet woordvoerder Lex Benden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

“In je handbagage mag je geen vloeibare of gelachtige voedselproducten meenemen.” Hanne Corremans, woordvoerder CheapTickets

Voor het invoeren van beschermde planten en dieren moet je je houden aan de internationale regels, waarschuwt advocaat Lidwina Hoekstra van adviesbureau Customs Knowledge. "Aan de hand van de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) wordt gecontroleerd en gehandhaafd bij zowel particulieren als bedrijven. Als je van je vakantiebestemming komt en er blijkt iets in je tas te zitten wat verboden is, zul je niet direct in de boeien geslagen worden. Maar met dit soort situaties wordt wel direct een boete opgelegd."

Voor wie vliegt, geldt: in de ruimbagage mag je bijna alles meenemen, of het nou vloeibaar of vast voedsel is. "In je handbagage mag je geen vloeibare of gelachtige voedselproducten meenemen", zegt Corremans. "Die moeten in verpakkingen van maximaal 100 milliliter zitten en verpakt in één zakje van maximaal 1 liter."

Een pot jam of pindakaas mag dus niet mee. Wijn, bier en likeuren zijn ook verboden. Belegde broodjes in een zakje of een salade mag je wel meenemen in je handbagage. Etenswaren met een sterke geur zijn niet verboden, maar kunnen bij de beveiliging toch worden geweigerd om overlast in het vliegtuig te voorkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om sterk geurend eten, zoals kazen.

Vlees, vis of zuivel naar Nederland

Volgens Benden zijn de regels voor het meenemen van etenswaren in het vliegtuig per land verschillend. "Daarvoor kunnen reizigers de douane van dat land raadplegen."

Als je uit een EU-land komt, is het geen probleem om vlees, vis of zuivel mee te nemen naar Nederland. Kom je uit een land buiten de Europese Unie? "Dan mag je geen vlees of zuivel meenemen naar Nederland", zegt Benden. Een kleine hoeveelheid poedermelk voor een baby is wel toegestaan, voeding voor medische doeleinden ook. Het is toegestaan maximaal 2 kilo van elk mee te nemen.

Vis en visproducten zijn toegestaan tot 20 kilo. Voor kaviaar geldt een uitzondering, daarvan mag je slechts 125 gram meenemen. Benden: "Als de waarde daarvan hoger is dan 430 euro, betaal je hier wel belasting over." Chocola en snoep mag altijd mee naar Nederland. Van honing mag je maximaal 2 kilo meenemen.