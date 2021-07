De maand juli is aangebroken en we hebben als het goed is nog heel wat zonnige, warme dagen in het verschiet. Grote kans dat je daarom soms met je laptop in de tuin wil zitten, maar hoe zorg je ervoor dat je dan nog iets kunt zien?

Het kan verdraaid lastig zijn om met je laptop in de zon te zitten, vertelt Tweakers-laptopspecialist Jelle Stuip. Want hoe graag we ook bruinbakken: de felle zon heeft impact op onze schermen, accu's en de prestaties van een laptop.

Om tegen al dat extra licht op te boksen, moet een laptopscherm zelf ook helder zijn. "Met een scherm met een helderheid van minstens 400 cd/m2 (candela per vierkante meter, soms ook 'nits' genoemd) kun je bij bewolkt weer meestal goed je scherm aflezen, maar het is heel erg afhankelijk van de omstandigheden, zoals de hoeveelheid bewolking en de plek waar je zit."

"In de volle zon leest het in ieder geval voor geen meter, ongeacht de helderheid. Schermen met die helderheid zijn overigens wel aardig high-end."

Trucs om je scherm goed te zien in de zon

Een andere factor die de leesbaarheid buiten zal beïnvloeden, is de afwerking van het scherm. Die kan glanzend of mat zijn. "Mat reflecteert gewoon minder", vertelt Stuip. Daarop filteren bij een koop helpt dus ook.

Een behulpzame truc waar je overigens geen geld voor hoeft uit te geven: Windows en macOS hebben beide een dark mode; zet die vooral uit als je naar buiten gaat. Een andere tip waarvoor je in ieder geval geen nieuwe computer hoeft te halen: er bestaat ook zoiets als een laptopzonnescherm.

Zon ook slecht voor je accu en processor

Desalniettemin blijft het slim om in de schaduw te werken. Daar zijn nog meer redenen voor: van zonlicht warmt je laptop natuurlijk op en "warmte zorgt voor extra slijtage van de accu", waarschuwt de Tweakers-redacteur. "Die is tegenwoordig al niet meer zo makkelijk te vervangen, dus kijk hiermee uit."

Als je laptop zijn warmte niet meer kwijt kan, zal je processor langzamer gaan werken om niet te oververhitten. Zit je een tijd in de volle zon, dan kun je merken dat je laptop niet alleen heet, maar ook langzamer wordt. "Dat merk je vooral bij intensievere toepassingen, zoals foto's of video's bewerken." Wie dus lichter kantoorwerk in bijvoorbeeld Word doet, merkt hier mogelijk niets van.

Wifi in orde?

Last but not least moet je mogelijk het wifibereik in je tuin verbeteren. "Meshnetwerken zijn tegenwoordig aardig populair, dus dat kan zo simpel zijn als een meshpunt zo neerzetten dat hij voor goed bereik in je tuin zorgt." Dat soort netwerken bestaan uit meerdere wifipunten die onderling communiceren en ervoor zorgen dat apparaten als je laptop altijd en overal verbinding maken met het punt met het beste bereik.

Mocht je in jouw huis nog geen meshnetwerk hebben, dan moet je op zoek naar een range extender. Soms wordt dit apparaat ook wel een wifibooster of repeater genoemd. Deze pikt je wifisignaal op en creëert een extra signaal. Als je deze grof gezegd halverwege je originele wifisignaal en je werkplek in de tuin zet, moet je een verbetering in bereik zien.

Een alternatief is een access point installeren. Dat werkt een beetje hetzelfde als een repeater, alleen gaat de verbinding met je netwerk dan via een kabel. Ook hier betekent dat een beter signaal en hogere snelheid, als je bereid bent die kabel te leggen.