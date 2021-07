Voor alleenstaande ouders werkt op vakantie gaan soms anders dan voor ouders die nog bij elkaar zijn. Zo kun je voor een onaangename verrassingen komen te staan als je geen schriftelijke toestemming voor de reis van de andere ouder kunt laten zien. Wat moet je voorbereiden voor een eenoudervakantie?

"Mensen die na een scheiding weer voor de eerste keer op vakantie gaan met hun kinderen, vinden dat vaak heel spannend", zegt Loes Arends, hoofd reserveringen bij eenoudervakantiereisbureau Estivant. Er komt dan ook nogal wat bij kijken om zo'n reis op poten te zetten.

Zo zijn alleenstaande ouders die met minderjarige kinderen naar het buitenland reizen verplicht om de andere ouder om schriftelijke toestemming te vragen. Gaat deze niet akkoord en neem je de kinderen toch mee, dan kun je worden vervolgd wegens internationale kinderontvoering.

"Bij kinderontvoering komt het vaak voor dat een ouder de kinderen onder valse voorwendselen naar het buitenland meeneemt", zegt een woordvoerder van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). "De ouder zegt bijvoorbeeld dat ze op vakantie gaan, maar komt vervolgens niet meer terug."

Daarom controleert de Koninklijke Marechaussee toestemmingsformulieren in de zomerperiode extra streng. Voor elk kind moet een apart formulier worden ingevuld. Daarin staan onder meer de afgesproken reisperiode, de contactgegevens van de achterblijvende ouder en het vakantieadres. De marechaussee kan ook naar een kopie van het paspoort van de andere ouder vragen om de handtekening te verifiëren.

Controle op kinderontvoering strenger in buitenland

Sommige landen controleren strenger op kinderontvoering dan Nederland. "Bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Je hebt een stempel van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Nederland nodig, anders bestaat de kans dat je na je vakantie het land niet mag verlaten met je kind", zegt de woordvoerder van Centrum IKO. Informeer daarom altijd bij de ambassade of het consulaat van het vakantieland of er ook aanvullende documenten nodig zijn.

Wie met de auto op vakantie gaat en binnen de Europese grenzen blijft, heeft minder kans om gecontroleerd te worden. Maar ook binnen het Schengengebied is toestemming vereist. Als de andere ouder is overleden, dan moet je dit kunnen aantonen met een overlijdensakte.

Het strenge toezicht lijkt effect te hebben. Het aantal kinderontvoeringen is vorig jaar gedaald. Dit was de eerste daling in vier jaar tijd. Waar in 2017 nog 288 kinderen werden ontvoerd, waren dat er vorig jaar 221. Dit komt neer op een daling van 23 procent.

De marechaussee controleert aanvullende documenten voor ouders die in hun eentje kinderen meenemen naar het buitenland in de zomerperiode extra goed. Foto: ANP

Deze documenten moet je kunnen laten zien Toestemmingsverklaring van de andere ouder

Kopie van het paspoort of de identificatiekaart van de andere ouder

Uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van het kind

Uittreksel van het gezagsregister

Eventuele overlijdensakte van de andere ouder

Meer gescheiden ouders boeken een eenoudervakantie

Ongeveer een derde van alle Nederlandse huwelijken eindigt in een scheiding. Bij ruim de helft (55,5 procent) van alle echtscheidingen zijn minderjarige kinderen betrokken. Sinds 2015 gaat het aantal scheidingen geleidelijk omlaag. In dat jaar gingen 34.232 getrouwde stellen uit elkaar. Twee jaar later waren dat er bijna vijftienhonderd minder.

Ondanks de daling van het aantal echtscheidingen zien reisbureaus voor eenoudervakanties juist een groei van het aantal boekingen. Dat bevestigen aanbieders Estivant en Maris Life. Beide organisaties willen geen exacte cijfers noemen. "Maar het gaat om duizenden ouders en kinderen per jaar", zegt woordvoerder Emma Blanchard van Maris Life.

Familiekorting soms alleen geldig voor gezinnen met beide ouders

Arends legt uit dat gescheiden ouders op vakantie vaak aan andere zaken behoefte hebben dan gezinnen die nog intact zijn. "De familieleden van een gezin met beide ouders zullen hoofdzakelijk met elkaar optrekken. Als een van de ouders dan wegvalt, dan komt de andere ouder 's avonds alleen voor de tent te zitten."

Als enige ouder is het bijvoorbeeld lastig om opvang te vinden wanneer 's avonds op de vakantiebestemming een feest wordt gehouden. Of om gebruik te maken van familiekortingen bij pretparken of accommodaties, die soms alleen van toepassing zijn op gezinnen met twee ouders of gezinnen van minimaal vier personen.

"Daarom maken wij van tevoren al prijsafspraken voor activiteiten die we boeken", vertelt Arends. "Op locatie zorgen we ervoor dat een activiteitenteam op de kinderen kan passen en ze naar bed kan brengen als de ouders uit eten zijn. Je bent er onder gelijkgestemden die dezelfde dingen hebben meegemaakt als jij."