Als je op vakantie bent, is het natuurlijk fijn als de buren, familie of vrienden de planten verzorgen. Niets is vervelender dan je kamerplanten bij thuiskomst halfdood aan te treffen. Daarom zet NU.nl goede planteninstructies voor de verzorgers op een rij, waar je misschien zelf ook wel wat aan hebt.

"Ik zit zelf ook met dat probleem", zegt plantenexpert Dorina Verdyck. De Belgische toont op haar populaire Instagram-pagina Plant & Stek haar huis vol planten. "Ik heb ongeveer twee- tot driehonderd planten. Als ik op vakantie ga, moet er echt iemand tijdelijk in mijn huis komen inwonen. Ook omdat ik nog drie katten heb, ik kan ze allemaal niet aan hun lot overlaten."

Ook haar collega Iris van Vliet (Mama Botanica) regelt een plantenoppas. "Ik heb er rond de honderd en als ik een weekje wegga, redden ze het nog wel. Maar als ik langer ga, heb ik het geluk dat mijn vader ze wil komen verzorgen."

Verdyck en Van Vliet nodigen vaak hun plantenoppas van tevoren uit om uitleg te geven. "Geef ze een miniworkshop en laat zien hoeveel water de planten nodig hebben", adviseert Verdyck. "Je ziet het ook bij tv-koks: ze zeggen dat je een snufje zout in het eten moet doen, maar vervolgens zie je ze de hele pot erin doen."

De beste tips van de plantenexperts Maak groepjes. Zet bijvoorbeeld de vetplanten samen en al je tropische planten bij elkaar. Dat maakt het overzichtelijk voor degene die ze komt verzorgen. Bovendien verdampen de tropische planten vocht, waardoor er een soort mini-jungle ontstaat. Zo kunnen ze langer zonder water.

Leg er een kleine handleiding. Vermeld daarin op welke dagen die planten water nodig hebben.

Zet de planten op een lichte plek. Veel mensen doen bij vertrek de rolluiken of de gordijnen dicht. Zet ze dan bijvoorbeeld boven in de buurt van een raam waar inbrekers niet zo makkelijk door naar binnen kunnen.

Zet bakjes met water naast je planten. Zeker op warme dagen. Dat verhoogt de luchtvochtigheid.

Zet ze niet te dicht bij het raam. Bij warm weer verbranden ze.

Ga ze ook niet verpotten vlak voordat je vertrekt, want als het slecht gaat, kun je ze geen extra zorg geven.

'Mijn tante zweert bij koortjes in emmer water'

Heb je niemand die je planten kan verzorgen? "Zorg dan voor zelfwatersystemen", zegt Verdyck. "Zeker als maximaal tien of vijftien planten hebt. Je hebt potten met een tijdelijk watersysteem en de aarde neemt water op wanneer het nodig is. Zeker handig als je vaker op vakantie gaat. Je hebt ook plantirrigators van terracotta waarin je een fles water op de kop zet. Mijn tante zweert al jaren bij koortjes in een emmer water. Ze zet de planten om de emmer en de koortjes lopen uit de emmer naar de aarde van de planten. Ik gebruik zelf de metalen versie, maar die zijn wel iets duurder."

Van Vliet is minder fan van deze systemen. "Ik zou ze alleen gebruiken als je die normaal ook al gebruikt. Anders kom je misschien teleurgesteld thuis."

Zelfwatersytemen zijn misschien een oplossing als niemand voor de planten kan zorgen. Zelfwatersytemen zijn misschien een oplossing als niemand voor de planten kan zorgen. Foto: Dorina Verdyck

Moet je buur de planten draaien?

De buur hoeft de planten niet te draaien, vindt Verdyck. "Sommige planten groeien naar het licht toe, maar in die paar weken valt dat reuze mee. Draaien zorgt toch voor een stressmoment voor de plant, dat kan vaak meer kwaad dan goed doen.

Je moet het kunnen loslaten, zegt Verdyck tot slot. "Accepteer dat het mis kan gaan. Houd er rekening mee dat enkele planten het misschien niet overleven. Als je dit absoluut niet wil, kan je beter niet te lang met vakantie gaan."