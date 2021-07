Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger in de rubriek Bijzonder en betaalbaar over zo'n land. Deze week: Jenny Smit (43) over Bosnië en Herzegovina.

Wat voor reis maakte je?

"In de meivakantie van 2019 maakte ik samen met mijn man en dochter van negen maanden een rondreis door Bosnië en Herzegovina. We pakten het vliegtuig en huurden ter plekke een auto. We begonnen onze reis in Mostar. Deze stad heeft een oude binnenstad met christelijke en islamitische invloeden. Zo zijn er moskeeën en kun je naar een enorme bazaar."



"Ook heb je er de Stari Most: een indrukwekkende brug met bogen over de rivier. Op een ochtend bekeek ik de brug bij zonsopkomst vanaf de rivieroever. Ik hoorde de stad langzaam ontwaken terwijl ik naar de brug keek en foto's maakte. Dat was heel bijzonder."

Wat kun je verder doen in Mostar?

"In de buurt van Mostar zijn de Kravica-watervallen. Deze indrukwekkende watervallen zijn 250 meter breed en 26 meter hoog. In de zomer kun je er zelfs zwemmen. Als je er op een zonnige dag naartoe gaat, heeft het water een prachtige blauwgroene kleur."

“In Trebinje staat het toerisme nog niet eens in de kinderschoenen, zo weinig toeristen zijn er.”

Jenny bezocht de zuidelijk gelegen stad Mostar. Foto: Jenny Smit

Het land heeft een roerige geschiedenis, hoe merk je dat?

"Het is niet mogelijk door het land te reizen zonder dit te merken. Sommige gebouwen die in de vuurlinie lagen, zijn nog beschadigd. Ook al zijn ze bezig met heropbouw. Het is een keus hoeveel je ziet, maar ik vind het juist belangrijk om me te verdiepen de geschiedenis van het land waar ik ben."

"Daarom ging ik naar een aantal musea. Het indrukwekkendste vond ik het Museum of War and Genocide Victims in Mostar. Daar wordt het levensverhaal van slachtoffers verteld aan de hand van foto's, video's en voorwerpen. Er lagen bijvoorbeeld kleertjes van een tweejarig kind dat omgekomen was. Dan krijgt de oorlog een gezicht."

Wat hebben jullie verder gezien?

"We zijn naar Sarajevo geweest en hebben daar de oude stad en de bobsleebaan van de Olympische Spelen bekeken. Wij zagen die baan in de mist en sneeuw, dat gaf het een mysterieuze uitstraling. De rest van de vakantie was het trouwens 25 graden, haha."

"Verder zijn we dwars door het land naar Trebinje gereden. Een prachtige route door de bergen met haarspeldbocht na haarspeldbocht. Onderweg raakten we nog de weg kwijt. Ineens zaten we op een onverhard zandweggetje. In Trebinje staat het toerisme nog niet eens in de kinderschoenen, zo weinig toeristen zijn er. Het is een wijnregio en wij bezochten oude molens en bruggen."

Het land is vrij goedkoop om te reizen, toch?

"Zeker! Voor het vliegticket betaalden we 320 euro. Ons duurste etentje was 30 euro in totaal, maar voor 4 euro heb je ook een complete maaltijd. Een kop koffie kost tussen de 50 cent en een euro. Wij overnachtten wat luxer in een tweekamerappartement omdat dat fijn was met mijn dochter. Dat kost 30 of 40 euro per nacht."

Wat is je het meest bijgebleven van het land?

"De vriendelijkheid van de mensen. Ook naar mijn dochter toe: iedereen stopte haar wat toe. Ik dacht dat ze misschien anders naar Nederlanders zouden kijken door de Nederlandse rol in Srebrenica, maar ik voelde dat op geen enkele manier. Iedereen was behulpzaam. We kwamen op de eerste dag laat aan en toen waren alle winkels dicht. De man die onze accommodatie runde, heeft toen de beste kebab in de stad voor ons gehaald."