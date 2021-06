Iedereen moet er even tussenuit kunnen om op te laden. Maar hoe weet je zeker dat het ondertussen niet in het honderd loopt op het werk zodat jij ontspannen op vakantie kan. Niemand wil al liggend op een strandbedje gestoord worden door collega's. Twee experts vertellen hoe je met een gerust hart weggaat.

"Maak allereerst je hoofd leeg", zegt Mark Tigchelaar, medeoprichter van Focus Academy. "Je zal je hoofd bewust moeten zien te stoppen. Anders dreigt het gevaar dat je op vakantie op een prachtige plek staat en nog steeds bezig bent met werk."

“Noteer op je telefoon of in een kladblok alles wat in je opkomt.” Mark Tigchelaar, schrijver en medeoprichter van de Focus Academy

Tip 1: Noteer alles wat in je opkomt

Zorg er in ieder geval voor dat je je werk afhebt en gebruik de dag voor je weggaat als opruimdag voor je hoofd. Tigchelaar: "Noteer op je telefoon of in een kladblok alles wat in je opkomt. Dan komt vaak ook al het andere dat nog in je hoofd zat naar boven drijven." Doe je dat niet, dan zal je hoofd je er aan blijven herinneren op vakantie "Die gedachten blijven zich dan herhalen en dat is heel vermoeiend. Uiteindelijk veroorzaakt het stress."

Tip 2: Maak een waterdichte overdracht

Zorg ook voor een waterdicht overzicht van alle dingen die moeten gebeuren als jij weg bent, zegt Björn Deusings van aanbieder van tijdsmanagementcursussen Tijdwinst.com, dat geeft rust. Investeer in het maken van duidelijke instructies. Zo voorkom je dat je op de camping door collega's wordt bestookt met vragen en dat je fouten moet herstellen als je terug bent. "Je wil zeker weten dat het goedkomt. Dus maak op tijd een lijst zodat je die ook nog kunt bespreken met elkaar." Schrijf voor jezelf ook op wat je na je vakantie weer oppakt.

“Bij ons is de regel: als je out of office reply aanstaat, mail je niet terug. De mailer weet echt wel wat hij moet doen.” Björn Deusings, Tijdswinst.com

Tip 3: Wees duidelijk over je bereikbaarheid

Maak duidelijke afspraken over je bereikbaarheid op vakantie. Geef door aan je collega's waar ze je eventueel voor mogen bellen en waarvoor niet. Hetzelfde zet je in je autoreply. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. En houd je ook aan die afspraken. "Bij ons is de regel: als je out of office reply aanstaat, mail je niet terug. De mailer weet echt wel wat hij moet doen", zegt Deusings.

Tigchelaar noemt de autoreply een standaard voorzorgsmaatregel. "Als je dit niet regelt, ben je in feite altijd bereikbaar. Maar alleen een out of office reply is niet voldoende. Regel het ook op teamniveau. Zeg tegen je collega's dat je je telefoon in principe uit hebt staat, maar je 'm bijvoorbeeld elke dag om 16.00 uur even aanzet."

Tip 4: Denk goed na over doorwerken op vakantie

Doorwerken op vakantie is altijd een keuze. Het wel of niet doen is allebei te beargumenteren, zegt Tigchelaar. "Het kan zijn dat je jezelf gaat opvreten als je het niet doet. Veel mensen willen toch bereikbaar blijven voor als er iets gebeurt." Deusings zegt dat het beter is als je een keuze maakt. "Een beetje met vakantie gaan bestaat niet. Als je nog bereikbaar bent voor spoedjes en meekrijgt wat er op kantoor gebeurt, zal dat waarschijnlijk nog heel de dag in je hoofd nagalmen."