Een vliegreis maken met je kinderen kan best wat zorgen met zich meebrengen: voor zowel ouders als medereizigers. Niemand wordt namelijk blij van een huilende baby of een gillende peuter in het vliegtuig. Hoe zorg je dat een vlucht met (kleine) kinderen voorspoedig verloopt?

Nu steeds meer reisbestemmingen open gaan, is ook een vliegvakantie weer binnen handbereik. Maar hoe pak je dat aan met kleine kinderen? Voor veel ouders is er niets ongemakkelijker dan een ontevreden peuter in het vliegtuig. Kelly Camfferman is stewardess bij een grote Nederlandse vliegtuigmaatschappij en heeft al heel wat kinderen voorbij zien komen op haar vluchten. "Hoe een kind zich tijdens een vlucht gedraagt, heeft denk ik veel te maken met de opvoeding."

'Nee is nee'

"Je bereikt al veel door je kind aan te leren dat 'nee' ook echt 'nee' betekent, en door niet alsnog je kind zijn zin te geven op het moment dat het gaat krijsen", zegt pedagoog Inge van Rijn. "Anders zal je kind dat ongetwijfeld ook gaan doen in het vliegtuig."

Maar een dreumes, peuter of kleuter is hoe dan ook niet te programmeren om de hele vlucht stil te zitten. Een plan van vermaak en activiteiten tijdens de vlucht is dus geen slecht idee.

"Misschien niet heel pedagogisch verantwoord, maar een tablet is van veel ouders echt de beste vriend op een lange vlucht", zegt Camfferman. "Neem ook genoeg boekjes en gezelschapsspelletjes mee, en geef van tevoren aan dat jullie bijvoorbeeld maximaal twee à drie keer naar de wc gaan om de benen te strekken. Het is voor een kind fijn te weten wat het kan verwachten, maar ook een beetje autonomie te hebben in hoeverre dat kan", voegt Van Rijn daaraan toe.

Vliegen met een baby

Voor jonge kinderen en baby's jonger dan een jaar is het natuurlijk een ander verhaal. Die gaan meestal wel slapen, maar natuurlijk kunnen er ook huilmomenten zijn. "Je kunt een reiswiegje of bassinet boeken zodat je baby ongestoord kan slapen in het vliegtuig. Iets anders wat ik ouders wel eens heb zien doen, is pakketjes uitdelen aan hun medereizigers met daarin oordoppen en een kaartje met uitleg en een knipoog dat het hun eerste vlucht is met de baby. Niemand heeft ze aangesproken op het gehuil van de baby. En natuurlijk kan je daar uiteindelijk ook niet heel veel aan doen", zegt Camfferman.

Volgens Van Rijn is voor baby's vooral het voldoen aan de fysieke behoeftes heel belangrijk. Een jonge baby heeft vooral behoefte aan genoeg voeding, comfort, even op schoot zitten, knuffelen en genoeg met de armpjes en beentjes kunnen spartelen. "Voor een baby die net begint met kruipen en moeilijk stil kan zitten moet je zoveel mogelijk de ruimte opzoeken op jullie zitplek. Je kunt bijvoorbeeld een family row boeken waar je kind op de grond wat ruimte heeft om te bewegen. Maar je kind laten kruipen in het gangpad raden wij sterk af", zegt Camfferman.

“Heeft je kind last van de luchtdruk in de oortjes tijdens het stijgen en dalen? Zorg er dan voor dat je kind op dat moment iets eet of drinkt om hem daarvan af te leiden.” Kelly Camfferman, stewardess

'Je kind neemt jouw gemoedstoestand over'

Goed om te weten: kinderen nemen haast alles van hun ouders over qua gemoedstoestand. Van Rijn: "Vooral jonge kinderen voelen het aan als hun ouders gestrest of juist relaxed zijn. Heb vertrouwen in de vlucht en wees goed voorbereid met de boekjes en spelletjes die je meeneemt. Neem ook liever geen vluchten met overstap als het even kan." Nog een tip van de pedagoog: "Omdat je kind al zo lang stil moet zitten, kan als laatste het vliegtuig instappen veel schelen voor je kind."

Camfferman: "Neem ook altijd zelf iets mee om te eten en drinken voor je kleine, want we hebben niet altijd genoeg snacks voor kinderen aan boord. Heeft je kind last van de luchtdruk in de oortjes tijdens het stijgen en dalen? Zorg er dan voor dat je kind op dat moment iets eet of drinkt om hem daarvan af te leiden."