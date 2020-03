Overal in Europa worden grote toeristische trekpleisters gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wat kun je verwachten als je een stedentrip op de planning hebt staan?

Londen

Alle grote theater- en musicalvoorstellingen op het Londense West End gaan voorlopig gewoon nog door. Theaterbrancheorganisatie the Society of Londen Theatre (SOLT) stelt dat het 'business as usual' is op het West End. Zolang bezoekers goed hun handen wassen en in hun elleboog hoesten en niezen vindt SOLT het veilig om de shows te laten doorgaan.

De regering heeft ook nog geen maatregelen aangekondigd om de musea te laten sluiten. Beroemde attracties zoals het Natural History Museum en het Tate Modern blijven open.

Parijs

Net zoals in Nederland zijn ook in Parijs alle evenementen waar meer dan honderd bezoekers komen afgelast. Disneyland Parijs is tot nader order dicht. Attracties zoals de Eiffeltoren, het Louvre en Moulin Rouge blijven nog wel open, maar passen hun bezoekersaantallen aan. De gemeenteraad roept iedereen op om uitjes naar bijvoorbeeld de bioscoop of een restaurant uit te stellen.

Veel attracties sluiten hun dagkassa's. Voor bijvoorbeeld de Eiffeltoren en het Louvre kun je alleen nog via internet een ticket kopen, zodat je zo weinig mogelijk fysiek contact met andere mensen hebt. De versmarkten in de Franse hoofdstad blijven open.

Berlijn

In Berlijn worden alle evenementen met meer dan duizend bezoekers afgeblazen. Ook de musea, kerken en bibliotheken in Berlijn gaan voor onbepaalde tijd dicht. Daar vallen de Neue en Alte Nationalgalerie, het Pergamonmuseum, het Bode-Museum en het Museum für Fotografie onder. Ook de Rijksdag sluit tot 30 april en de halve marathon van Berlijn gaat niet door. Wel blijft de beroemde tv-toren voorlopig nog open.

Ook zijn voor Duitsland in- en uitreisberkingen van kracht. Verwacht bij het doorreizen naar Oostenrijk strenge grenscontroles. De politie checkt hier alle reizigers op ziektesymptomen.

De Rijksdag in Berlijn blijft in ieder geval tot 30 april gesloten. (Foto: 123RF)

Wenen

In de Oostenrijkse hoofdstad blijven alle toeristische trekpleisters dicht tot tenminste 3 april. Hieronder vallen de Stephansdom, Paleis Schönbrunn, Schloss Niederweiden, het Sisi Museum, het Kunsthistorisch Museum, het Leopold Museum en het Belvédère.

Daarnaast zijn alle outdoorevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers en indoorevenementen met meer dan honderd bezoekers afgelast. De marathon van Wenen, het ViennaUp '20 Festival, het 4GameChangers Festival en het lentefestival Steiermark Frühling gaan allemaal niet door. Ook gaan alle winkels dicht, behalve supermarkten, apotheken, banken en postkantoren.

Cyntha Wieringa (23) studeert wetenschapsfilosofie in Wenen en merkt al veel van de maatregelen. "De universiteiten zijn dicht en mijn vrienden en ik zagen dat als een mooie kans om uit te gaan. Maar alle clubs zijn dicht en alle feesten gaan niet door."

Praag

De regering van Tsjechië riep op 12 maart de noodtoestand uit. In het hele land zijn theatervoorstellingen, concerten, sportevenementen, kerkdiensten, markten en beurzen met meer dan honderd bezoekers verboden. Een bezoek aan het Franz Kafka Museum, Nationaal Museum, of de Praagse Burcht zit er dus niet in. UNESCO Werelderfgoedlocaties zoals de Karelsbrug en de Sint Vituskathedraal zijn nog wel van buitenaf te bewonderen.

Ook beperkt het land de mogelijkheden om in en uit te reizen. Met ingang van 14 maart kunnen alleen auto's nog de grens over. Bussen, treinen en veerboten worden opgeschort. De regering werkt nog aan nieuwe maatregelen om het vliegverkeer aan banden te leggen. "We begrijpen dat dit heel vervelend is, maar we willen te allen tijde voorkomen wat er nu in Italië gebeurt, waar alle inwoners van het land nu in quarantaine zitten" sprak minister-president Andrej Babis.

Madrid

In Madrid is er een negatief reisadvies van kracht. Het RIVM adviseert alleen naar de Spaanse hoofdstad te reizen voor noodzakelijke reizen. In Spanje zijn er bijna 3.000 mensen besmet met het coronavirus en 64 daarvan zijn overleden.

In Madrid zijn alle evenementen met meer dan duizend bezoekers afgelast. Het Prado Museum, beroemd vanwege zijn grote collectie schilderijen van Fracisco de Goya, is gesloten tot nader order. Ook het Reina Sofia en Thyssen-Bornemisza en het Nationaal Archeologisch Museum blijven dicht.