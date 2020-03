Maak je je zorgen om het coronavirus en overweeg je je vakantie te annuleren? Kijk dan goed naar de voorwaarden van je reis- of annuleringsverzekering. Voor de meeste verzekeraars is corona-angst namelijk geen gegronde reden om een reis af te blazen. NU.nl zet op een rij wat de polissen van grote reisverzekeraars wel en niet dekken.

Iedere reis- en annuleringsverzekering heeft andere voorwaarden. Zo rekent de ANWB de snelle verspreiding van het coronavirus tot een natuurramp, waarvoor je je met de optie Terrorisme en Natuurrampen kunt verzekeren. Allianz kent ook zo'n pakket, maar ziet het virus niet als natuurramp en vergoedt annuleringen daarom niet. Informeer daarom altijd bij je verzekeraar voor de precieze voorwaarden.

Allianz Global Assistance: geen geld terug

Voor Allianz is het COVID-19-virus geen gegronde reden om je reis te annuleren. Als je je reis afblaast of eerder naar huis gaat omdat je bang bent ziek te worden, krijg je dus geen geld terug. De verzekeraar adviseert contact op te nemen met de reisorganisatie, accommodatie of vervoerder bij wie je tickets en overnachtingen hebt geboekt.

Als je op vakantie wél besmet raakt en ziek wordt, vergoedt Allianz de medische kosten, mits je de dekking Medische kosten hebt afgesloten. Moet je bijvoorbeeld in het hotel in quarantaine, dan worden de extra overnachtingen vergoed. Ook krijgen je reisgenoten een bedrag om onvoorziene verblijfs- en reiskosten te dekken.

Centraal Beheer: geld terug bij negatief reisadvies

Centraal Beheer is een van de weinige verzekeringen die de kosten van een annulering dekt als er een oranje of rood reisadvies geldt voor de vakantiebestemming. Dit is alleen mogelijk als het reisadvies nog niet van kracht was op het moment dat de vakantie werd geboekt. Als je slechts uit voorzorg een reis wil annuleren terwijl er geen negatief reisadvies voor de bestemming geldt, dan krijg je niets terug.

Univé: geen geld terug

Univé keert niets uit als je je reist afbreekt of annuleert vanwege angst voor het coronavirus. Ook als je vast komt te zitten op je vakantiebestemming, bijvoorbeeld omdat de hotelgasten in quarantaine moeten, komen de extra overnachtingen voor eigen rekening. Univé adviseert contact op te nemen met de reis- of vervoersorganisatie om te kijken of zij iets voor je kunnen betekenen.

De kosten voor extra overnachtingen als je in het hotel in quarantaine moet, komen meestal voor eigen rekening. (Foto: Reuters)

FBTO: geld terug als je ziek wordt

FBTO keert niets uit als je niet meer op vakantie wil omdat je bang bent het coronavirus op te lopen. Ziekte is wel een gegronde reden om te annuleren. Dit betekent dat de verzekering wel uitkeert als je annuleert omdat je al corona hebt, of wanneer je het op vakantie krijgt en daardoor eerder naar huis gaat.

Als je in het hotel in quarantaine moet door een vermoedelijke besmetting en je daardoor je vlucht mist, dan keert de verzekering niets uit. Je betaalt zelf de extra overnachtingen en de nieuwe terugreis.

Let ook goed op het reisadvies: FBTO keert niets uit als je naar een land gaat waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt. Maar als dit op het moment van vertrek uit Nederland nog niet van kracht was, dan ben je wel verzekerd.

OHRA: geen geld terug

Ook bij OHRA kun je de gemaakte kosten voor je vakantie niet terugkrijgen als je uit voorzorg annuleert. De annuleringsverzekering is alleen geldig bij bijvoorbeeld overlijden van een familielid, als je huis in brand staat of wanneer je kort voor de reis bent ontslagen door je werkgever.

Houd er ook rekening mee dat de verzekeraar wellicht helemaal niets vergoedt wanneer je hulp nodig hebt in een gebied waar een oranje of rood reisadvies van kracht is. "OHRA dekt nooit annuleringskosten als de reiziger van tevoren weet dat er een grote kans is dat hij de reis moet annuleren", stellen de polisvoorwaarden.

ANWB: geld terug onder bepaalde voorwaarden

Wie een reisverzekering bij de ANWB heeft afgesloten, heeft kans om zijn geld terug te krijgen bij annulering. Daarvoor gelden twee voorwaarden: je hebt voor 30 januari 2020 de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen afgesloten én op je bestemming heerst een besmettelijke ziekte die aantoonbare gezondheidsrisico's voor je oplevert.

Als je onverhoopt langer op de bestemming moet blijven, bijvoorbeeld doordat je terugvlucht is geannuleerd, dan keert de ANWB een vergoeding van 75 euro per persoon per dag uit voor verblijfskosten en betaalt de verzekeraar de extra vervoerskosten.

