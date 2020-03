Negatieve reisadviezen, dagelijks nieuwsberichten over zieke en soms zelfs overleden mensen. Het coronavirus duikt in alle sectoren op. Wat merkt de reisbranche van de onrust?

De telefoon staat roodgloeiend bij reisorganisaties. Het coronavirus zorgt namelijk voor veel onzekerheid. Hierdoor worden vakanties en tripjes afgezegd en zomervakanties later geboekt. Bij Vliegtickets.nl merken ze ook een daling in het totaal aantal boekingen, zegt woordvoerder Sander van Veen.

Mensen willen een zorgvrije vakantie

Dat geldt vooral voor Azië, waar 25 procent minder vluchten naartoe worden geboekt. Ook bij De Vakantiediscounter ziet voorlichter Laura Vlaanderen een neerwaartse trend in het aantal reizen naar plekken die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies hebben gekregen. Het gaat dan vooral om de Canarische Eilanden, door de besmettingen op Tenerife, en Italië.

Mensen schuiven het boeken volgens Vlaanderen nog even voor zich uit. "Mensen vragen zich af: waar is het in de zomer coronavrij? Je merkt dat ze wel oriënteren, maar voor de zekerheid nog even afwachten. Reizigers willen een zorgvrije vakantie." Mensen willen daarnaast vooral annuleren of nog snel een annuleringsverzekering afsluiten, maar volgens Vlaanderen ook graag een paar geruststellende woorden horen.

Lege terrassen in Venetië vanwege het coronavirus. (Foto: Reuters)

Vragen stromen binnen

Bij de reisorganisaties van ANWB stromen de vragen ook binnen, zegt marketingmanager Karianne van Rongen. Dat gebeurt bij hen zowel voor verre bestemmingen als bestemmingen binnen Europa. "Mensen willen weten wat er gebeurt wanneer ze op vakantie gaan naar een land waar het virus is gesignaleerd of als ze eenmaal op bestemming zijn en niet meer naar huis kunnen."

“Mensen zijn op zoek naar zekerheid in een onzekere situatie.” Karianne van Rongen, marketingmanager ANWB

Ook vragen ze zich volgens haar af wat er met hun vakantie gebeurt als het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies aanpast voor het land dat ze gaan bezoeken, zoals recent voor Noord-Italië het geval was (van geel naar oranje). "We merken vooral dat mensen op zoek zijn naar zekerheid in een onzekere situatie."

De onzekerheid zien ze ook terug in de boekingen, zegt Van Rongen. "Er is een groep mensen die gewoon boekt en waarschijnlijk denkt dat het risico op corona afneemt of straks in Nederland net zo groot is als op hun vakantieb estemming".

Uitstelgedrag kan leiden tot hausse aan lastminuteboekingen

En er zijn mensen die hun vakantie uitstellen. "Of het nu over de zomervakantie of de meivakantie gaat, deze mensen wachten liever met boeken. Ze willen eerst zien hoe het coronavirus zich ontwikkelt." Dit uitstelgedrag kan volgens Van Rongen op termijn zorgen voor een 'lastminutehausse', waardoor iedereen tegelijk boekt.

Bij deze reizigersorganisatie komen nu ook de eerste annuleringen binnen. "Die zijn voor vakanties die op korte termijn plaatsvinden, maar ook voor zomervakanties. Sommige mensen overwegen zelfs de annuleringskosten voor lief te nemen wanneer ze hun vakantie cancelen."

"Maar wij helpen hen ook graag met een alternatieve vakantiebestemming en dit kan variëren van een tripje in eigen land tot een andere vakantie binnen of buiten Europa. "

Deze bestemmingen doen het toch goed

Een aantal bestemmingen blijven het ondanks het virus toch goed doen. Dat zijn volgens Van Rongen Nederland, Scandinavië, de Verenigde Staten en Peru. Volgens Vlaanderen, van Dé Vakantiediscounter, worden Egypte, Bali en het Caribisch gebied nu procentueel meer geboekt. Vliegtickets.nl ziet vooral vluchten naar Noord-Amerika gaan. "Daar zijn weinig gevallen van corona bekend, dus wordt dit wellicht gezien als alternatief voor reizen naar Azië."

Waar gaan mensen nog wél naartoe?

Bestemmingen binnen Europa Barcelona

Malaga

Lissabon

Londen

Alicante