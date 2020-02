Als toerist heb je waardevolle spullen op zak en ben je onbekend met de omgeving; je bent het uitgelezen slachtoffer voor zakkenrollers. In welke Europese steden moet je vooral op je hoede zijn? En welke trucs zijn populair? NU.nl vraagt het aan een deskundige.

Jaime van Gastel is inmiddels 25 jaar actief als 'boevenspotter' en heeft in zijn vrije tijd voor meer dan vijftienhonderd aanhoudingen gezorgd. Via sociale media leert hij mensen waar ze op moeten letten.

"Ken je de voetbaltruc?", vraag hij. "Dan geeft iemand je tijdens het uitgaan een high five, terwijl hij als afleiding een been tussen jouw benen steekt. Binnen vijf seconden kun je dan al je telefoon of horloge kwijt zijn."

Buiten de Randstad zijn tegenwoordig veel criminelen actief in supermarkten, weet Van Gastel. "In Limburg, Brabant en Overijssel zijn grote bendes met jonge meiden, die pincodes afkijken en vervolgens een mobiele telefoon rollen. Daar kunnen ze dan vervolgens geld mee overschrijven."

517 Video De rug-op-rug-truc vastgelegd op beeld

Hier moet je voor oppassen in Europese steden

Van Gastel noemt Lissabon, Antwerpen en Rome als beruchte steden wat betreft zakkenrollers. Vooral in Barcelona is het opletten geblazen, vertelt hij. "De Ramblas is daar een walhalla. En in de metro zijn honderden criminelen actief. Jonge meiden dragen daar bijvoorbeeld sjaals om hun nek, waar ze hun arm onder kunnen houden om onopvallend tasjes open te ritsen."

Wie met de trein door Europa reist, dient volgens Van Gastel alert te blijven. "Zakkenrollers kleden zich netjes in pak, kopen een kaartje voor de eerste klas. Slachtoffers leggen hun bagage vaak in het rek boven zich, maar dan heb je er dus geen zicht meer op."

Van Gastel licht toe: "Ze nemen plaats in de tweezitter achter je. Met een colbertjasje bedekken ze dan bijvoorbeeld je koffer, zodat niemand ziet dat er iets uit wordt gehaald. Daarna leggen ze alles weer terug en gaan ze door naar het volgende slachtoffer."

Zicht op je spullen houden, is de beste tip die Van Gastel kan meegeven. Hij zet ook een aantal veelgebruikte trucs van zakkenrollers op een rij.

De rug-op-rugtruc

Hang in een restaurant nooit je jas of tasje over je stoel heen, waarschuwt Van Gastel. "Zakkenrollers gaan aan de tafel achter je zitten, met hun rug naar je toe. Ook aan hun stoel hangt een jasje, waar ze hun arm door kunnen steken om je vanachter te bestelen. Wat ook gebeurt, is dat ze een eigen tas mee hebben die op de jouwe lijkt. Ze wisselen de twee dan om, zodat jij met een lege tas achterblijft."

De fototruc

Wees alert als een vreemde toerist vraagt of je een foto wil maken. "Voor die foto hou je je handen omhoog, en op dat moment ritst een handlanger van achter je tas of buideltasje open. Mensen hebben dat niet door, het gaat heel snel."

270 Video Jaime van Gastel spot de fototruc bij de Zaanse Schans

De vlekkentruc

Zakkenrollers spuiten voor deze truc namaakvogelpoep op de rug van een slachtoffer. "Twee andere personen, netjes in pak gekleed, doen dan alsof ze je willen helpen met schoonmaken. Op het moment dat je wordt afgeleid, wordt je koffer gepikt. Of ze halen de portemonnee uit de binnenzak van je jas. In Brugge is dit onlangs veel gedaan, maar het gebeurt in meer steden."

Oproep