Sommige mensen sparen al hun geld op om door Azië te kunnen backpacken, op cruisevakantie te gaan of met de caravan richting Zuid-Frankrijk te rijden. Anderen schieten al in de stress bij alleen al het idee van huis te moeten. "Ik vind vakantie ontzettend overgewaardeerd."

De laatste keer dat Erna Bosschart op vakantie is geweest, is meer dan acht jaar geleden. "We zijn met de auto naar Bretagne gereden om coquilles te eten. Toen we daar eenmaal waren, was het twee dagen lang zo mistig dat we niets konden doen. Vervolgens zijn we een hele dag ziek geweest van de zelfgemaakte yoghurt uit de bed & breakfast. Dan kun je beter gewoon thuisblijven."

“Mensen kijken me soms aan alsof ik gek ben als ik zeg dat ik niet van vakantie houd” Erna Bosschart

Bosschart vindt op vakantie gaan schromelijk overgewaardeerd en voelt geen behoefte zelf nog weg te gaan. "Toen onze kinderen nog klein waren deden we het wel, want die kregen op school constant de vraag: waar ben jij heen geweest met papa en mama? Maar met kinderen ben je aan de zomer gebonden en betaal je de hoofdprijs. Nu doen we dat niet meer. Mensen kijken me soms aan alsof ik gek ben als ik zeg dat ik niet van vakantie houd. Dat is toch een soort taboe."

In 2018 (de meest recente cijfers) ging 83,3 procent van de Nederlanders op vakantie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste mensen trekken er voor een week of langer op uit, maar het aantal korte vakanties groeit ook. 16,7 procent van alle Nederlanders blijft thuis omdat ze geen tijd, geld of behoefte aan vakantie hebben.

83,3 procent van alle Nederlanders gaat op vakantie. (Foto: Getty Images)

Stress door inpakken en lange reistijden

Emeritus-hoogleraar gezondheidspsychologie Ad Vingerhoets deed aan de Universiteit van Tilburg onderzoek naar het welzijn en stressniveau van mensen, onder meer in de vakantieperiode. "Studies suggereren dat de start van een vakantieperiode voor veel mensen gelijkstaat aan een hoge bloeddruk, slechte slaapkwaliteit, slecht humeur en gebrek aan initiatief, evenals lichamelijke symptomen als koorts, migraine of maagklachten", zei hij in een eerder interview met NU.nl.

Ook Sander Wielemaker uit Vlissingen zit met zijn vrouw en drie kinderen in de zomer niet aan de Costa del Sol, maar op het strand in Zeeland. Wielemaker: "Dan slapen we met zijn vijven in een strandhuisje van 16 vierkante meter. Als je naar het buitenland gaat moet je heel de auto inpakken, je voorbereiden op een lange reis. Ons strandhuisje staat hemelsbreed 2.500 meter bij ons vandaan."

Geen verre bestemming nodig voor een vakantiegevoel

Terwijl Bosschart per definitie niet van op vakantie gaan houdt, is het voor Wielemaker vooral het gemak waarvoor hij dicht bij huis blijft. "Het is lekker dichtbij en in de zomervakantie hebben we meestal redelijk weer in Nederland. We vinden het zonde om in de zomer nog lang op vakantie te gaan, als we dit huisje hebben." Als het gezin nog weggaat, doet het dat in de meivakantie of in de herfstvakantie.

Dat Bosschart niet op vakantie gaat, wil nog niet zeggen dat ze geen vrije tijd opneemt. "Ik houd heel erg van lekker eten. Dat geeft mij een vakantiegevoel. Als ik vrij ben, gaan mijn man en ik gewoon lekker koken en vermaken we onszelf heel goed met dingen die we leuk vinden. Daar heb je geen vakantiebestemming voor nodig."