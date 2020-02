Passagiers die met luchtvaartmaatschappij Transavia reizen, moeten vanaf 30 maart bijbetalen als ze zich willen verzekeren van een plekje in de cabine voor hun rolkoffer. Het loont dus om je handbagage zo klein mogelijk in te pakken. Hoe doe je dit?

Reiziger, blogger voor Bag to Reality en auteur van Solo reizen: hoe je in je eentje de wereld trotseert Liesbeth Rasker nam in de beginjaren van haar reizen altijd een gigantische koffer mee. "Ik dacht: ik wil keuzes hebben. Maar aan het eind van de trip moest ik steevast concluderen dat ik tachtig procent van de kledingstukken niet gedragen had, en dat ik al die zooi voor niets de halve wereld over had gesleept."

Reizen met alleen handbagage heeft een aantal voordelen. Als je van tevoren online incheckt, kun je op de luchthaven meteen doorlopen naar de veiligheidscheck, je hoeft op je bestemming niet te wachten op de bagageband en je hoeft minder gewicht te tillen.

Maximaal tien kledingstukken

Rasker adviseert in totaal niet meer dan tien kledingstukken mee te nemen. "Je hebt geen tien jurkjes nodig voor een trip van een week." Als je ervoor zorg dat alle kledingstukken goed met elkaar combineren of multi-inzetbaar zijn, heb je nog minder nodig. Zo kan een grote sjaal ook functioneren als vestje, reiskussen, kleed om op te zitten of als handdoek.

Ook is het helemaal niet nodig om kleding voor een maand mee te nemen wanneer je lang van huis bent, zegt blogger Mirjam Denneman van Ik Wil Meer Reizen, die net terug is van een trip in Kaapverdië met alleen handbagage. "Pak voor maximaal twee weken aan kleding in en doe tussendoor je was. Vaak is dat helemaal niet zo duur. In een Airbnb heb je soms zelfs een eigen wasmachine."

Neem niets mee voor een 'wat als'-situatie

Bovendien is bijna alles dat je nodig hebt ook te koop op je bestemming. Dat scheelt je weer gewicht en ruimte in het vliegtuig. "Je schrikt al snel van het totaalgewicht van alle kleine dingen die je voor de handigheid meeneemt, maar die niet strikt noodzakelijk zijn. Laat alles voor de 'ja, maar als wat als'-situaties lekker thuis. Je vindt ter plekke wel een oplossing", zegt Denneman.

Tot slot kunnen packing cubes een uitkomst zijn. Dit zijn stevige hoezen in verschillende formaten waarin je je kleren en elektronica kwijt kunt. De cubes persen je kleding een beetje samen, waardoor ze nog minder ruimte in beslag nemen. Rol je kleding op in plaats van het te vouwen om ze optimaal te benutten.