Sommige mensen hoeven per sé ieder jaar naar een nieuwe vakantiebestemming. Zij zijn al jaren verknocht aan een oude, vertrouwde plek. In de rubriek Al 20 jaar naar vertellen vakantiegangers over de plaats die hun hart heeft gestolen. Deze week: Leontine van Roosmalen (50) uit Sint-Michielsgestel zet al 35 jaar lang iedere zomer en winter koers naar het Zillertal in Oostenrijk.

"Toen ik vijftien was, kwam ik voor het eerst in het Zillertal met mijn ouders en grootouders. Voor de jeugd was daar vrij weinig te doen. Maar ik had niet veel nodig. Ik ging om de dag met mijn vader de bergen in om een wandeling te maken. Of we pakten de auto en ik ging met mijn moeder, oma en zus naar een stadje om te winkelen. Nu is het aanbod trouwens enorm gegroeid. Je kunt er raften, klimmen, rodelen, noem maar op."

Leontine in de Oostenrijkse bergen. (Privéfoto)

Wat maakt dat je blijft terugkomen?

"Het is de rust, de ruimte, de natuur, de bergen. De mogelijkheid om alles te doen wat je graag wil. Ik maak er in de zomer graag lange bergtochten of ik ga mountainbiken. Anders dan andere toeristen, ga ik niet met de kabelbaan omhoog. Op de wandelroutes is het in de zomer ontzettend rustig. In de winter is het drukker, wanneer alle toeristen voor het wintersporten komen. Dat doe ik meestal halverwege maart. Dan is de conditie van de sneeuw wat minder, maar dan houd ik een vroege après-ski en wandel ik nog even de bergen in."

"Wel heb ik een keer een zomer overgeslagen, maar toen was ik gewoon te druk om weg te gaan. En in de winter ben ik een aantal keer uitgeweken naar een ander skigebied omdat ik een ongeluk had gehad en het vertrouwen in het skiën moest terugkrijgen. De pistes in het Zillertal waren me toen te steil. Maar mijn vrienden en kennissen daar hebben me overtuigd om terug te komen. 'Wij weten wel op welke plekken je goed kunt skiën', zeiden ze."

“Ik vind het niet leuk om op vakantie alleen maar tussen de Nederlanders of Duitsers te zitten” Leontine van Roosmalen

"Ik houd van de gezelligheid en de diversiteit die je in het Zillertal hebt. In Gerlos zit je alleen tussen de Nederlanders of de Duitsers. Dat vind ik niet leuk. Hier komen Oostenrijkers, Duitsers, Italianen, Polen, Russen. Allerlei nationaliteiten door elkaar."

Hoe heb je het gebied zien veranderen de afgelopen drie decennia?

"Het is enorm veranderd. Toen ik er voor het eerst kwam was het een leeg en ruim landschap in de bergen, met nauwelijks woningen. Nu is het gewoon volgebouwd. Met name met woningen, maar ook met hotels en vakantieappartementen. Het was ook vooral een gebied waar wat oudere mensen kwamen, die met de kabelbaan omhoog gingen om te wandelen. Nu is het veel drukker en worden er ook grote festivals en sportevenementen georganiseerd voor jongeren."

"Ik merk dat het nu pas in oktober echt rustig wordt, wanneer het niet meer warm is, maar er ook nog geen sneeuw ligt. Dat is nu de tussenperiode waarin de hotels en kabelbanen dicht zijn. Dat vind ik het heel lekker daar."

Bezoek je buiten het Zillertal ook nog andere bestemmingen?

"Ja, gelukkig wel. Als ik de mogelijkheid heb wil ik nog een keer naar IJsland. En ik ben in Amerika geweest, Frankrijk, Zwitserland. Maar ik merk, nu in vier maanden per jaar in Oostenrijk woon, dat ik iets minder behoefte heb om andere vakanties in te plannen. Als ik echt moet kiezen, trekt Oostenrijk mij altijd het meest."