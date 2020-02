Kies je voor het laadruim of gaat je hond mee in de cabine? Is het wel comfortabel en veilig genoeg voor het dier? Welke regels hanteren luchtvaartmaatschappijen? Vragen genoeg voor vliegreizigers de hond graag mee willen nemen. NU.nl zet de belangrijkste zaken op een rij.

Voorbereiden is het sleutelwoord voor baasjes die hun viervoeters mee op vliegreis willen nemen. Reisdocumenten moeten op orde zijn, net als inentingen. Een gezondheidsverklaring van een dierenarts is ook verplicht, laat Schiphol op de speciale informatiepagina weten. Want ook al kunnen veel honden probleemloos mee, er zijn ook rassen die gevaar lopen op grote hoogte.

"Honden met een platte snuit hebben vaak meer ademhalingsmoeilijkheden", vertelt Monique Schellinger van VCK Live Animal Logistics. "In combinatie met stress of warmte kunnen ze stikken. Bij een bordercollie of labrador hoef je je daar geen zorgen over te maken, maar Franse buldogs lopen bijvoorbeeld wel gevaar. Luchtvaartmaatschappijen springen daar ook zelf op in, door zulke rassen niet meer in het ruim te accepteren."

"We krijgen regelmatig een aanvraag om een Franse buldog te vervoeren", gaat Schellinger verder. "Maar soms moeten we daar echt een nee verkopen, omdat er geen maatschappijen te vinden zijn op een bepaalde route. Dat gebeurt steeds vaker. En dat is eigenlijk ook wel een goede ontwikkeling."

Verplicht in quarantaine geplaatst

In sommige gevallen is het dus überhaupt geen goed idee om een hond mee op vliegreis te nemen. Schellinger haalt ook de strenge regels aan die bepaalde landen hanteren. "In Singapore en Australië moet je hond bijvoorbeeld de eerste tien dagen in quarantaine blijven. Dat is natuurlijk niet handig als je maar twee weken op vakantie gaat. Je hond in een pension onderbrengen kan ook een oplossing zijn."

Kleinere honden kunnen bij verschillende maatschappijen vaak mee de cabine in, hoewel de regels daarvoor uiteenlopen. Bij KLM mag het dier inclusief reistas of kennel bijvoorbeeld niet zwaarder zijn dan 8 kilo. Het dier mag daarnaast niet worden vrijgelaten en moet onder de stoel voor je worden geplaatst. Grotere honden moeten mee in het ruim, of worden als vracht vervoerd.

Los van honden die al gezondheidsklachten hebben, is zo’n reis niet gevaarlijk. "De temperatuur in het ruim waar honden zitten, is hetzelfde als bij ons aan boord", vertelt Schellinger. "Baasjes maken zich verder nog wel eens zorgen over het feit dat honden alleen worden achtergelaten, maar zonder mensen in de buurt is het juist beter voor ze. Op die manier geven ze zich veel sneller over en worden ze rustiger. De afhandeling op de grond levert vaak meer stress op dan de vlucht zelf."

Zorg voor comfort

Om het een hond zo comfortabel mogelijk te maken, is vooral een geschikte transportkennel belangrijk. Via een schema op de website, legt VCK uit hoe je het geschikte formaat uitrekent. Een viervoeter moet immers genoeg ruimte hebben om normaal te zitten, te staan en rond te draaien. Denk er ook aan dat een kennel is gemaakt volgens de richtlijnen van de IATA (International Air Transport Association). De KLM geeft daarover uitleg op deze pagina.

Geef je hond intussen genoeg tijd om te wennen. Zet een kennel bijvoorbeeld al van tevoren thuis neer, met een kleedje en een bak eten. KLM adviseert om hier minimaal vijf dagen voor de reis mee te beginnen. Uiterlijk twee uur voor vertrek mag een huisdier nog een lichte maaltijd krijgen.

Kort voor vlucht geen eten meer

VCK hanteert daar zelf een langere tijd bij, vertelt Schellinger. "Wij adviseren om tot twaalf uur voor de vlucht geen eten meer te geven. Ook geen snoepjes of iets dergelijks. Een hond met een volle maag, zal sneller misselijk worden. En bovendien: alles wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. Je wil voorkomen dat je hond in een vervuilde kennel zit. Voor een dier is dat erger dan een beetje honger."

"Een kat moet elke dag iets eten", gaat Schellinger verder. "Een hond houdt het wat langer uit. Er zijn natuurlijk ook geen vluchten die drie dagen duren. Wij vervoeren bijvoorbeeld wel honden naar Australië, maar daar zit dan een lange stop-over in Dubai of Singapore bij. Daar krijgen ze dan ook iets te eten van het baasje. Voldoende water moet wel altijd mee in de kennel. Het liefst in een diepe bak. Dan blijft er tijdens het vervoer genoeg in zitten."