Het meerendeel van de Nederlanders boekt minstens één keer per jaar een vakantie naar het buitenland, maar voor sommige mensen is thuis de allermooiste 'vakantiebestemming'. Wat zijn redenen om niet op vakantie te gaan en hoe creëer je thuis een vakantiegevoel?

Hoeveel mensen thuisblijven tijdens hun vakantie is niet bekend. Wel blijkt uit onderzoek van toerismeonderzoeksbureau NBTC-NIPO dat 8 op de 10 Nederlanders minstens één keer per jaar op vakantie gaat. 40 procent van de vakantiegangers blijft in Nederland. Het gaat dan vaak om korte vakanties van 2 tot 4 dagen in de Noordzeebadplaatsen of op de Waddeneilanden.

Volgens reistrendonderzoeker Tessa aan de Stegge zijn de korte tripjes in eigen land en de thuisblijfvakantie tijdens de financiële crisis overgewaaid uit de Verenigde Staten. "Mensen hadden het geld niet meer om op vakantie te gaan", zegt ze in een eerder interview met NU.nl. "Maar in de loop van de tijd zijn mensen steeds meer voordelen gaan zien."

Want op vakantie gaan kan ook behoorlijk stressvol zijn. Emeritus-hoogleraar Emoties en Welbevinden Ad Vingerhoets van de Tilburg University deed onderzoek naar vrije tijd en stress. Hij ziet dat mensen vaak te hoge verwachtingen hebben van een vakantie in het buitenland en dat vakantiegangers zichzelf allerlei verplichtingen opleggen.

Op vakantie hoef je niets, dus ook niet weg

Wie thuisblijft tijdens zijn vakantie hoeft geen autoroute uit te stippelen, te speuren naar goedkope vlieg- of treintickets, te testen of de luchtbedden nog wel te gebruiken zijn, uit te zoeken of de beoogde accommodatie wel geschikt is voor kleine kinderen of aan te sluiten in de file.

Dit was een reden voor Wilma Kijlstra (42) om de afgelopen zomervakantie met haar drie kinderen thuis te blijven. "Iedere vakantie opnieuw raakte ik zo gestrest van de voorbereidingen dat ik er de nacht voor we weggingen niet van sliep", vertelt ze. "Dan was ik in mijn hoofd allerlei checklists aan het afgaan: is dit ingepakt? Is dit mee?"

Daarom bleef ze dit jaar gewoon thuis in Assen. "We vertelden niemand dat we gewoon thuis waren en hadden alle tijd voor onszelf. Dat is toch het hele idee van vakantie, dat je niets hoeft?"

Door in de tuin te kamperen creëer je al een vakantiegevoel, zegt Alistair Humhpreys. (Foto: Getty Images)

Houd het fris door veel nieuwe dingen te doen

De Britse avonturier Alastair Humphrey is een groot voorstander van de thuisblijfvakantie. Zijn filosofie is dat je geen verre reizen of populaire bestemmingen nodig hebt om je batterij op te laden en de sleur van het dagelijks leven te doorbreken. Zolang je maar veel nieuwe dingen blijft doen en jezelf blijft uitdagen.

Hij bedacht daarvoor het 'microavontuur': een kort, lokaal en goedkoop, maar toch spannend en uitdagend uitstapje. Denk aan kamperen in je eigen tuin, in een boom klimmen of een wandeling bij maanlicht.

Anderen moeten er juist niet aan denken om thuis te blijven. "Wij blijven tijdens de kerstvakantie altijd thuis, maar dan heb je toch allerlei verplichtingen", zegt Caro Zwart uit Lelystad. "Ik merk dat ik snel huishoudelijke klusjes oppak of naar verjaardagen ga. Ik mis dan het vakantiegevoel."

Bereid een thuisblijfvakantie daarom net zo voor als een vakantie waarbij je weggaat, zegt Kijlstra. "Meld van tevoren dat je vakantie hebt en niet gestoord wil worden. Berg je laptop en je telefoon op en laat klussen in huis liggen voor een andere keer."