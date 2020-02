In de bergrestaurants en skihutten op de pistes in de skigebieden vloeit het bier rijkelijk. Wat zijn de gevolgen als je met een borrel op een botsing op de berg veroorzaakt?

"Tijdens de wintersport zitten we vaak al om 11.30 uur aan het eerste glas bier", zegt Karel (63) uit Eelde-Paterswolde. Jaarlijks vertrekt hij met tien vrienden uit zijn oude voetbalteam een week naar Oostenrijk om te skiën. Een pul bier hoort erbij, vindt hij. "In de zon op het terras in de bergen smaakt het extra lekker."

Wintersporten en alcohol lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dranken zoals Flugel, Feigling, Jägermeister, Weihenstephaner Hefeweissbier of warme chocolademelk met rum roepen bij veel wintersporters onmiddellijk herinneringen op aan de après-skihut. In het wintersportseizoen gaan veel restaurants en barren op de piste in de ochtend al om 8.00 uur open.

Veel barren op de piste openen al in de ochtend om 8.00 uur. (Foto: Getty Images)

Geen specifieke regels over alcohol op de piste

Het is niet verboden alcohol te drinken tijdens het wintersporten. Wel bestaan er tien pisteregels, opgesteld door de Internationale Skifederatie (FIS). "Je moet dit zien als gedragsregels. Ze zijn een leidraad voor hoe je je hoort te gedragen op de piste", zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging.

De pisteregels gelden in ieder Alpenland. De belangrijkste twee voorschriften zijn: houd rekening met anderen en beheers je snelheid en skistijl. Dit houd in dat je anderen niet in gevaar brengt en dat je altijd moet kunnen stoppen of uitwijken als er zich een gevaarlijke situatie voordoet. Houd altijd een snelheid aan die bij jouw niveau past.

“Wintersporters met alcohol op lopen 43 procent meer risico op een ongeluk.” Verzekeringsmaatschappij Direct Line

Met alcohol op wordt dit moeilijker. Het Expertisecentrum Alcohol wijst erop dat wintersporters met drank op last kunnen krijgen van een verstoorde motoriek, situaties op de piste slechter beoordelen en minder waarnemen. Uit een onderzoek van de Britse verzekeringmaatschappij Direct Line blijkt dat wintersporters met alcohol op daardoor 43 procent meer risico lopen om een ongeluk te krijgen.

Bij ongelukken waarbij er gewonden vallen, wordt er altijd een blaastest afgenomen. Is het alcoholniveau in het bloed hoger dan 0,2 promille? Dan kun je een boete krijgen voor openbaar dronkenschap.

Ongeluk veroorzaakt en gedronken? De verzekeraar betaalt niets

Bovendien keert de reisverzekering of aansprakelijkheidsverzekering niets uit wanneer je gedronken hebt. "Als de persoon op wie je bent gebotst medische kosten op jou verhaalt, worden deze niet vergoed als er sprake is van roekeloos gedrag of van skiën onder invloed van alcohol of drugs", laat de ANWB weten. De kosten voor bijvoorbeeld de 'banaan' (een brancard op ski's) om de gewonde van de piste te vervoeren mag je dan zelf betalen.

Direct Line vroeg respondenten ook naar de effecten van alcohol. 13 procent van wintersporters vond alcohol drinken op de piste niet gevaarlijk. 29 procent verklaarde dat een drankje ze zelfverzekerder maakte en dat ze er beter van gingen skiën.

Ook wintersporter Karel vindt dat een biertje op de piste wel kan. "Als ik drie of vier biertjes op heb, kan ik nog gewoon goed skiën", zegt hij. "De echt roekeloze skiërs skiën zonder alcohol op nog steeds als een idioot."