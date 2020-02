De spierziekte die Petra Baks (37) heeft, weerhoudt haar er niet van om de wereld over te reizen. Van Afrika tot Azië, ze heeft het allemaal gezien. "Soms is het een gok of alle voorzieningen die ik nodig heb er ook echt zijn."

Al van jongs af aan heeft Baks een spierziekte die progressief is en dus steeds erger wordt. Waar ze vroeger nog kon staan, zit ze inmiddels in een elektrische rolstoel. Haar vader had dezelfde spierziekte, maar toch ging het gezin vroeger gewoon op vakantie naar Frankrijk.

Er zijn in Nederland 2,3 miljoen mensen met een matige of ernstige fysieke beperking, aldus HandicapNL. Deze groep wil ook op vakantie, maar moet hiervoor vooraf vaak meer uitzoeken. Welke faciliteiten zijn er en zijn die voor mij ook goed bereikbaar?

Vanaf haar negentiende besloot Baks er zelf op uit te trekken, bijvoorbeeld met een vriendin of iemand die haar verzorgt. "Helemaal alleen op vakantie kan ik niet, want ik heb altijd mensen nodig die me helpen bij het wassen, douchen en aankleden."

Hotels zijn niet altijd zo toegankelijk al ze beloven

Maar er zijn genoeg andere opties, vindt Baks. Ze bezocht al vele landen, van Griekenland en Spanje, tot Mexico, Kenia en Thailand. Veel van haar vakanties boekt ze via het reisbureau Buitengewoon Reizen, dat wordt gerund door een vrouw die zelf in een rolstoel zit. "Zij weet daarom welke hotels geschikt zijn voor mij."

Een vakantie of tripje blijft altijd een gok, aldus Baks. "Soms informeer je vooraf of een kamer is aangepast voor een rolstoel en dan kom je aan en blijkt de wc op een verhoging te staan. Dat werkt niet als je niet kan staan."

Dit gebeurde Baks al vaker in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals in Dubai. "De badkamerdeur kon niet volledig open, omdat het toilet erachter stond. Terwijl de rest van de kamer perfect was." Na een zoektocht van bijna een dag kon toch een hotel met een geschikte kamer gevonden worden.

Petra op de zitski. (Foto: privéfoto)

Baks ging vorig jaar voor het eerst op wintersport

Baks is net terug van wintersport, iets wat ze vorig jaar voor het eerst besloot te doen. "Samen met de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters ging ik met veertig mensen met een lichamelijke beperking naar Oostenrijk. Dat was geweldig, ik word er zo blij van."

Baks ging met een groep van vier zitskiën onder begeleiding van een zitskiënde leraar, legt ze uit. Iedere leerling krijgt een-op-eenbegeleiding van een vrijwilliger. "Ik heb weinig stabiliteit en kan ook geen ondersteunende skikrukjes vasthouden. Dus als je me loslaat, dan val ik meteen om."

'Meer uitzoekwerk, maar het is de energie waard'

Vrienden en familieleden verklaren haar soms voor gek. Met een rolstoel in de sneeuw? Of naar een plek in Afrika zonder elektriciteit? "Maar ik zie wel wat er gebeurt. En meestal zijn mensen bereid om met je mee te denken en naar oplossingen te zoeken. Waar ik ook kom in de wereld."

Haar vakantieplezier komt neer op een combinatie van avontuurlijkheid en logisch nadenken. "Want er kan ook een heleboel wel, al is het soms best een avontuur en zijn dingen niet zo goed aangepast als thuis. Ik kies ervoor om hier moeite voor te doen en het is me de energie die het me kost ook zeker waard."

De bucketlist van Baks is oneindig lang, lacht ze. "Ik wil nog naar Australië en Nieuw-Zeeland. Of naar Zuid-Amerika, al hoor ik vaak dat het daar wat lastiger is voor rolstoelen." Er is volgens haar nog zoveel dat ze wil doen en zien. "In mei ga ik met twee vrienden naar Japan. Ik kan wel achter de geraniums gaan zitten, maar daar word ik niet blij van."