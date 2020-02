Stampvolle pistes, hoge prijzen, vakantiegangers die over je ski's glijden of plotseling remmen voor een selfie. Voor veel wintersporters zullen het herkenbare ergernissen zijn. Wat gaat er het vaakst fout en hoe omzeil je problemen? NU.nl won advies in bij de Nederlandse Ski Vereniging.

"In de eerste plaats gelden er altijd de pisteregels", vertelt commercieel directeur Arjen de Graaf vanaf een werktrip in de Alpen. "Die zijn opgesteld door de internationale skifederatie. Je moet bijvoorbeeld altijd rekening houden met andere skiërs en gecontroleerd een piste af kunnen gaan. Je snelheid moet bij je eigen capaciteiten passen."

En daar dient meteen het eerste herkenbare probleem van de skipiste zich aan. De Graaf: "Een van de grootste ergernissen kom je tegen wanneer mensen de techniek niet goed genoeg beheersen, maar intussen wel als een raket naar beneden komen. Dat zorgt voor angstige momenten."

“Zorg dat je pistes uitkiest die je daadwerkelijk kunt afdalen” Arjen de Graaf

Denk aan jezelf en anderen

"Je bent altijd verantwoordelijk voor de mensen die onder je skiën", legt de fanatieke skiër uit. "Hoewel het natuurlijk ook niet handig is om op een slecht zichtbare plek stil te gaan staan, vlak onder een heuvel bijvoorbeeld. Als je invoegt, moet je ook zelf goed om je heen kijken. Het is niet heel anders dan de normale verkeersregels."

Om ruzies of botbreuken te voorkomen, raadt De Graaf aan om je skikwaliteiten van tevoren goed in te schatten. "Zorg dat je alleen de pistes uitkiest die je daadwerkelijk kunt afdalen. En neem een les als je toch verder wilt gaan. Het is begrijpelijk dat je daar op vakantie geen extra tijd aan kwijt wilt zijn, maar in dat geval kun je altijd les nemen in Nederland. De oefenpistes hier zijn absoluut goed genoeg om ook zwarte pistes in de Alpen aan te kunnen."

Hoogmoed komt voor de val, legt de skiër uit. Ook rondom de geliefde borrels tijdens de wintersport levert dat nog weleens problemen op. "In Oostenrijk heb je gebieden waar de après-ski op de piste zelf begint. Dan moet je dus daarna nog een stuk afdalen. Niet optimaal met alcohol in je systeem. Het blijft allemaal aankomen op je eigen verantwoordelijkheid. Hou er rekening mee dat je niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar kunt brengen."

“Bij rijen voor stoeltjesliften kun je het beste in de buitenbocht staan” Arjen de Graaf

Ophopingen bij stoeltjesliften

Los van gedrags- en verkeersregels, is er de beruchte drukte in populaire skigebieden. "Bij de dalliften staan 's ochtends vaak dikke rijen", vertelt De Graaf. "Mensen willen op tijd naar boven, moeten hun kinderen naar skiles brengen, dat soort dingen. Wat dat betreft is het dus niet handig om meteen een dalafdaling te maken, omdat je dan opnieuw in die drukte terechtkomt. Er zijn veel meer mogelijkheden. Van tevoren een route uitstippelen, kan daarbij ook zeker helpen."

Mocht de drukte bij een stoeltjeslift toch niet te voorkomen zijn, heeft de ervaringsdeskundige nog een extra tip. "Je kunt het beste in de buitenbocht gaan staan, dan ben je er gek genoeg meestal sneller. De binnenbocht hoopt meer op. Je blijft dan in het gedrang steken."

Dikke rijen kom je ook geregeld tegen bij de kassa's, voor bijvoorbeeld skipassen. "Ook die problemen kun je redelijk voor zijn", vertelt De Graaf. "Voor veel gebieden kun je tegenwoordig online al een skipas aanschaffen. Ook verhuur van ski's of snowboards kun je vaak al van tevoren regelen."

“Vakantie is tolerantie” Arjen de Graaf

Kies voor kleiner skigebied om kosten te drukken

Een ski- of snowboardvakantie kan intussen flink in de papieren lopen, maar ook daar zijn oplossingen voor te bedenken. "Tot op zekere hoogte is wintersport inderdaad duur", weet De Graaf. "Maar er zijn hele grote prijsverschillen. Kleinere skigebieden zijn vaak niet alleen goedkoper, maar ook rustiger. Dus zo filter je die andere ergernissen ook vast een beetje weg."

"Er zijn honderden van zulke gebieden te vinden", gaat De Graaf verder. De skiër raadt aan om te zoeken naar gebieden die minder dan 50 kilometer aan pistes hebben. Via de zoekfunctie op de website van de NSV, is dat zo gebeurd.

Houden de ergernissen op met al deze tips? Er zijn altijd nog de rokende skiërs, de liftbeugels die te snel omlaag worden getrokken, of de groepen die zich ophopen zodat je er niet meer lekker langs kunt. Loslaten en genieten, luidt daarom het slotadvies van De Graaf: "Vakantie is tolerantie."