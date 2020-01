Niet iedereen wil elk jaar naar een nieuwe bestemming op vakantie, of nieuwe plekken en steden zien. Barbara Trienen komt al haar hele leven op dezelfde camping in Noord-Italië. "Ik moet er echt elk jaar naartoe."

Er was een tafeltennistafel, een meer om in te zwemmen en te vissen. Meer dan dat was er eigenlijk niet, maar voor het gezin van Barbara Trienen was de camping aan het Iseomeer in Noord-Italië perfect.

"Klasgenoten en vrienden kwamen terug van vakantie met verhalen over animatieteams, maar dat trok mij helemaal niet." Vakantie betekende jezelf vermaken, en vooral veel keutelen en rommelen, aldus Trienen. Ze komt al sinds ze een baby was op de camping.

De populariteit van Italië als vakantieland is de afgelopen decennia flink toegenomen. In 2016 gingen ruim 1 miljoen Nederlanders voor een lange vakantie naar Italië, in 2002 waren dit er 770.000, aldus het CBS.

'Zodra ik de auto stapte, begon de vakantie'

Elk jaar werd de auto ingepakt en reed het gezin vanuit Twente naar het noorden van Italië. "Ik vond die autoritten altijd heel gezellig. Zodra ik de auto instapte, begon de vakantie."

Dat veel gezinnen jaarlijks terugkwamen, zorgde voor een saamhorigheidsgevoel op de camping. "Het was altijd leuk om iedereen weer twee weken lang te zien. Het voelt echt als thuiskomen."

“Het voelt raar om een jaar over te slaan, ik voel echt binding met deze plek. Ik heb er zo veel herinneringen aan.” Barbara Trienen

Trienen kan niet goed uitleggen waarom iemand anders naar deze plek zou moeten gaan. "Een camping zonder een groots programma en met weinig te doen. Het is vooral een plek waar ik graag kom. Waar ik weet hoe dingen werken, en de cultuur en de gewoontes ken. En waar de natuur heel mooi is."

Er waren dan ook geen grootse plannen in die twee weken die de familie elke zomer doorbracht op de camping. "We bezochten vroeger wel steden in de buurt, zoals Brescia en Bergamot, maar als een van ons geen zin had, dan bleef je gewoon thuis. Je hoeft niks."

Naarmate Trienen ouder werd, werden er toch wat zomers overgeslagen. "Ik werkte een paar zomers in de horeca. Maar sinds een jaar of zes ga ik met mijn vriend weer elke zomer die kant op. Het voelt raar om een jaar over te slaan, ik voel echt binding met deze plek. Ik heb er zo veel herinneringen aan."

Het Iseomeer, waar Barbara Trienen al haar hele leven komt. (Foto: Getty Images)

Heftige storm met enorme hagelstenen

Dat het weer in de regio niet altijd zomers is, daar is Trienen inmiddels wel gewend. "Het weer kan er echt omslaan en tussen de bergen kunnen de wolken geen kant op. Meestal wordt het 's avonds wat slechter weer, maar is het overdag gewoon 30 graden."

Enkele uitzonderingen waren er ook. Zo was er vorig jaar nog een heftige storm met harde wind. "En een paar jaar geleden vielen er enorme hagelstenen uit de lucht. Ach ja, als de tent wegwaait, dan zoeken we wel een hotel."

Vorig jaar begon het voor het eerst een beetje te rommelen na een zomer op de camping. "Het was drukker en er waren meer Nederlanders op de camping. Dat hoeft voor mij niet zo."

Dus mogelijk gaan Trienen en haar vriend dit jaar wat eerder richting Italië, voor de zomer. "Dan is het weer misschien iets minder goed, maar het gebied blijft altijd mooi. En wie weet rijden we dan ook nog naar een andere plek in het land."