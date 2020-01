De rit naar de wintersportgebieden kan door drukte, lange files en smalle bergpassen erg pittig zijn. Deze vakantiegangers maken hun rit extra feestelijk door een eigen feestbus in te huren, de Alpen Express te nemen of met een camper richting de bergen te gaan.

Met zijn veertigen in de bus: 'Het is net een schoolreisje'

Mirella de Meij (44) uit Ede en haar vriend gaan ieder jaar op wintersport met een grote vriendengroep van rond de veertig man. De vrienden boeken al 25 jaar lang iedere winter een bus met chauffeur voor een skivakantie.

"Zaterdagavond rond 21.30 uur rijden we uit Doetinchem weg. Zodra de deuren van de bus sluiten, komen de flessen wijn en borrelhapjes op tafel."

"De een neemt een doos wijn mee, de ander blokjes kaas en worst. Even later komen de mooie verhalen. Ieder jaar gaan er weer mensen mee die je het hele jaar niet spreekt, en die dan weer in de bus mee op wintersport gaan."

"Het is heel erg leuk, maar ook afzien. Je slaap niet al te best in de bus en 's ochtends kom je er brak uit. Maar we frissen ons even op in het hotel en worden dan naar de piste gebracht."

"Dan ben je in de frisse lucht en voel je je stukken beter. De chauffeur brengt ons de hele week naar de piste en als we op zondagochtend weer terugkomen in Doetinchem hebben de buren een groot ontbijt klaarstaan met koffie en broodjes."

Wintersporten per camper: 'In de nacht bevriezen de ramen'

"De eerste keer dat we met een camper op wintersportvakantie gingen, vond ik het best wel spannend", zegt Fleur Besters (42) uit Eindhoven. Zij is nu drie keer met haar man en twee pubers per camper gaan wintersporten en schreef daarover voor de website Reisbijbel. "Ik ben niet echt een kampeerder en ik houd niet van grote campings. Maar met een camper ben je superflexibel. Vorig jaar stonden we op 1.500 meter hoogte, recht aan de piste."

"Je bent met een camper best wat tijd kwijt. We moeten hem iedere dag uit de sneeuw graven en je loopt met een teiltje door de sneeuw naar het wc-blok om af te wassen. 's Nachts is het soms zo koud dat de ramen aan de binnenkant bevriezen. Als we wakker worden is het binnen een graad of 8. Maar we liggen allemaal in een slaapzak, met een dekbed en een fleecedeken eroverheen."

"Het voordeel is dat er geen wifi is. Iedere avond doen we een spelletje, 's avonds lees je wat in bed. En je kunt overal heen. Als het mooi weer is en de sneeuw is goed, dan blijf je gewoon een nachtje langer."

Vuurwerk kijken vanaf de camping. (Foto: Fleur Besters/Reisbijbel)

Slapen naast de après-skibar van de Alpen Express

"Onze slaapcoupé lag recht naast de après-skiwagon, waar tot middernacht après-skimuziek werd gedraaid en mensen bier aan het drinken waren", zegt Aniek Rooderkerken (32) uit Utrecht. "Ik heb dus niet zo goed geslapen." Vorig jaar stapte Rooderkerken met haar vriend in Utrecht Centraal op de Alpen Express naar Saalbach.

"We wilden sowieso al meer met de trein reizen. Het leek ons erg romantisch om door de bergen en langs al die dorpjes te reizen met de trein. En het lijkt soms inderdaad net alsof je in een aflevering van Rail Away (programma van de EO over treinreizen, red.) zit. Het is veel relaxter dan in de file staan of sneeuwkettingen omleggen."

"De trein is niet supercomfortabel, maar dat hoort een beetje bij het avontuur. Wij lagen in een coupé waar naast ons nog vier studenten lagen, en een hoop bagage."

"We lagen 's nachts opgepropt tussen de tassen met ski's en snowboards. Maar we hadden een stapel boeken mee, en de studenten een pak kaarten. 's Avonds kon je een biertje drinken in de après-skicoupé. Als ik nog een keer ergens heenga waar je met de trein kan komen, zou ik het nog een keer doen."

Landschap vanuit de Alpen Express. (Foto: Anniek Rooderkerken)