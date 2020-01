Er wordt de komende tijd veel verkeersdrukte verwacht op de wegen van en naar de Alpen. Vooral op 15 en 22 februari wordt het dringen op de snelwegen. Hoe bereid je je goed voor op een autoreis naar de Alpen? En hoe laat moet je vertrekken om zo weinig mogelijk in de file te staan?

"We zijn het in Nederland niet meer gewend om te rijden in écht winterse omstandigheden", zegt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. "Daarom vergeten mensen soms voor de hand liggende zaken, zoals winterbanden en sneeuwkettingen."

Bekijk daarom voor je op pad gaat of je het juiste formaat sneeuwkettingen hebt en hoe je die om moet leggen, zorg voor voldoende ruitenwisservloeistof met antivries, ijskrabbers en een slotontdooier. Bewaar de slotontdooier buiten de auto, anders kun je er niet bij als je hem nodig hebt.

Dit moet verplicht mee in de auto Oostenrijk: gevarendriehoek, veiligheidshesjes, verbanddoos

Zwitserland: gevarendriehoek

Frankrijk: gevarendriehoek, veiligheidshesjes

Italië: veiligheidshesjes

Schaf op tijd de vignetten aan

Om door Zwitserland en Oostenrijk te mogen rijden, heb je speciale vignetten nodig. De boete voor rijden zonder zo'n vignet bedraagt 120 euro. Om tijd te besparen, koop je deze alvast in Nederland. De vignetten zijn bij de ANWB-winkels of tweedehands op Marktplaats te koop. Als je een digitaal vignet aanschaft, doe dit dan een kleine drie weken van tevoren. Een digitaal vignet is namelijk pas achttien dagen na aankoop geldig.

Rij liever overdag dan 's nachts

's Nachts is het rustiger op de weg, maar gebeuren er ook meer ongelukken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het risico op een dodelijk auto-ongeluk het grootst is tussen middernacht en 7.00 uur 's ochtends.

"Wat mensen zich niet altijd realiseren, is dat het niet voldoende is om de avond voor je gaat rijden op tijd naar bed te gaan. Het duurt even voor je lichaam zich aanpast aan een nieuw ritme", zegt Stomphorst. "'s Nachts rijden kan tot extra concentratieverlies leiden. Zeker in het donker moet je dat niet willen."

Rijd je wel 's nachts, wissel dan regelmatig van chauffeur. "De vuistregel is: twee uur rijden, een kwartier rust", zegt Stomphorst. "Even de benen strekken en dan weer verder."

Piekdrukte op zaterdagmiddag

Volgens Kees Kwaks van ANWB Verkeersinformatie is het op zaterdagen tot 15.00 uur het drukst in Zuid-Duitsland en op de Alpenpassen. "Je kunt ervoor kiezen om op vrijdagochtend vroeg weg te gaan en met een extra overnachting naar je wintersportbestemming te rijden. Of je rijdt achter de drukte aan. Als je zo rijdt dat je na 15.00 uur bij de Fernpass aankomt, verloopt je reis wat vlotter."

Kijk ook uit met sluiproutes, waarschuwt Kwaks. In bepaalde delen van Oostenrijk is het in het wintersportseizoen verboden om binnendoorwegen te nemen. "Bewoners waren het zat dat er zoveel vakantiegangers door hun stad heen reden." Blijf dus op de snelwegen A12 en A14.

Helemaal filevrij rijden kan bijna niet, zegt Kwaks. "Het hoort er ook een beetje bij. Als je ieder jaar op wintersport gaat, ken je de gang van zaken inmiddels wel."