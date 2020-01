Ongeveer 35 procent van alle honden in Nederland gaat mee op vakantie. Dat meenemen vergt meer voorbereiding dan je hond in de auto zetten en wegrijden. Dierenarts Steef Somers van de Kliniek voor Dieren Woerden legt uit wat je allemaal moet regelen.

In Nederland worden zo'n anderhalf miljoen honden als huisdier gehouden. Ongeveer 35 procent van al die honden gaat mee op vakantie. Dat blijkt uit cijfers van gezelschapsdierenbrancheorganisatie Divebo. In het buitenland gelden er voor hondenbezitters soms andere regels dan in Nederland. Bijvoorbeeld over hoe een hond in de auto vervoerd moet worden en welke rassen het land in mogen.

Inenting tegen hondsdolheid verplicht

In de meeste Europese landen geldt dat een hond ingeënt moet zijn tegen hondsdolheid. Die inenting moet minstens 21 dagen voorafgaand aan het vertrek naar de vakantiebestemming zijn gegeven. Dit omdat het drie weken duurt voor het dier immuun is geworden voor de ziekte. Puppy's worden pas gevaccineerd tegen hondsdolheid als ze drie maanden oud zijn. Voor die tijd kunnen ze dus niet mee op vakantie.

Daarnaast geldt in sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen, dat een hond een tot vijf dagen voor aankomst ontwormd moet zijn. "In verband met de gezondheid willen ze daar bepaalde wormen absoluut niet hebben", legt dierenarts Steef Somers uit. "Dat betekent dat je op tijd op consult bij de dierenarts moet komen om de hond een wormmiddel toe te dienen."

Regels voor hond in de auto

In Duitsland, Italië, Spanje en Portugal gelden strengere regels dan in Nederland voor honden in de auto. In die landen mag je viervoeter niet los op de bijrijdersstoel of op de achterbank zitten. Honden mogen alleen op de achterbank in een speciale autogordel, in een bench in de achterbak of achter een hondenrek. Een boete voor het verkeerd vervoeren van een hond kan oplopen tot 230 euro.

"Het is belangrijk dat de hond naar buiten kan kijken", zegt Somers. "Zelf zitten we veilig in een diepe stoel, maar honden liggen los op een bewegende vloer. Als ze dan niet naar buiten kunnen kijken, worden ze snel misselijk." Krijgt een hond ondanks goede voorzorgsmaatregelen toch last van wagenziekte, dan zijn er bij de dierenarts op recept pilletjes verkrijgbaar.

Houd oude honden liever thuis

Niet iedere hond beleeft er plezier aan mee te gaan op vakantie. Somers adviseert honden ouder dan 10 jaar niet meer mee te nemen. "Stokoude honden hebben behoorlijk veel moeite met nieuwe indrukken. Die zijn volledig ontheemd wanneer je ze uit hun eigen omgeving haalt. Om die reden horen ze ook niet meer thuis in een pension."

Hondenbezitters die de verplichte vaccinaties en voorzorgsmaatregelen in acht nemen, zijn klaar om met hun huisdier te vertrekken. Somers raadt aan bij problemen altijd naar de lokale dierenarts te gaan. "Die kan dan weer overleggen met de eigen dierenarts in Nederland die de geschiedenis van het dier kent. Samen kunnen er veel dingen opgelost worden."

NU.nl sprak Steef Somers niet over voorbereidingen van een vliegreis met een hond. Hier gelden weer andere voorbereidingen en regels voor. Dieren mogen alleen vervoerd worden in een kennel die aan de regels van de vliegmaatschappij voldoet en moeten maximaal twee dagen voor de vlucht gezond zijn verklaard door een dierenarts. Lees hier meer over vliegen met een hond.