In de krokusvakantie vertrekken er honderdduizenden Nederlanders richting de bergen voor een ski- of snowboardvakantie. De toch al dure wintersportvakantie kan nog duurder uitvallen wanneer je ski's beschadigd raken of je na een ongelukkige botsing met een 'banaan' (brancard in de sneeuw) de berg af moet. Hoe kun je je volgens experts het beste verzekeren voor een zorgeloze week in de Alpen?

Pas op met alleen een zorgverzekering

Het is wettelijk vastgelegd dat alle zorgverzekeraars in Nederland vanuit de basisverzekering spoedeisende medische zorg in het buitenland moeten vergoeden. Maar met alleen een basispolis ben je niet voor álle medische kosten in het buitenland gedekt. De verzekeraar keert alleen het in Nederland geldende tarief uit.

"Stel dat jij je arm breekt en dat dat in Nederland 3.000 euro kost", zegt verzekeringsadviseur Ronald Heesters van verzekeringsmaatschappij Allianz. "Als dat tijdens een skiongeluk in Oostenrijk zou gebeuren, is de kans groot dat je in een banaan of met een helikopter van de piste wordt gehaald en naar een privékliniek wordt gebracht. Daar kost diezelfde behandeling 10.000 euro. Vanuit de basisverzekering krijg je dan 3.000 euro vergoed en die overige zevenduizend mag je zelf ophoesten."

Om alle medische kosten vergoed te krijgen, kun je twee dingen doen: een aanvullend pakket op je basisverzekering afsluiten, of een reisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering is vaak alleen interessant als je ook van andere zorg gebruik maakt zoals alternatieve geneeswijzen of extra fysiotherapie. "Maar je kunt tegenwoordig ook losse pakketten van een paar euro per maand afsluiten, die specifiek medische kosten in het buitenland vergoeden", zegt verzekeringsexpert Bas Knoppert van vergelijkingswebsite Independer.

Gaat het je puur om de medische kosten die je eventueel tijdens je wintersportvakantie zou kunnen maken, dan kun je beter voor een reisverzekering kiezen. Die kun je namelijk ook voor een korte periode afsluiten, terwijl een zorgverzekering een heel jaar geldig is.

Neem een reisverzekering met wintersportdekking

Heesters raadt vakantiegangers aan een reisverzekering af te sluiten met dekking voor medische kosten én wintersport. "Die combinatie is erg belangrijk, want Allianz keert geen vergoeding uit als je een ongeluk hebt gekregen tijdens een risicovolle sport, zoals skiën. Dat kan alleen met een uitgebreide dekking voor wintersport."

Een reisverzekering met dekking voor wintersport vergoedt bovendien ook (gedeeltelijk) andere kosten, zoals voor extra hotelovernachtingen of de huur van vervangende ski's of een snowboard wanneer er iets gebeurt met je eigen uitrusting. Ook de kosten voor je skipas en al betaalde skilessen waar je onverhoopt geen gebruik meer van kan maken krijg je dan terug.

Wat als je ski's gestolen worden of kapotgaan?

Niet iedere reisverzekering vergoedt standaard je ski's of snowboard wanneer die gestolen zijn of beschadigd zijn geraakt. Bij sommige verzekeringen moet je hier een aparte module voor bagage voor afsluiten en bij anderen is de bagage standaard meeverzekerd. Neem dus goed de polisvoorwaarden door.

Huur je ter plekke materiaal zoals ski's, een snowboard of een helm? Dan betaal je bij het verhuurbedrijf altijd een waarborgsom. Raak je de uitrusting kwijt of veroorzaak je er schade aan, dan trekt de verhuurder die kosten van je waarborgsom af. "Als de waarborgsom niet voldoende is om de schade te dekken, dekt een reisverzekering alle kosten die daar bovenuit komen", zegt Knoppert.

Tot slot raadt Heesters af om een reisverzekering te kiezen met modules die je zelf maandelijks aan en uit kunt zetten. "Dat vind ik levensgevaarlijk. Je moet constant zelf in de gaten houden of die nog wel goed staan. Stel dat je dat vergeet en er gebeurt wat. Dat kan je handenvol geld kosten."