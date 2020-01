Steeds meer (jonge) Nederlanders gaan op zee- en riviercruises. Tijdens hun vakantie verblijven zij op een groot schip en varen ze over de Rijn of meren ze aan bij Caribische eilanden. Waarom wordt deze manier van reizen populairder?

Volgens Cruise Lines International Association (CLIA), de internationale brancheorganisatie van cruiserederijen, maakten 113.000 Nederlanders een cruise in 2018. Het jaar daarvoor was dat 2,2 procent minder. Stefan Driehuijs van Zeetours Cruises ziet zelf ook dat de cruises populairder worden. "De cruisemarkt in Nederland is best wel klein. In Duitsland gaat 3 procent van de bevolking op cruise, hier is dat 1,5 procent. Maar we zien zeker dat er groei in de markt zit."

Cruisen is volgens hem toegankelijker geworden. "Mensen denken dat cruisen heel duur is, maar je kan tegenwoordig al voor een paar honderd euro de hele week langs de Canarische Eilanden varen. Dat zie je vijf verschillende eilanden en aan boord is alles inbegrepen. Relatief gezien ben je zo veel minder kwijt."

“Het is niet langer meer de stereotype cruise à la Titanic, met een gala en luxe kleding en 's avonds de dansvloer op.” Stefan Driehuijs, Zeetours Cruises

Daarnaast doen de cruiserederijen er ook alles aan om andere doelgroepen te ontvangen, zegt Driehuijs. Schepen worden volgens hem steeds innovatiever. Ze worden onder meer duurzamer. "Volgens mij denken Nederlanders steeds meer na over hoe ze reizen en wat de impact daarvan is op het klimaat. Sommige boten zijn bijna volledig CO2-neutraal."

Ook is er aan boord steeds meer te doen. "Het is niet langer meer de stereotype cruise à la Titanic, met een gala en luxe kleding en 's avonds de dansvloer op. Nu kun je ook casual gekleed, er zijn kartbanen, er komt dit jaar zelfs een schip met een achtbaan."

Soms zijn er wel twintig restaurants aan boord, er zijn theatershows en als je wil, kan je tot de zon opkomt doorgaan in een bar. "En in de ochtend vaar je vervolgens aan op een nieuwe bestemming, waar je vrij kunt verkennen of een excursie kunt boeken. Je verblijft eigenlijk op een drijvend resort."

Niet meer alleen senioren aan boord

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse cruisepassagier was in 2017 53 jaar oud. Volgens CLIA is dit geen afwijking ten opzichte van het jaar daarvoor. Jeroen Biesheuvel van ANWB Reizen ziet echter dat de doelgroep aan het verjongen is. "Een cruisevakantie is heel geschikt voor gezinnen met kinderen of een driegeneratievakantie met opa en oma. Er zijn veel activiteiten voor jong en oud. Rederijen spelen hier steeds vaker op in door kinderkorting en een animatieprogramma aan de bieden."

Volgens Driehuijs stappen er inderdaad echt niet alleen meer senioren aan boord. "Die hebben natuurlijke wel de meeste tijd, maar we zien de laatste jaren veel meer verjonging. Jonge gezinnen met baby's vinden het bijvoorbeeld fijn als hun kindje wordt verzorgd als zij iets willen doen."

Driehuijs heeft nog een trend gespot: de wereldcruise. "Daarmee vaar je een jaar lang over de wereld. Die cruises zijn altijd binnen no-time uitverkocht."

Cruiseschip over de rivier de Elbe in Duitsland. (Foto: 123RF)

Varen over de Rijn en de Donau

Met 27.000 bezoeken was de Middellandse Zee volgens CLIA in 2017 de populairste cruisebestemming, maar steeds vaker kiezen Nederlanders ook voor een reis naar Noord-Europa. Cruises door de Caraïben, de Bahamas en Bermuda werden daarnaast meer geboekt dan ooit.

“Tijdens een cruise langs de Noorse fjorden kom je op plekken waar je met de auto niet komt.” Stefan Driehuijs, Zeetours Cruises

Volgens Driehuijs gaan cruiseschepen tegenwoordig de hele wereld langs, maar hij ziet Nederlanders vooral naar de Noorse fjorden vertrekken. "Dan vaar je inhammen in, zie je watervallen en bergtoppen en kom je uit in een idyllisch dorpje. Dat kan je met de auto niet zo snel ervaren."

Volgens CLIA gaan Nederlanders gemiddeld 9,2 dagen op cruise, maar kiezen ze vooral voor een reis van 7 dagen. De grootste stijging vond plaats bij de korte cruises van drie dagen. Dat kunnen bijvoorbeeld riviercruises zijn, die volgens Biesheuvel het afgelopen jaar ook steeds vaker werden geboekt. Die gaan vanuit Nederland vooral over de Rijn en Donau.

Riviercruises ook steeds luxer

Het verschil tussen zee- en riviercruises is volgens Biesheuvel vooral het aantal reizigers aan boord en de grootschalige faciliteiten waar zij gebruik van kunnen maken. Dat zijn er bij riviercruises minder dan bij die over zee. Het aantal reizigers aan boord van een riviercruise varieert van 80 tot 180 passagiers en bij de grote zeecruiseschepen is er sprake van 2.400 tot 6.000 passagiers.

Een schip voor op de rivier heeft gemiddeld meestal zo'n 150 passagiers, tegenover soms wel 600.000 op een cruiseschip. "Maar je ziet bij de riviercruises dat het allemaal steeds luxer wordt."

Bootreizen naar Antarctica, Spitsbergen en Galapagos stijgen volgens de deskundigen in populariteit, omdat ze worden gezien als een once in a lifetime-beleving. Het zijn bijzondere reizen die je één keer maakt en vergeleken met de wereldcruises toegankelijker en beter betaalbaar.