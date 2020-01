Wandelend op pad gaan, het lijkt haast niet simpeler te kunnen. Maar toch zijn er genoeg zaken om rekening mee te houden. NU.nl won advies in bij een deskundige en zet de belangrijkste tips voor wandelvakanties op een rij.

Of je nou vanuit een vaste accommodatie dagtrips wil maken of een historische pelgrimsroute aflegt; alles begint met een realistische planning. "Een volwassene wandelt gemiddeld 4 tot 5 kilometer per uur. En op vlak terrein vorder je sneller dan in de bergen. Als je weinig ervaring hebt, is het slim om ruim voor je vakantie te beginnen met trainen. Bouw de afstand en je tempo langzaam op", zegt Nelleke Naaktgeboren, woordvoerder van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).

Houd intussen ook rekening met het feit dat er waarschijnlijk meer mensen zijn met hetzelfde wandelidee. "Zeker in het hoogseizoen", vertelt Naaktgeboren. "In onherbergzame gebieden en langs populaire wandelroutes zitten hotels, B&B's, campings en hutten vaak vol. Wil je wildkamperen, ga dan na of dat in het betreffende land is toegestaan en onder welke voorwaarden."

Kies de juiste wandeluitrusting

En dan is er natuurlijk het schoeisel. Er zijn talloze keuzes, afhankelijk van je eigen lichaam en de route die je wil lopen. Voor eenvoudig terrein is een soepele en lichte wandelschoen prettig. Hoe ruiger de route wordt, hoe stijver je schoenen zouden moeten zijn.

Steun is belangrijk, maar kies ook weer niet te zware schoenen uit. Denk uiteraard aan goede demping, neem een hoge schoen als je zwakkere enkels hebt en realiseer je dat damesvoeten niet hetzelfde zijn als die van heren. Kijk hier voor meer tips.

"Draag meerdere kledinglagen over elkaar heen", voegt Naaktgeboren toe. "Als het dan warm wordt, kun je altijd iets uittrekken. En neem altijd een poncho of regenjas mee."

Gewicht en inhoud van rugzak

Hoe langer je wandeltocht wordt, hoe meer je rugzak aan je schouders gaat trekken. Maak hem dus niet te zwaar. "Voor een dagtocht volstaat een rugzak met een inhoud van 20 tot 30 liter", aldus Naaktgeboren.

"Voor een trektocht kies je voor 50 à 70 liter. Trek je langs hotels, B&B's of hutten, dan is 10 kilo het ideale gewicht voor je rugzak plus inhoud. Ga je kamperen, dan moet je meer meenemen, maar 15 kilo is wel de max."

Uiteraard is het belangrijk om onderweg voldoende water en eten te hebben. Naaktgeboren heeft daar vuistregels voor. "Drink of eet niet te veel ineens. Neem elk kwartier een paar slokken water en ieder uur een beetje eten. Kies voor licht verteerbare, koolhydraatrijke voedingsmiddelen, zoals een banaan, ontbijtkoek, een energiereep of brood met zoet beleg."

Veiligheid staat voorop

Ook een EHBO-kit mag niet ontbreken. Pleisters voor blaren en wonden, verband, tape en een schaar behoren tot de standaarduitrusting. Een tekentang, anti-insectenspray en pijnstillers zijn daarnaast ook aan te raden. En denk aan zonnebrandmiddel, want ook als het bewolkt is, kun je nog verbranden.

"Bestudeer je route vooraf ook goed", vertelt Naaktgeboren. "Prent herkenningspunten in je hoofd en let goed op de routemarkering. Gebruik de gps op je mobiele telefoon of gps-apparaat, maar neem ook een papieren kaart mee als back-up. Ben je toch verdwaald, voorkom dan dat je in rondjes gaat lopen. Keer terug naar je laatste herkenningspunt of volg een weg, rivier of beek naar het eerstvolgende dorp."

Ondanks alle voorbereidingen kan er altijd iets onverwachts gebeuren. Wees dus voorbereid op noodgevallen, adviseert Naaktgeboren. "Informeer altijd iemand over de tocht die je gaat maken en wanneer je verwacht terug te zijn of te arriveren. Zorg dat je een opgeladen mobiele telefoon bij je hebt en dat je daarin de lokale noodnummers hebt opgeslagen." Met oog daarop is een powerbank tegenwoordig ook geen overbodige luxe.

Respect voor natuur en andere wandelaars

Denk ook aan de natuur en andere wandelaars, wil Naaktgeboren nog benadrukken. "In de bergen hebben mensen die omhoogklimmen voorrang op afdalende wandelaars. Laat vee en wilde dieren verder met rust. Passeer ze op ruime afstand en voer ze niet. En neem afval mee tot de eerstvolgende vuilnisbak."

Van het Nederlandse Pieterpad tot de National Trails in Engeland, en van het wandelfestival op Tenerife tot de Arctic Trail Circle in Groenland: de mogelijkheden voor langere prachtroutes zijn eindeloos. Wie naar meer inspiratie zoekt, kan bijvoorbeeld terecht bij deze klassiekers van Lonely Planet, de website van de KWBN, of de beste hikingroutes volgens CNN. "Geniet", luidt het slotadvies van Naaktgeboren.