Niet iedereen wil elk jaar naar een nieuwe bestemming op vakantie, of nieuwe plekken en steden zien. Els Flipse gaat al ruim dertig jaar naar het Oostenrijkse Serfaus. "In de bergen kan ik echt ontspannen."

De 45-jarige Flipse komt al vanaf haar vijftiende in het dorp boven op een berg, waar het verkeer niet in mag. "We sliepen in de eerste jaren bij een boer en hielpen ook met de koeien."

De zomers vulden zich met wandelingen door de bergen, zwemmen in meren en beekjes en het bezoeken van dorpjes in de buurt. Maar langzamerhand kwam er ook steeds meer toerisme naar de regio.

"Het is eigenlijk uitgegroeid tot een populair skioord in de winter. En inmiddels zijn er vele luxe hotels gebouwd, die ook in de zomer volgeboekt zijn. Dat is best wel jammer, omdat het nu drukker is, maar het is ook leuk om die groei meegemaakt te hebben."

Dit zorgde er ook voor dat er kabelbanen kwamen en wandelroutes werden uitgestippeld. "Maar het is de laatste jaren wel een beetje doorgedraaid. Daardoor is het daar soms wel druk."

Toeristen vermijden is niet moeilijk

Flipse kent de regio zo goed, dat ze ook weet hoe ze de toeristen kan vermijden. "Soms moet je gewoon een stukje doorlopen, en eenmaal om de hoek is er niemand meer. Daar is het nog steeds zoals vroeger."

De familie heeft inmiddels vele mooie momenten beleefd in het Oostenrijkse dorp. "Er haakten altijd nieuwe mensen aan die bij de familie kwamen. Toen ik jong was, ging mijn eerste vriendje mee. Toen ik zelf moeder werd, ben ik met mijn paar weken oude dochter met de auto ernaartoe gereden. Met heel veel pauzes tussendoor. We moesten er gewoon heen."

Als student was het soms ook een goedkope vakantie, bijvoorbeeld als de opa en oma van Flipse vroegen of zij hen naar Oostenrijk wilde rijden, in ruil voor haar verblijf. "Dat was voor mij de perfecte vakantie in een tijd dat ik weinig geld had."

Een vertrouwd gevoel

Het feit dat ze het gebied zo goed kent, zorgt voor een prettig gevoel bij Flipse. "Als je dan een berg op loopt en bovenop staat, dan voelt dat na lang zwoegen heel fijn. Er staan altijd koeien met bellen om hun nek. Het geeft een soort zekerheid en vertrouwd gevoel."

“Op een plek waar je de weg al kent, kunnen je hersenen echt uitrusten.”

Een zekerheid die er niet is op vakanties naar nieuwe en nog onbekende plekken. "Als je ergens komt waar je de weg al kent, dan rusten je hersenen meer uit. Nieuwe plekken zorgen voor veel indrukken en voor mij daardoor ook voor minder ontspanning."

Desondanks komt Flipse met haar twee kinderen van twaalf en zeventien ook op andere plekken. "We gingen vroeger elk jaar, maar inmiddels reizen we om het jaar af en komen we ook op andere bestemmingen. Als we een jaar overslaan, wil ik ook wel echt terug."

Elk jaar de berg op

Een van de vaste onderdelen van de vakantie is het beklimmen van de berg Furgler, die door de dorpsbewoners als 'huisberg' wordt gezien. "Hij is 3.004 meter hoog, zo'n 3,5 uur lopen. Het is een plek waar lang niet iedereen komt en de afdaling is ook wel spannend. Als je valt, ben je waarschijnlijk dood, dus het is wel gevaarlijk. Die berg belopen we elk jaar, dus we weten hoe we dit zo veilig mogelijk moeten aanpakken."

Maar voor de rest verschilt het elk jaar hoe de vakantie wordt ingevuld. "We pakken de auto naar het dal, bezoeken mooie gletsjers, gaan abseilen of belastingvrij shoppen in nabijgelegen dorpen. Of we gaan naar een markt in Italië, want dat is vlakbij. Het hangt van het weer af."

Meegroeien met nieuwe generatie

Veel dorpsbewoners die Flipse van vroeger kent, zijn er nog steeds. "Het hotel waar we komen, is inmiddels in handen van de volgende generatie. Ik groei met de familie mee en zij hebben ook mijn kinderen groot zien worden."

De mooiste herinneringen zijn de momenten dat Flipse boven op de berg stond. "De eerste keer dat ik er stond met mijn vader, met mijn zusjes en later met mijn beide kinderen. Het is elke keer weer bijzonder."