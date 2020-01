Het grootste gedeelte van de kampeerders gaat het liefste in de zomer op pad, maar het aantal mensen dat in de koude maanden een tent opzet groeit gestaag. Afgelopen winter steeg het aantal overnachtingen op de kampeerterreinen van Stichting De Groene Koepel bijvoorbeeld met 23 procent. Twee doorgewinterde kampeerders tippen hun favoriete plekken om in de kou te bivakkeren.

Kampeerliefhebbers Dionni de Vré (60) uit Wieringerwaard en Tjerk Romkema (40) uit Nijmegen deinzen allebei niet terug voor de kou, modder, sneeuw of andere ongemakken van de winter. De Vré vertrekt iedere winter twee weken lang naar Schotland om te wandelen en te kamperen. "Maar ik heb over de halve wereld gekampeerd, ook in de winter." Hij doet dit het liefst in de wilde natuur. Romkema blijft in de winter in Nederland, kampeert op allerlei plekken - van natuurkampeerterreinen tot in trekkershutten - en beschrijft zijn ervaringen op zijn blog Kampeermeneer.

Een kampeertrip in de winter vergt een wat andere uitrusting en voorbereiding dan een trip in de zomermaanden. "Een mummieslaapzak is warmer dan een dekenslaapzak", zegt Romkema. "En een zelfopblaasbaar slaapmatje isoleert beter dan een luchtbed." Verder zoekt hij graag uit of het sanitairblok wordt verwarmd: "Ik vind het wel fijn dat als je uit de douche komt, je je nog even in een warme ruimte kunt aankleden."

Volgens De Vré is maart de beste maand voor een kampeertrip in de winter. "Dan is het 's avonds al een stuk langer licht. Als het al om 16.30 uur donker wordt, zijn de nachten echt heel erg lang." De kampeerders vertellen over hun favoriete plekken.

Kampeerterrein Het Bos Roept! - Slootdorp (Noord-Holland)

In de kop van Noord-Holland, op een steenworp afstand van het IJsselmeer, ligt Het Bos Roept!. Hier kun je zelf je tent opzetten, maar ook een ingerichte tent of een blokhutje huren als je geen eigen kampeeruitrusting hebt. De tenten zijn voorzien van een houtkachel. Daarnaast kun je op een koude, regenachtige dag schuilen in de verwarmde glazen kas. Het terrein ligt verscholen in het Robbenoordbos, waar volop gewandeld kan worden.

Waar: Kampeerterrein Het Bos Roept!, Den Oeverseweg 12, Slootdorp

Wanneer: nu gesloten, gaat op 1 maart open

Natuurgebied: Robbenoordsbos

Faciliteiten: verwarmde kas, ontbijtservice, overdekte vuurplaats, ingerichte tenten, ecocabin

De ingerichte De Waard-tent met hangmat op het kampeerterrein. (Foto: Kampeermeneer.nl)

Natuurkampeerterrein Amstelkade - Wilnis (Utrecht)

De Amstelkade is een natuurkampeerterrein, wat inhoudt dat rust en natuur hier vooropstaan. Kampeerders moeten in het bezit zijn van een geldige natuurkampeerkaart (15,95 euro) om hier te mogen verblijven. De Amstelkade ligt aan het meanderende riviertje Kromme Mijdrecht, midden in het Groene Hart. "Vanuit de Randstad is het superdichtbij, maar toch ben je meteen helemaal weg", zegt Romkema. Kampeerders die iets meer comfort wensen, kunnen een van de drie pipowagens huren.

Waar: Natuurkampeerterrein Amstelkade, Amstelkade 61, Wilnis

Wanneer: het hele jaar geopend

Natuurgebied: Groene Jonker

Faciliteiten: pipowagens, vuurplaatsen, verwarmd sanitair

Natuurkampeerterrein De Veenkuil - Bant (Flevoland)

Bij De Veenkuil kun je op veel originele manieren overnachten. Bijvoorbeeld op een plateau hoog in de bomen, op een vlot in de Kuinderplas (alleen in de zomermaanden), in een Zweedse slaaphut of in een tipi. Maar ook voor je eigen tent of camper is voldoende plaats op het grasveld. "Je zit er midden in het bos, aan een klein meertje", zegt Romkema. Bij de vuurplaats met uitzicht op het water hou je jezelf warm.

Waar: Natuurkampeerterrein De Veenkuil, Hopweg 21, Bant

Wanneer: het hele jaar geopend

Natuurgebied: Kuinderbos, Nationaal Park Weerribben-Wieden

Faciliteiten: Zweeds slaaphutje, vuurplaats, boomkroonplateau

Off-grid Cabiner - Hondsrug en Het Hart van Drenthe

Om bij dit Drentse natuurhuisje te komen, zul je eerst wat moeite moeten doen. Het ligt namelijk zo diep in de natuur dat het geen adres heeft en je er alleen te voet kunt komen. Na een wandeling van 6 kilometer kom je aan bij de hut van karton en hout. Het is volledig ingericht voor vier personen met twee tweepersoonsbedden, een kachel, kookgerei en bordspellen. Je moet nog wel een slaapzak meenemen. "Je kunt één overnachting doen, maar je kunt ook van huisje naar huisje lopen", zegt Romkema.

Waar: Het Hart van Drenthe en de Hondsrug

Wanneer: het hele jaar beschikbaar

Faciliteiten: waterpomp, tweepersoonsbed, houtkachel, douche

Na een wandeling van 6 kilometer kom je aan bij de hut. (Foto: Pie Aerts)

Over de grens: Pennine Way - Schotland

De Pennine Way is een meerdaagse wandelroute van 450 kilometer die van het noorden van Schotland naar Midden-Engeland loopt. Het is een van de favoriete routes van De Vré. "In de zomer lopen er vijftienduizend mensen, in de winter kom je geen hond tegen." Onderweg kom je langs campings, maar in Schotland mag je ook onder bepaalde voorwaarden kamperen. "Als je voorbij een distilleerderij komt en je zit daar te pimpelen, dan kun je daarna zo je tentje in het bos opzetten", aldus De Vré.

Waar: Pennine Way, van Kirk Yetholm (Schotland) naar Edale (Engeland)

Wanneer: voor kamperen is maart de beste maand

Faciliteiten: geen

Verwacht dit soort weidse uitzichten langs de Pennine Way. (Foto: Dionni de Vré)

Over de grens: Bergslagsleden - Zweden

In Scandinavië geldt het allemansrecht: het recht om overal in de vrije natuur te mogen kamperen. Zweden is een geschikt land om dat eens voor het eerst uit te proberen. Bijvoorbeeld langs het 280 kilometer lange pad Bergslagsleden. Het is heuvelachtig en bebost, maar zelden erg rotsig of steil en je komt nog geregeld kleine dorpjes tegen. Om zoveel mogelijk daglicht te vangen, ga je laat in maart en loop je de zuidelijke etappes.