Nederlanders gaan massaal op vakantie. Dat doen ze in de winter én in de zomer. Maar welke bestemmingen zijn dan eigenlijk het populairst?

Bijna tien miljoen Nederlanders reisden in het hoogseizoen van 2016 (de meest recente beschikbare cijfers) af naar een vakantiebestemming, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het hoogseizoen begint één week voor de schoolvakanties op zaterdag en duurt negen weken. Nederlanders trokken voor lange vakanties vooral naar het buitenland. In het hoogseizoen van 2016 deden 5,3 miljoen mensen dat, tegenover 2,7 miljoen mensen die in eigen land vakantie vierden.

Nederlander wil zon, zee, strand

De populairste zomervakantiebestemming was volgens het CBS Frankrijk. Daar werden 1,1 miljoen vakanties geboekt. Ook Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten waren populair.

Volgens Anke Van Nieuwenhuizen van reisorganisatie TUI Nederland zijn vooral Griekenland, Spanje en Turkije populair voor zomervakanties. "Zon, zee en strand zijn de voornaamste reden om voor een van deze bestemmingen te kiezen."

Jeroen Biesheuvel van ANWB Reizen noemt naast Frankrijk ook Duitsland en Oostenrijk als populairste vakantiebestemmingen binnen Europa. "Maar dit jaar zien wij ook dat Noorwegen, Schotland en IJsland erg in trek zijn."

Veel Nederlanders willen zon, zee strand. (Foto: I-Stock)

Ook vakantie naar natuur is in trek

Dat komt omdat reizigers steeds meer door de natuur worden getrokken, zegt hij. "Je even onttrekken aan de dagelijkse sleur en de vele prikkels door op te laden in de overweldigende natuur. Plus: in Schotland speelt de gunstige koers van het Britse pond ook mee."

Nederlanders die met de auto op vakantie gaan, kiezen volgens Van Nieuwenhuizen vooral voor Italië, Oostenrijk en Frankrijk. Maar ook Kroatië en Denemarken zijn volgens haar geliefd. "Door Legoland in Billund is Denemarken vooral bij jonge gezinnen populair."

Rijden van bijzondere autoroute is populair

Bij ANWB Reizen zien ze dat hun klanten sowieso het liefst met de auto op vakantie gaan. "Zelfs naar IJsland gaan ze met de auto. Op de boot via Denemarken en de Faröereilanden."

Biesheuvel ziet een trend van mensen die bijzondere autoroutes volgen. Hierdoor blijven ze niet op één bestemming, maar doen ze er meteen meerdere aan. Die routes zijn volgens hem vergelijkbaar met de populariteit van Route 66 in Amerika.

Hij noemt de Northcoast 500 in Schotland, The Wild Atlantic Way in Ierland, de Pelgrimsroute naar Santiago in Spanje en Portugal en de Koningsroute door Litouwen, Letland, Estland, Finland, Zweden en Noorwegen. "De trend is op dit moment sowieso dat ontdekken steeds meer centraal staat. Dat geldt zowel voor stellen als families."

Verre reizen gaan naar Zuid-Afrika en Colombia

Dan zijn er nog de vakantiegangers die het liever wat verder van huis zoeken. Volgens van Nieuwenhuizen gaan die vooral naar Curaçao, Kaapverdië, Florida, Indonesië en Mexico. Biesheuvel voegt daar Zuid-Afrika, Thailand en Vietnam aan toe. "Maar opvallende stijgers zijn ook Jordanië, Colombia, Myanmar, Nieuw-Zeeland en Costa Rica."

Minder populaire bestemmingen zijn Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. "Die landen zijn nog niet bekend bij het grote publiek, maar hebben alles in huis voor een goede zomervakantie."

Ook de Azoren, de Portugese archipel in de Atlantische Oceaan, is volgens haar een goede plek om naartoe te gaan als je liever niet zoveel Nederlanders tegen wilt komen. "Hier heb je geen overvolle stranden, maar wel prachtige natuur en volop mogelijkheden voor een actieve vakantie."

Biesheuvel vult aan: "Nederland heeft volgens mij het meest reislustige volk ter wereld, maar er zijn landen die relatief onontdekt zijn." Hij noemt Polen, Servië, Albanië en Georgië als landen waar je weinig landgenoten tegen zult komen.

Nederlanders die graag ver reizen, gaan graag naar Zuid-Afrika. (Foto: AFP)

Wintersporters reizen naar Oostenrijk

En hoe zit het met wintersportvakanties? Volgens Van Nieuwenhuizen gaan Nederlanders massaal naar Oostenrijk. "Dat is al jarenlang het favoriete vakantieland onder de Nederlandse wintersporters."

Ook Frankrijk is een skibestemming waar veel Nederlanders te vinden zijn. In Andorra, Noorwegen of Fins Lapland kom je ze veel minder, of niet tegen.