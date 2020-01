Niet iedereen wordt gelukkig van een vakantie in een resort in Turkije of een camping op de Veluwe. Kelly Eekhof en haar man reizen de hele wereld over om pretparken te bezoeken in Amerika, Europa en Azië.

In de afgelopen vier jaar bezocht de 34-jarige Eekhof uit Wervershoof zo'n twintig pretparken met haar man. En dat terwijl ze eerder niet van elkaar wisten dat ze pretparken leuk vonden.

"Toen we op een vakantie in Amerika in Six Flags in Los Angeles waren geweest, kwamen we daar eigenlijk pas achter. Sindsdien gaan we vaker naar pretparken, ook buiten Nederland."

Geïnspireerd door vloggers

De man van Eekhof volgt online vloggers die pretparken bezoeken. Zo ontdekken ze nieuwe plekken die de moeite waard zijn. "Als we dan een park zien dat er interessant uitziet, dan kijken we hoe duur het is om het te bezoeken en wanneer dit kan."

Het stel kijkt wel kritisch naar die vlogs, aldus Eekhof. "Soms worden vloggers door parken uitgenodigd, dus dan is zo'n video rooskleuriger dan het echt is. Maar meestal prik je daar wel doorheen."

Inmiddels zijn er enkele internationale vloggers die dezelfde dingen leuk vinden, en wier oordeel daardoor serieuzer wordt genomen. "Je kan in die vlogs al genoeg zien om te besluiten of je het leuk gaat vinden, daarvoor hoef je niet eens naar de vlogger te luisteren."

Pretparkvakantie combineert sfeer en achtbanen

Elk park heeft zijn eigen charme, dus de ene keer gaat het vooral om achtbanen en de andere keer draait het om sprookjes. "We zoeken wel altijd naar parken die voor volwassenen interessant zijn, want we hebben geen kinderen."

In maart van volgend jaar reist het duo af naar de parken van Disney en Universal Studios in Orlando in Amerika. "Dan gaan we meer om daar de sfeer te beleven. Maar als je naar PortAventura in Spanje gaat, dan ga je echt voor de snelste en hoogste achtbaan van Europa, die staat daar."

Kelly Eekhof en haar man hebben dit jaar vijf van de top tien snelste achtbanen van Europa bezocht. (Foto: Privécollectie)

'Kom mentaal meer tot rust'

Eekhof vindt het bezoeken van pretparken een fijne manier van ontspannen. "Ik ben zzp'er en werk dus zoveel als ik wil. Als ik een zonvakantie boek, dan blijf ik op het strand nadenken over werk en ben ik geneigd om sneller mijn telefoon erbij te pakken en mails te checken."

In een pretpark heeft ze daar helemaal geen tijd voor. "Ik kom daardoor mentaal meer tot rust. Er is zo veel te doen en te zien. Dat maakt zo'n trip voor mij extra aantrekkelijk."

“Het zijn heftige en lange dagen, dus we leven dan een beetje als bejaarden: op tijd naar bed en genoeg slapen.”

Het stel boekt ook wel andere soorten vakanties, benadrukt Eekhof. "We gaan elk jaar een weekje naar Center Parcs om tot rust te komen. Dan doen we vrij weinig, soms naar het zwembad of een restaurant."

Het bezoeken van pretparken is dan ook niet altijd ontspannen. "Het zijn heftige en lange dagen, dus we leven dan een beetje als bejaarden. Op tijd naar bed en genoeg slapen, want de volgende dag wordt het weer zo intensief."

Als er een buitenlands park wordt bezocht, gaat dit vaak ook wel gepaard met nog wat vakantiedagen om de omgeving te zien. "In Hongkong waren we drie dagen bij Disney en daarna nog tien dagen in de stad. We kiezen dan ook wel plekken waar meer te doen is in de omgeving."

Op het verlanglijstje

Het stel wil graag nog naar het Disneypark in Tokio. Dit was het eerste park van Disney dat buiten Amerika werd geopend, in 1983. Disney in Sjanghai staat ook hoog op de lijst.

"Ook in Scandinavië en Polen staat pretparken die we nog willen bezoeken. Maar de meesten zijn niet het hele jaar open, dus we moeten altijd goed plannen. En we proberen de schoolvakanties te vermijden."

Vrienden van het stel snappen hun passie niet altijd. "Zij vinden een park wel leuk, maar voor één dag. Wij willen wel het hele park zien en gaan dus meerdere dagen heen. Anders moet je nog terug om de rest te kunnen zien."