De uitrusting, het klimaat, de liften, het skiën zelf. Wie op wintersport gaat, moet aan heel veel dingen denken. Skileraar en blogger Frederique van Tiel legt uit waar een beginnende wintersporter allemaal aan moet denken.

Tip 1: Koop schoenen die strak zitten

Het begint bij de goede uitrusting, zegt Van Tiel. "Je schoenen zijn heel belangrijk. Als ze lekker zitten, heb je geen goede schoenen. Je moet niet bij elke stap denken dat je voet eraf valt, maar ze moeten echt goed om je voet heen zitten."

Wie te strakke schoenen koopt, krijgt pijn aan zijn voeten, maar wie te losse schoenen aanheeft, heeft kans op gebroken enkels. "Als je valt en je hebt ruimte in je schoen dan kan je enkel zich verdraaien en breken."

Tip 2: Huur spullen en lieg niet over je niveau

Het beste is om de eerste keer wintersporten de schoenen te huren, zegt Van Tiel. Bij de skiverhuur meten ze je voeten op en kunnen ze je adviseren. Daar kun je dan ook meteen je ski's huren, die natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de uitrusting vormen. "Daar worden ski's aangeboden voor verschillende niveaus. Lieg hier niet over."

Tip 3: Denk aan het weer en neem extra kleding mee

Dan is het nog belangrijk om je goed te kleden op het klimaat in de bergen. Volgens Van Tiel kan dat nogal verschillen: 's ochtends is het bijvoorbeeld drie graden met een strakblauwe lucht, maar 's middags is er opeens een gure wind en zakt de temperatuur een graad of vijf. "Je kan dan prima 's ochtends een T-shirt aandoen met daaroverheen je ski-jas, maar neem voor de zekerheid een tas mee met een vestje en een sjaal."

Tip 4: Check of een helm dragen verplicht is

Een helm is ook belangrijk, zegt Van Tiel. In veel skigebieden wordt er volgens aan haar gewerkt om het dragen te verplichten. "Alhoewel ik zeker adviseer om een helm te dragen, is het goed om van tevoren te checken wat voor een regels jouw skigebied heeft. Sommige mensen vinden het namelijk niet zo modieus om een helm te dragen."

Tip 5: Draag speciale zonnebrand

Wie goed voorbereid op weg gaat, draagt ook zonnebrand. Geen zonnebrand die je meeneemt naar de zomervakantie, maar speciale bescherming voor de wintersport. Die verkopen ze volgens Van Tiel gewoon bij de drogist. "Zonnebrand die je op het strand gebruikt, is vaak op waterbasis. Dat reflecteert de zon. Dat vinden je wangen op 3000 kilometer hoogte, waar de straling sterker is, niet zo leuk. Mensen die normale zonnebrand gebruiken, verbranden vaak ernstig. Soms zelfs met lichte brandwonden."

Tip 6: Neem ski-les

Wanneer de uitrusting klopt, is het tijd voor het skiën. Van Tiel adviseert om in het begin sowieso één dag les te nemen. "Veel beginnende wintersporters denken: ik kan het allemaal wel, mijn vrienden of familie vertellen hoe het moet. Maar met de juiste basiskennis ga je een stuk zelfverzekerder en beter de berg af en neemt de kans op - soms blijvende - blessures af."

Het eerste dat je tijdens die lessen leert, is volgens Van Tiel de 'pizzapunt'. "Dat is de basishouding en van daaruit leer je skiën en remmen. Je gaat in een pizzapunt de helling af en als je die punt groter maakt, rem je af. Je leert ook je balans verplaatsen, zodat je bochtjes kunt maken."

Tip 7: Kies voor blauwe pistes

Na de les kun je volgens Van Tiel de piste op. Dan is het belangrijk om te kijken naar wélke piste. Je hebt blauwe, rode en zwarte, vertelt ze. "De blauwe is het minst steil en breder, de rode is al uitdagender en de zwarte is voor de echte gevorderde skiër."

Tip 8: Wees voorzichtig met de skiliften

De piste kom je op met een skilift. Er zijn er verschillende. De sleeplift, bijvoorbeeld. Dat is een stang met een rondje eraan. "Veel mensen denken: ik stop die stang achter mijn benen. Dan kan ik zitten. Maar dan val je naar achteren. Je moet eigenlijk blijven staan."

Ook de ankerlift is verraderlijker dan hij eruit ziet. "Daar kan je met z'n tweeën op zitten. De ene aan de ene kant, de andere aan de andere. Maar als je dat doet met iemand die veel langer is dan jij dan heeft hij het anker onder zijn kont en jij hem in je rug. Let er ook op dat je niet tegelijk afstapt, anders krijg je het anker tegen je aan."

Bij de stoeltjeslift moet je goed opletten of je echt op het stoeltje gaat zitten, zegt Van Tiel. "Sommige mensen zijn zo enthousiast dat ze al gaan zitten voordat het stoeltje er is. Dan beland je dus op de grond."

Tip 9: Doe het de eerste dag rustig aan

Als laatste tip geeft Van Tiel om het de eerste dag een beetje rustig aan te doen. Sommige wintersporters willen meteen van de hele dag gebruik maken, maar daarvan kun je de hele wintersport op de blaren zitten.

"Je voeten zijn niet gewend aan skischoenen. Als je in de juiste positie staat, duwen die tegen je schenen aan. Als je te lang doorgaat, heb je daar de volgende dag flink last van. Je kunt beter een dag wennen aan het sneeuw en het materiaal en de tweede en derde dag pas echt een beetje opbouwen. Je spieren en schenen zullen je daar dankbaar voor zijn."