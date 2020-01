Niet alleen vijftigplussers, maar ook singles en families tonen steeds meer interesse in groepsreizen. Wat zijn de voor- en nadelen van zo'n vakantie? En voor welke invulling wordt het meest gekozen? NU.nl vroeg het aan verschillende reisorganisaties.

Hoewel een actueel onafhankelijk onderzoek naar groepsreizen niet voorhanden is, merken verschillende reisorganisaties wel dat het aantal rondreizen de afgelopen jaren blijft groeien. "Zo'n rondreis in combinatie met een strandvakantie is het populairst", vertelt TUI-woordvoerder Petra Kok. "Cultuur en avontuur combineren met luieren aan het strand."

TUI ontwikkelde een apart reisprogramma voor vijftigplussers onder zijn label Kras en laat weten dat die leeftijdscategorie ook de voornaamste doelgroep voor georganiseerde reizen is. Hoewel er ook steeds meer variatie in vraag en aanbod zichtbaar wordt. Zo maakte de organisatie onlangs bekend reizen waarbij rekening wordt gehouden met kinderen aan te bieden - denk aan accommodaties met zwembad, iets langere verblijven en aangepaste activiteiten in de omgeving.

“Het aantal geboekte groepsreizen neemt alleen maar toe.” Herman van der Velde, directeur Djoser

Rondreisorganisatie Djoser biedt zulke reizen al langere tijd aan. Directeur Herman van der Velde: "De interesse in familiereizen is sterk toegenomen sinds de jaren negentig. Mensen vinden het prettig dat hun kinderen tijdens een reis met leeftijdsgenoten kunnen optrekken. Ook de laatste jaren is daar nog steeds een groeiende interesse in te zien."

"De vraag en het aanbod worden alleen maar diverser", kan Van der Velde beamen. "Je ziet hooguit dat een bepaalde bestemming meer of minder in trek raakt. Maar het aantal groepsreizen zelf neemt alleen maar toe. Denk aan een kookreis door India of een fietsreis op Cuba."

Reisleider als zekerheid

Mirjam Dresmé, woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR, weet uit eigen ervaring welke voordelen een groepsreis heeft. Ze was begeleider op reizen naar de Galápagoseilanden en ging zelf als reiziger mee met groepen naar onder meer India en Zuid-Afrika.

"Als er iets vervelends gebeurt, kun je altijd terugvallen op de reisleider of hostess", vertelt Dresmé. "En als je een keer geen zin hebt in een excursie, kun je er ook gewoon voor kiezen om op de boot of in het hotel te blijven. Dan sluit je later weer aan."

Natuurlijk is dat niet altijd een optie, weet Dresmé. "Zo'n uitstapje is bijvoorbeeld vaak ook een onderdeel van een langere busreis naar de volgende stad. Soms heb je dus die keuze niet, dat is inherent aan een rondreis. Maar daar kies je dan ook voor."

Groepsreis draait om bestemming of activiteit

Er zijn talloze groepsreizen, naar verschillende continenten, te vinden: van maatwerkreizen voor bedrijven tot kant-en-klare tours langs de bekendste plekken. Al dat aanbod is grofweg onder te verdelen in twee soorten: bij de ene heb je allemaal voor hetzelfde land gekozen, bij de andere gaat het om een gezamenlijke activiteit. Denk daarbij aan kookworkshops, zeilen of duiken.

In beide gevallen gaat het in ieder geval om een groep die een grote gemeenschappelijke deler heeft, weet Dresmé. Ze ziet daar grote voordelen in. "Heel leuk om met zo'n groep gelijkgestemden op reis te gaan. Er kan natuurlijk weleens iemand bij zitten die het altijd beter weet, of steeds iets mankeert."

“Een reisgroep is net als de samenleving.” Mirjam Dresmé, woordvoerder ANVR en ervaringsdeskundige

Wat dat betreft is zo'n reisgroep net als de samenleving, aldus de ervaringsdeskundige. "Maar je leert intussen ook weer mensen kennen die je op nieuwe gedachtes kunnen brengen, of interessante verhalen hebben over de landen die ze hebben bezocht."

"Aan iedere groepsreis die ik heb gemaakt, heb ik vrienden overgehouden", gaat Dresmé verder. Als je met z'n allen hebt gekozen voor dezelfde bestemming of activiteit, maakt de leeftijd ook niet meer uit. Je leert iets over de geschiedenis, raakt gefascineerd door de natuur of kijkt samen naar mooie dieren. In Zuid-Afrika sliepen we in kleine tentjes, dus die reis was automatisch wat meer gericht op jonge mensen. Maar er zaten ook genoeg actieve ouderen bij. De ene groep stelde dan voor om de afwas te doen, de andere kookte. Dat ging allemaal vanzelf, heel soepel."