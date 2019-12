Een treinreis door Europa, of met het vliegtuig de wereld ontdekken? Instagram-waardige locaties opzoeken, of juist detoxen van je smartphone? Het zijn vragen die steeds belangrijker worden bij het uitzoeken van een nieuwe reis. NU.nl zet de trends van 2020 op een rij.

Bij vooruitblikken door verschillende aanbieders en reisgidsen, lijkt één element steeds weer terug te keren: duurzaamheid. Zo gaat KLM volgend jaar experimenteren met een CO2-Tikkie. Booking.com toont intussen dat een meerderheid van de reizigers alternatieve plekken wil opzoeken, om massatoerisme te omzeilen en tegelijkertijd kleinere gemeenschappen te steunen.

Reisgids Lonely Planet riep het bosrijke Bhutan intussen uit tot beste vakantiebestemming voor 2020. Niet alleen omdat dit het enige land ter wereld is dat meer koolstof absorbeert dan dat het uitstoot, maar ook omdat de toeristenstroom wordt beperkt. Iedereen die het land bezoekt, betaalt een belasting van 250 dollar per dag.

'Met treinreis kun je lokale cultuur beter ervaren'



Tessa aan de Stegge, trendonderzoeker duurzaam reizen, komt met een verklaring voor bovenstaande ontwikkelingen. "Trends zijn afspiegelingen van consumentengedrag. Alles wat mensen in het dagelijks leven willen veranderen, zie je ook terug in vakanties. Er is bijvoorbeeld een toenemende belangstelling voor treinreizen. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook omdat het comfortabeler kan zijn en je de lokale cultuur beter kunt ervaren."

Reisorganisaties ANWB en TUI lieten eerder dit jaar al weten dat ze een toename opmerkten in de interesse voor wandel- en fietsvakanties. "Dat mensen gezonder willen leven, zie je op die manier inderdaad ook terug", beaamt Aan de Stegge. "Wielrennen, wandelen, e-biken; op vakantie gebeurt steeds meer. Eén keer per jaar uitrusten in de zon, maakt meer plaats voor vaker ertussenuit gaan. Om iets te doen waardoor je wordt opgeladen."

"Nieuwe vormen van kamperen zijn bijvoorbeeld ook erg in trek", gaat Aan de Stegge verder. "Vroeger ging je op pad met de vouwwagen, later werd glamping een begrip, nu zie je dat rondtrekken met een camper steeds populairder wordt. Of nog meer terug naar de basis, met survivalkampen in de natuur."

Vroeger trokken mensen rond in een camper, nu wordt een vakantie in een busje steeds populairder. (Foto: Blauw Busje)

Ontdekken via omwegen



Net als in 2019 worden zogeheten 'detourvakanties' ook populairder. Reizen die niet direct naar een eindbestemming leiden, maar waarbij het transport een onderdeel wordt van de gehele ervaring. Reizigers gaan vaker op zoek naar de stukjes die (nog) niet worden platgelopen door toeristen. Hoewel dat zeker niet betrekking heeft op álle reizigers.

"Op het wereldtoneel zie je grofweg twee bewegingen", vertelt Aan de Stegge. "Aan de ene kant heb je de westerse reiziger met veel ervaring. Die wil graag dingen ontdekken, zoekt naar een bepaalde authenticiteit en minder naar de grootste highlights. Aan de andere kant zijn er heel veel nieuwe economieën met mensen die zich voor het eerst kunnen veroorloven om te gaan reizen. Als je Parijs nog nooit hebt gezien, wil je daar liever heen dan bijvoorbeeld Lyon, waar je ook heel lekker kunt eten."

Smartphone: wel of niet?

Daarnaast wordt technologie steeds meer een onderdeel van het reizen. In de cijfers van KLM komt naar voren dat ruim een kwart van de reizigers Instagrammabilty belangrijk vindt. Hoeveel likes zullen je vakantiefoto's opleveren? Intussen kunnen plaatjes van vrienden weer een inspiratie worden voor een nieuwe reis. Smartphones zijn daarnaast een uitkomst bij het zoeken naar de mooiste plekken, komt ook naar voren uit onderzoek van Booking.com.

Maar in die cijfers wringt er wel iets. KLM meldt namelijk ook dat 30 procent van de reizigers het liefst zonder mobiele telefoon op reis zou willen gaan, maar bang is niet zonder te kunnen. Ruim 50 procent wil de smartphone zo min mogelijk gebruiken tijdens vakantie, maar laat weten dat dit niet altijd lukt.

"Zulke ontwikkelingen voel je ook in het dagelijks leven", vertelt Aan de Stegge. "Het zorgt voor veel gemak, maar je verliest er ook iets mee. Sommige apps kunnen zeker heel handig zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen zoeken naar highlights of de meeste geotags op Instagram, maar ook naar een nieuwe tempel of een bed and breakfast waar je de enige Nederlander bent. Maar als je weer te veel op die techniek vaart, ontneem je jezelf de spontaniteit van het reizen. Dat is een paradox waar mensen op vakantie tegenaan kunnen lopen."