Niet iedereen wil een standaardvakantie op een camping, in een hotel of op een vakantiepark. Zo trok Annemiek Stam met man en kinderen (2,5 en 4 jaar) een maand lang in een tuktuk door Sri Lanka.

Twee volwassenen, bagage, twee kleine kinderen, en met dat alles in een tuktuk door een Aziatisch land reizen. "Ik hou van avontuur en buiten de gebaande wegen treden", vertelt Stam.

Het gezin had Singapore, Thailand, Laos en Vietnam al bezocht tijdens een lange vakantie naar Azië. De tuktuk kwam op haar pad via een bekende die een soortgelijke trip maakte.

"Ik had me nog niet echt verdiept in het vervoer in Sri Lanka. Toen ik zag dat meerdere mensen dit met een tuktuk deden, wist ik dat dit goed te doen is. En niet compleet onverantwoord."

Rijles voor vertrek

Eenmaal in Sri Lanka kregen Stam en haar man een halve middag rijles. "Zelf zo'n ding besturen, is zoveel leuker dan achterin zitten. Iedereen rijdt erop rond en jij maakt daar deel van uit, dat is een leuk gevoel."

Door de aanwezigheid van de twee kinderen werden enkele verblijfplekken al vooraf gepland. "We zorgden altijd voor een paar geboekte nachten, meestal in hotels en soms in een safaritent. Vervolgens bekeken we waar we daarna naartoe wilden." Ze gingen de natuur in en bezochten steden, en dat alles in de tuktuk.

De tuktuk werd in eerste instantie voor twee weken geboekt, maar die periode werd na die tijd met twee weken verlengd. De reis verliep vrij soepel, vindt Stam. "We stonden wel een keer op een druk punt zonder benzine en wisten niet hoe we 'm moesten vullen."

De tuktuk werd aanvankelijk voor slechts twee weken geboekt. (Foto: privébezit)

Een olifant op de weg

Het gezin kwam tijdens hun reis ook een olifant tegen, toen ze met een groep jeeps door een reservaat reden. "De olifant kwam op ons af, op zoek naar eten. Hij rende vervolgens achter ons aan toen we langzaam wegreden. Dat was wel stressvol."

Soms kwamen ze met hun slurf dichtbij, waardoor Stam bang was dat de kinderen een klap zouden krijgen. "Dat was geen fijne ervaring."

“Olifanten gaan pas aan de kant als je ze eten geeft.”

Op een ander moment stond er een olifant midden op de weg, op zoek naar eten. "Ze gaan alleen aan de kant als je ze iets geeft." Vooraf was dit uitgelegd, maar het gezin had geen eten bij zich.

"Sta je dan met je tuktuk voor zo'n enorm beest. Dat was wel even spannend. Zeker na die eerdere ervaring." Uiteindelijk kwam er een andere auto met toeristen die bananen bij zich hadden.

Schildpadden spotten, snorkelen en wandelen

Tijdens de reis werden schildpadden gespot, werd er langs de kust gesnorkeld, werden wandelingen door hoogland gemaakt en werden theeplantages bezocht. "We konden overal naartoe in de tuktuk. Dat maakte onze vakantie heel veelzijdig."

In de laatste fase van de vakantie waren er stevige overstromingen in het land. Modderstromen zorgden voor veel schade en ook doden. "Daardoor konden we niet met de tuktuk terug naar de hoofdstad, terwijl dat wel ons plan was." Het gezin liet de tuktuk achter en betaalde de verhuurder de kosten om deze op te halen.

Houten kont door hobbels in de weg

Natuurlijk werden de kinderen weleens vervelend als er lange afstanden werden gereden met de relatief kleine tuktuk, benadrukt Stam. "Soms ben je het zelf ook wel zat, en heb je een houten kont van alle hobbels. Je verlangt dan even naar een luxere auto. Maar ook dat raak je zat."

Voordeel van de tuktuk was wel dat ze veel spullen achterin konden laten liggen. "In de andere landen hadden we altijd een rugzak mee. Nu zaten alle spullen achter in de tuktuk en namen we ze overal mee naartoe. Dat maakte het makkelijker reizen."

Het ding is ook helemaal open, dus zon, wind en regen komen van alle kanten. "Je maakt het daardoor allemaal van dichtbij mee. En het was ook wel knus, met z'n viertjes in dat ding."