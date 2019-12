Niet iedereen wil elk jaar naar een niet eerder bezocht land op vakantie en nieuwe plekken of steden zien. Leonie Tijsma (32) gaat al haar hele leven lang in de herfstvakantie naar Terschelling. "Het jaar is niet compleet zonder een bezoek aan het eiland."

Het gezin van Tijsma gaat in de herfstvakantie altijd naar Terschelling. "Als het buiten wat frisser wordt, dan voel ik meteen de zin om naar het eiland te gaan."

Vanwege de rust, de schoonheid van het eiland, de frisheid in de lucht. Om tegen de wind in over het strand te wandelen. "Dat kan goed in die tijd van het jaar. Het is dan heerlijk om buiten te zijn."

Al vanaf Tijsma's geboorte is het traditie om elk najaar naar het eiland af te reizen. "Mijn vader is er geboren, maar verhuisde in zijn jonge jaren naar de vaste wal." Er woont nog steeds familie van Tijsma op het eiland. "De liefde voor die plek is altijd gebleven. Mijn jaar is niet compleet zonder een bezoek."

“De verhalen van mijn vader over vroeger geven de locatie voor mij een extra dimensie.”

Tijsma's vader heeft veel verhalen over vroeger te vertellen, toen hij op het eiland woonde. "Als ik daar ben met hem, dan geniet ik enorm van zijn herinneringen en avonturen die hij vroeger op het eiland beleefde. Dat geeft de locatie voor mij een extra dimensie."

500.000 toeristen naar Terschelling per jaar

Op Terschelling is toerisme de grootste bron van inkomen voor de bevolking, vroeger was dit de zeevaart, visserij en de agrarische sector. Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in.

Inmiddels brengen de veerdiensten jaarlijks ongeveer 400.000 gasten van Harlingen naar het eiland. Tel daar de bezoekers aan de jachthaven en de gemeentehaven bij op en het totale aantal komt uit op ongeveer 500.000 mensen.

Opvallend is dat het aantal zogenoemde 'herhaalbezoekers', mensen die terugkomen, in de jaren 2009 en 2010 op 81 procent lag.

'Naar Terschelling om duinlandschap, bos en strand'

Tijsma woont met man en twee kinderen van zes en vier jaar in Arnhem. "Daar is het in de herfst ook mooi, maar we zijn dol op het Terschellingse duinlandschap, het bos en het strand."

Ook de kneuterigheid van de dorpjes horen voor Tijsma bij het eiland en worden daarom jaarlijks bezocht.

“Ik denk dat ik in 32 jaar tijd wel dertig keer naar Terschelling ben geweest.”

Tot dit jaar verbleef het gezin altijd op dezelfde plek op het eiland. "Ik denk dat ik er in mijn 32-jarige leven wel dertig keer geweest ben. Heel soms was het al volgeboekt, waardoor we moesten uitwijken."

Er zijn op die plek wel meer gezinnen die regelmatig terugkeren, ziet Tijsma in het gastenboek van de accommodatie. "Maar het is niet zo dat we elk jaar dezelfde mensen tegenkomen, het verloop is wel hoog."

De vakantie heeft daarnaast ook altijd wel wat bekende elementen die terugkeren. "Daar vragen de kinderen dan om, het hoort bij deze vakantie. Zoals paardrijden en naar het strand gaan. Chocomel drinken bij de koffiemolen."

Nu de kinderen ouder worden en dingen als paardrijden opeens ook tot de mogelijkheden horen, gaat het gezin ook wat vaker op stap, aldus Tijsma. "We doen nu ook boottochtjes, of gaan naar musea."

Het duinlandschap, de bossen, het strand en de kneuterige dorpjes zijn wat Leonie Tijsma zo mooi vindt aan het eiland. (Foto: Privécollectie)

'Andere bestemming is geen optie'

De man van Tijsma heeft weleens geopperd om verder weg op vakantie te gaan in de herfst, bijvoorbeeld naar de zon. "Maar dat is voor mij geen optie, deze herfstvakantie is heilig. In alle andere vakanties gaan we naar andere plekken toe."

De combinatie van de rust, het mooie seizoen en het strand zijn voor de Arnhemse nog steeds de ingrediënten voor een perfecte herfstvakantie. "Daarom zal ik ook altijd blijven terugkomen."