Vliegen is slecht voor het milieu, maar wie in het hoogseizoen met de auto reist, staat in de file. Je kunt ook de trein of de fiets pakken. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende reismogelijkheden naar je vakantie? En hoeveel CO2 stoot je precies uit? NU.nl zoekt het uit, met een voorbeeldreis naar de Franse kustplaats Marseille.

"Welk vervoersmiddel je kiest, hangt erg af van je reismotief, je hoeveelheid tijd en kosten en hoe belangrijk je gemak vindt", vertelt Stefan Hartman, programmadirecteur van het European Tourism Futures Institute van NHL Stenden Hogeschool, dat onderzoek doet naar de toekomst van toerisme, vrije tijd en recreatie.

Ook milieuoverwegingen spelen steeds meer een rol. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal berekent de CO2-uitstoot van vervoersmiddelen op basis van standaard C02-emissiefactoren. Als voorbeeld een reis naar Marseille: hoeveel CO2 stoten de verschillende vervoersmiddelen uit?

We vragen Hartman naar de voor- en nadelen van de verschillende vervoersmiddelen en Mariken Stolk, werkzaam bij Milieu Centraal, naar milieuoverwegingen.

Optie 1: Reizen met de auto

Bestemming: Marseille

Reisduur: Circa twaalf uur (beginpunt: Amsterdam)

Prijsindicatie: 152,09 euro (Euro 95, 1,65 per liter, verbruik: 1 op 13)

CO2-uitstoot op basis van één persoon: 450 kg (middelgrote benzine/dieselauto) of 170 kg (middelgrote elektrische auto)

"Met de auto op vakantie gaan is een van de meestgebruikte en geaccepteerde reisvormen", vertelt Hartman. "Met name voor gezinnen is het een makkelijk vervoersmiddel. De spullen kunnen voor de deur worden ingeladen. Daarnaast heb je zelf de controle over je tijdsindeling en hoef je niet over te stappen. De mogelijkheid op files is vaak geen doorslaggevende reden om niet met de auto te gaan, meestal kom je wel dezelfde dag op je bestemming aan."

“In je eentje in een benzine- of dieselauto naar je bestemming reizen zorgt voor net zoveel CO2-uitstoot als in je eentje vliegen” Mariken Stolk, Milieu Centraal

In je eentje in een benzine of dieselauto naar je bestemming reizen zorgt voor net zoveel CO2-uitstoot als in je eentje vliegen, vertelt Stolk. Maar bij twee of meer personen in de auto verandert dat. "En hoe kleiner de auto, hoe minder uitstoot. Als je zuinig rijdt, gaat de uitstoot omlaag. Wat je op je auto zet of erachter hangt maakt groot verschil. Een caravan zorgt voor 60 procent meer brandstofgebruik en 200 kilo meer CO2-uitstoot. Twee personen in een auto met caravan stoten bijna evenveel CO2 uit als twee personen in een vliegtuig. Hetzelfde geldt voor een camper. De vouwwagen doet het beter dan de caravan."

"Naast de CO2-uitstoot komen door autorijden schadelijke stoffen in de lucht, zoals fijnstof en stikstofoxide", voegt Stolk toe. "Ook zijn benzine en diesel gemaakt van olie, een fossiele brandstof die ooit opraakt. De elektrische auto zorgt wel voor CO2 in de lucht (door energie van productie van de accu en niet-groene stroom), maar rijdt niet op olie en stoot geen schadelijke stoffen uit."

Optie 2: Carpoolen of liften

Bestemming: Marseille

Reisduur: Circa twaalf uur, maar soms langer door overstap (beginpunt: Amsterdam)

Prijsindicatie: Vaak paar tientjes goedkoper dan totale benzineprijs of helemaal gratis

CO2-uitstoot op basis van vier personen: 450 kg, 112,5 kg per persoon (middelgrote benzine/dieselauto) of 170 kg, 42,5 kg per persoon (middelgrote elektrische auto)

"Carpoolen en je auto delen past in de trend waarin mensen van bezit naar gebruik willen", vertelt Hartman. Op het platform BlaBlaCar kunnen vakantiegangers bijvoorbeeld betaalde liften zoeken; bestuurders stellen één of meerdere plekken beschikbaar in hun auto. Ook via sociale media, zoals Facebook, zijn groepen te vinden van mensen die een lift aanbieden, al dan niet gratis.

Hartman: "Vakantiegangers die op deze manier reizen, zullen meestal minder materialistisch zijn ingesteld. Er moeten wat barrières voor lief worden genomen, maar als dit vanuit een bepaalde overtuiging en wil gebeurt, draagt het juist bij aan de reisbeleving."

"Carpoolen is heel efficiënt, want de rit wordt al gereden", zegt Stolk. "Hoe meer mensen in een auto, hoe beter voor het milieu."

Optie 3: Reizen per touringcar

Bestemming: Marseille

Reisduur: Circa 20 uur (beginpunt: Amsterdam)

Prijsindicatie: 63 euro

CO2-uitstoot op basis van één persoon: 80 kg

"Met een touringcar reizen is ideaal voor mensen met een kleine portemonnee, want het is heel goedkoop", zegt Hartman. "Maar het kost ook veel tijd, daarom zal de kleine prijs zwaar meewegen. Ik denk dat vooral degenen die geen eigen vervoersmiddel hebben, zoals jongeren, hiervoor kiezen. Een voordeel van de touringcar is dat je kunt lezen of studeren."

“De touringcar is samen met de trein het meest milieubewuste voertuig om mee te reizen.” Mariken Stolk, Milieu Centraal

"De touringcar is samen met de trein het meest milieubewuste voertuig om mee te reizen", vertelt Stolk. "Een touringcar rijdt op fossiele brandstoffen en stoot schadelijke stoffen uit, maar wordt efficiënt ingezet en zit vaak volgeladen. Hoe meer mensen in de touringcar, hoe lager de uitstoot per passagier."

Optie 4: Reizen met het vliegtuig

Bestemming: Marseille

Reisduur: Vanaf 1 uur en 50 minuten (beginpunt: Amsterdam Schiphol Airport)

Prijsindicatie: Vanaf circa 40 euro

CO2-uitstoot op basis van één persoon: 400 kg

"Hoe verder je op vakantie gaat, hoe aantrekkelijker het vliegtuig vaak wordt: andere manieren kosten meer tijd en moeite", zegt Hartman. "Daarnaast kun je voor een prikkie vliegen, wat vaak een doorslaggevende factor is. De CO2-uitstoot en milieuschade speelt wel steeds meer een rol, maar nog niet bij de massa. De reis is gemakkelijk en goed voorspelbaar, je weet van tevoren waar je aan toe bent. Vaak valt dat wel tegen in de praktijk: je moet nog naar het vliegveld toe, lang wachten (helemaal in het hoogseizoen) en inchecken."

"Hoe langer de vliegreis juist is, hoe meer de uitstoot", zegt Stolk. "Van alle opties is vliegen de slechtste keus, tenzij je in je eentje in de auto of camper zit. Bij vliegen speelt de grote hoogte ook nog een negatieve rol: de CO2 wordt hoog verspreid en versterkt zo het broeikaseffect. Hetzelfde geldt voor de uitstoot van fijnstof. Het is soms mogelijk om je uitstoot te compenseren, waarmee je bijdraagt aan bosaanplant of duurzame energie in de toekomst. Maar het beste voor het milieu is het voorkomen van uitstoot."

Optie 5: Reizen met de trein

Bestemming: Marseille

Reisduur: Circa 8 uur (beginpunt: Amsterdam)

Prijsindicatie: 150 euro (hogesnelheidstrein plus lokale trein)

CO2-uitstoot op basis van één persoon: 80 kg

"Reizen met de trein heeft in vergelijking met autorijden meer barrières, zoals overstappen", vertelt Hartman. "Veel bagage mee kan ook vervelend zijn. Daarom zie je andere typen reizigers: minder gezinnen en meer licht bepakte reizigers en backpackers. Het is een andere manier van op vakantie gaan: de reis is een doel op zich. Reizigers die om milieuredenen kiezen voor de trein, nemen de barrières voor lief."

"Met de trein naar je vakantiebestemming is een milieubewuste keuze en komt ongeveer gelijk uit met de touringcar", zegt Stolk. "We gaan voor de berekeningen van de uitstoot uit van de hogesnelheidstrein, die op stroom rijdt. In de praktijk zal het grootste deel van het traject met deze trein worden afgelegd en het laatste of eerste stuk van de reis met een normale trein. In Nederland rijden we helemaal op windstroom, maar in Oost-Europa op kolenstroom. Franse treinen gebruiken voor een groot deel kernenergie."

Optie 6: Fietsen of lopen

Bestemming: Marseille

Reisduur fiets: Circa 70 uur, direct (beginpunt: Amsterdam)

Reisduur lopen: Circa 235 uur, direct

Prijs: gratis

CO2-uitstoot op basis van één persoon: geen

"Bij wandelen en fietsen gaat het echt om de reis en de ervaring, niet om het komen van A naar B. Efficiëntie en tijd doen er minder toe. Het is wel mogelijk om het als vervoersmiddel te zien, want er ligt veel goede infrastructuur voor wandelaars en fietsers in Europa. Je hebt overal routes en bewegwijzering. Als je er eenmaal induikt kom je erachter dat er veel geregeld is op dat gebied."

"Fietsen en lopen zijn natuurlijk de meest klimaatvriendelijke opties die er zijn", zegt Stolk. "Als mensen dit avontuur aan durven te gaan, is dat een compliment waard. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die naar Marseille lopen of fietsen, maar op kortere afstanden gebeurt het wel."

