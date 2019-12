Speciale kleding, een snowboard of ski's, een skipas, skiles, de reis, een accommodatie en de kosten ter plaatse. Wintersport wordt vaak gezien als duur. Waar kan je het beste wel én niet op besparen?

In het winterseizoen van 1 oktober 2015 tot en met 29 april 2016 gingen 866.000 Nederlanders op wintersportvakantie, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n vakantie duurde gemiddeld iets langer dan een week: 8,6 dagen.

Een wintersportvakantie is volgens het CBS in verhouding duurder dan andere vakanties: in 2016 kostte een lange wintersportvakantie gemiddeld 83 euro per persoon per dag. De gemiddelde vakantie was 15 euro per dag goedkoper.

Volgens Thijs Termeer van wintersportwebsite Snowplaza kan wintersport inderdaad aardig in de papieren lopen. Alleen al een skipas voor zes dagen is volgens hem minimaal 200 euro. Hetzelfde geldt voor skiles. Daarnaast heb je nog materiaal nodig, wat je kunt lenen, huren of kopen, en speciale kleding, moet je er nog naartoe, ergens verblijven en daar natuurlijk eten en drinken en wellicht après-skiën.

'Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt'

Blogger en wintersportexpert Annemijn Kroon is het niet met Termeer eens. Ze vindt het jammer dat mensen denken dat wintersport altijd duur is. "Het is zoals bij iedere vakantie: je kunt het zo gek maken als je zelf wilt."

Kroon is zelf ook een budgetwintersporter, zegt ze. Zij gaat zelf graag buiten het hoogseizoen en neemt de tijd om zelf een geschikte accommodatie te vinden. Volgens het CBS boekt ruim 60 procent van de Nederlanders hun wintersportvakantie via een reisbureau of reisorganisatie, maar dat is volgens Kroon minder voordelig. "Je kunt kiezen voor een hotel, maar ook voor een appartement. Dat laatste is vaak goedkoper. Vergeet de lokale reiswebsites niet te checken, die bieden verblijven soms goedkoper aan dan de bekende verstrekkers hier in Nederland."

Tips om geld te besparen op wintersport: Ga buiten het hoogseizoen.

Neem de tijd om een goedkope accommodatie te vinden.

Zoek die in minder bekende wintersportgebieden.

Reken uit of vliegen of rijden goedkoper is.

Koop je materiaal tweedehands of leen van familie of vrienden.

Neem je eigen eten of drinken mee naar de piste.

Ze kijkt ook naar de plek waar de accommodatie te vinden is. "Het skigebied heeft veel invloed op het totale kostenplaatje. Zwitserland staat erom bekend dat het duur is. Niet alleen de skipassen, maar ook het levensonderhoud en de slaapplaatsen."

Minder bekende wintersportlanden als Tsjechië en Montenegro zijn juist goedkoper, zegt Kroon. "Weeg het wel af tegen de reiskosten, want Montenegro is een stuk verder rijden."

Ski's of een snowboard hoeven echt niet nieuw te zijn

Rijden naar een wintersportgebied is een volgende tip. "Weeg de vervoersopties tegen elkaar af. Met een groep met de auto gaan, is goedkoper dan het vliegtuig. Denk er ook aan of je extra bagage meeneemt of skimateriaal huurt."

Volgens cijfers van het CBS hebben meer mensen dit door: 84 procent van de wintersporters gaat met de auto naar de vakantie toe. Een minderheid van 7 procent neemt de bus of het vliegtuig.

Op het materiaal kan je volgens Kroon ook besparen. "Ski's of een snowboard hoeven echt niet nieuw te zijn. Er wordt genoeg goed tweedehands materiaal aangeboden. Het kan ook nooit kwaad om navraag te doen bij familie en vrienden, misschien hebben zij nog wel thermokleding liggen. En als je op tijd bent, is er vast ook nog wel iets in de aanbieding te krijgen."

Huren is ook een optie. "Je kunt dan afwegen of je dat ter plekke wilt doen of in Nederland."

Bespaar nooit op skiles

Waar je volgens Termeer nooit op moet besparen is de ski- of snowboardles. "Dat doe je onder begeleiding van een hiervoor opgeleide skileraar. Zo krijg je de techniek op de juiste manier aangeleerd."

De juiste kleding - een skibroek, skijas, thermokleding, skihelm en skibril - kan je volgens Termeer lenen. "Maar wees voorzichtig met het lenen van materiaal. Ski's moeten de juiste lengte hebben en je wilt niet leren skiën met materiaal dat niet past bij je niveau."

Besparen kan volgens hem het best op andere punten. "Ga buiten het hoogseizoen, naar een goedkoper of kleiner skigebied en neem je eigen eten en drinken mee naar de piste."