Een vakantie of stedentrip hoeft helemaal niet duur te zijn. Welke bestemmingen in Europa zijn eigenlijk het goedkoopst? En hoe komt dat?

Veel mensen boeken hun tickets voor een stedentrip op basis van een actie, maar wil je écht goedkoop op vakantie, dan moet je daar volgens Nicole van Roekel, oprichter van website The Budget Life, niet intrappen. "Je vindt regelmatig voordelige tickets naar steden als Londen en Barcelona, maar dit zijn niet per se de goedkoopste bestemmingen om naartoe te gaan."

Voormalige Oostbloklanden zijn het best voor de portemonnee

Een zo budgetvriendelijk mogelijke stedentrip of vakantie bestaat volgens haar uit betaalbare vliegtickets én een betaalbare bestemming. De landen in het voormalige Oostblok, zoals Tsjechië, Polen en Bulgarije zijn volgens haar het best voor de portemonnee. "Het verblijf, dagjes uit, eten en drinken is daar een stuk goedkoper dan in Nederland."

Zo ging zij in Varna in Bulgarije een dagje naar de dierentuin voor 50 eurocent, at ze daar in een restaurant met uitzicht over zee voor nog geen 10 euro voor een hoofdgerecht en drankje en verbleef ze in Warschau in Polen in een volgens haar "superleuke" Airbnb-locatie voor 15 euro per nacht. "Dat komt onder andere omdat er in Bulgarije met een andere munteenheid wordt betaald. Die is voor ons vaak erg voordelig. Daarnaast zijn deze landen economisch minder welgesteld dan wij."

Korting als je langer blijft

Volgens Van Roekel is de Turkse stad Istanboel ook een goedkope bestemming voor een stedentrip. "De afgelopen jaren is de koers van de Turkse lira ten opzichte van de euro enorm gedaald, waardoor je in deze stad veel waar voor je geld krijgt." Het enige nadeel zijn volgens haar de vliegtickets: "Die zijn vaak wel aan de dure kant. Een retourtje kost al snel 200 euro."

Tips om een stedentrip of vakantie zo betaalbaar mogelijk te houden: Ga je naar een land met een andere valuta? Pin pas in het land zelf.

Reizen met het vliegtuig is vaak duur. Met de FlixBus kun je goedkoop naar bestemmingen als Parijs of Londen. Met de trein is vaak ook goedkoper.

Check of je een ov-abonnement kun je aanschaffen voor de periode dat je in de stad verblijft. Voor jongeren/studenten is er in veel steden een speciaal abonnement waardoor je veel goedkoper uit bent.

In veel steden kunnen jongeren gratis naar musea.

Huur een Airbnb met een keuken, zo kun je daar ontbijten en een lunchpakket klaarmaken.

Wie toch buiten de deur wil ontbijten, kan het best naar de lokale bakker.

Turkije, Polen en Bulgarije zijn volgens Van Roekel ook bij uitstek geschikt voor een langere reis. Je kunt dan twee weken op een camping verblijven, maar kunt ook kiezen voor iets meer luxe. "Bij sommige Airbnb's krijg je korting als je langer dan een paar nachten blijft."

Op die bestemmingen kun je ook goed een rondreis maken met de (gehuurde) auto of meer van het land zien door middel van binnenlandse vluchten, zegt Van Roekel. "In zowel Bulgarije als Turkije heb ik meerdere binnenlandse vluchten gemaakt. De duurste was slechtst 30 euro retour."

Portugal is een goed alternatief voor Spanje of Italië. (Foto: 123RF)

Portugal is een goed alternatief voor andere Zuid-Europese bestemmingen

Stéphanie Versteeg, oprichter van de blog Expeditie Aardbol, tipt naast de Oostbloklanden ook Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Portugal is volgens haar een goed alternatief voor andere Zuid-Europese bestemmingen, zoals Italië of Spanje. "De kosten voor het levensonderhoud zijn hier laag en met budgetmaatschappijen vlieg je relatief goedkoop naar bijvoorbeeld Porto of Lissabon."

“Kies voor minder bekende bestemmingen, die zijn vaak goedkoper.” Stéphanie Versteeg, oprichter blog Expeditie Aardbol

Het Verenigd Koninkrijk heeft op dit moment dankzij de Brexit een gunstige koers ten opzichte van de euro, zegt Versteeg. De truc is om Londen over te slaan en naar de minder bekende steden te gaan. Een trip naar Schotland is volgens Versteeg ook een goed idee. "Daar mag je gratis kamperen in de natuur."

Een andere manier om de kosten zo laag mogelijk te houden, is volgens Van Roekel een zogeheten 'free walking tour'. "In bijna elke Europese hoofdstad vind je er wel één. Zo'n gratis tour duurt meestal een uurtje of twee en wordt gegeven door een lokale gids die veel over de geschiedenis van de stad kan vertellen. Na afloop kan je een fooi geven, maar dat is niet verplicht."

Ook kun je volgens haar in bijna elke Europese stad een fiets huren. "Dat vind ik altijd een hele leuke én betaalbare manier om de stad te ontdekken."