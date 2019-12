Op vakantie gaan met een kind met een beperking zorgt soms voor teleurstellingen en vergt veel geregel. Maar als het goed gaat, kan het ouders en kind enorm helpen.

Beperkingen zijn er in alle soorten en maten, van een gedragsstoornis als autisme tot fysieke beperkingen zoals spierziektes. Ouders die met hun kind met een beperking op vakantie willen, lopen vaak tegen veel hordes aan.

Er zijn naar schatting meer dan 250.000 kinderen en jongeren van zes tot negentien jaar oud met een handicap, aldus de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Op jongere leeftijd is het nog makkelijk om een kind met een beperking mee te nemen op vakantie. Maar eenmaal wat ouder, vanaf een jaar of zes, wordt dit ingewikkelder door de zorg die het kind nodig heeft, vertelt Hanny van Leeuwen van Stichting Wigwam, organisator van vakanties voor gezinnen met een kind met een beperking.

Regulier vakantiepark is vaak lastig

Gezinnen die een vakantie vieren op een regulier vakantiepark, kunnen veel bekijks hebben. "Een kind met een beperking kan soms gekke geluiden of bewegingen maken, dat valt meteen op", aldus Van Leeuwen. "Sommige ouders vinden dat vreselijk moeilijk."

Christel Groenewegen (48) uit Honselersdijk kent het probleem. Haar achttienjarige dochter heeft door haar autisme en verstandelijke beperking veel moeite met nieuwe omgevingen. Het gezin wilde altijd zo normaal mogelijk vakantie vieren.

Vakantietips voor ouders van een kind met een beperking Van Leeuwen: "Ga in gesprek met organisaties over wat er allemaal mogelijk is."

Groenwegen: "Geef het een kans en gun jezelf deze vrijheid."

Van Nieuwenhuizen: "Praat eens met ouders die al eens op vakantie zijn gegaan, het delen van ervaringen helpt vaak om inzichten te krijgen."

"We besloten een keer naar een huisje in Spanje te gaan. We waren de hele dag zoet met de zorg voor mijn dochter en lagen bij thuiskomst met wallen op de bank. Het was zo zwaar."

Uit handen geven van zorg

Wat vooral centraal moet staan tijdens een vakantie is ontspanning. Dat is moeilijk als de ouders 24 uur per dag voor een kind moet zorgen.

Het uit handen geven van die zorg blijft voor veel ouders een moeilijke kwestie, aldus Onno van Nieuwenhuizen, wetenschappelijk directeur van Stichting Bio, aanbieder van aangepaste vakantiebungalows voor families met een kind met een beperking.

"De ouder kent het kind door en door en vindt het moeilijk om de zorg over te dragen. Vaak uit angst dat het dan misschien misgaat." Maar de ontspanning op vakantie is nodig om het thuis vol te houden, aldus Van Nieuwenhuizen. "Het gezin moet immers kunnen blijven functioneren."

Aftasten en aanvoelen wat er kan

Het komt uiteindelijk neer op aftasten en aanvoelen wat er wél kan, benadrukt Van Leeuwen. Kan een lange autorit wel of niet? Zijn er locaties die zijn uitgerust op een grote elektrische rolstoel? Is de omgeving prikkelarm, of gebeurt er veel in de buurt?

Er zijn meerdere instanties die families hulp aanbieden bij het zoeken naar de juiste vorm en plek. "Het vergt vaak meerdere vakanties voordat de optimale situatie gevonden is, maar voor veel ouders is het die moeite waard", aldus Van Leeuwen.

Voor Groenewegen voelde het de eerste keer gek om de zorg voor haar dochter uit handen te geven tijdens een vakantie. "Maar omdat we even tijd hadden voor onszelf, gingen we naar huis met nieuwe energie. Dat is voor ons goud waard."