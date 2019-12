Maar weinig landen hebben het organiseren van een kerstmarkt zo goed in de vingers als Duitsland. Hier gaat de geschiedenis van sommige markten meer dan zeshonderd jaar terug. Kerstkenner Lars Hessels deelt zijn favoriete Duitse marken met NU.nl.

In Duitsland begint de voorpret van oudsher vijf weken voor Kerst. Dan verrijzen door het hele land kerstmarkten met houten kraampjes, glühwein, romantische verlichting, kerstbomen en vuurkorven. Naar schatting telt Duitsland vijftienhonderd tot drieduizend kerstmarkten.

Veel van deze kerstmarkten worden al honderden jaren georganiseerd. In de middeleeuwen was het 's winters moeilijk voor kooplieden om rond te reizen. Zo ontstonden markten met elk een eigen lokale specialiteit. De oudste kerstmarkt is vermoedelijk die in Bautzen. Die wordt dit jaar voor de 635e keer georganiseerd.

Kerstliefhebber Lars Hessels bezoekt de Duitse markten regelmatig en houdt ze bij op een website. Hij tipt de volgende kerstmarkten.

Kerstmarkt in Dortmund

"Dortmund heeft een van de grootste kerstmarkten van Duitsland en zelfs de grootste kerstboom ter wereld", zegt Hessels. De boom is inderdaad kolossaal en heeft een 4 meter hoge piek. Er hangen bijna 50.000 lampjes en 20 kaarsen van 2,5 meter in de boom. De kerstmarkt zelf heeft zo'n driehonderd kramen met cadeaus, kunst en Duitse specialiteiten zoals glühwein, crêpes, braadworst en gegrilde Westfaalse ham. Daarnaast speelt op het podium op de Alter Markt iedere dag een band, variërend van jazz- tot popbands.

Waar: rond Hansaplatz in Dortmund, Noordrijn-Westfalen

Wanneer: 21 november tot en met 30 december

Afstand: 219 kilometer vanaf Utrecht

Bijzonderheden: 48 meter hoge kerstboom

De immense kerstboom op de kerstmarkt in Dortmund. (Foto: Dortmund-Agentur/Roland Gorecki)

Kerstmarkt in Goslar

Goslar is een kleine stad met houten huizen uit de vijftiende tot negentiende eeuw. Tegen dit sfeervolle decor vindt de jaarlijkse kerstmarkt van Goslar plaats, waar de geur van kaneel, gebakken appels en dennen tussen de kraampjes hangt. Het Schuhhof is in deze maand de belangrijkste ontmoetingsplaats. De kerstmarkt telt meer dan zestig versierde kerstbomen, waardoor het net lijkt of je in een bos bent. De kerstmarkt in Goslar is relatief klein (tachtig kramen) en daardoor niet zo massaal als die in Dortmund. "De smalle steegjes en houten vakwerkhuisjes zijn een prachtig decor", zegt Hessels.

Waar: rond het Schuhhof in Goslar, Nedersaksen

Wanneer: 27 november tot en met 30 december

Afstand: 457 kilometer vanaf Utrecht

Bijzonderheden: kerstbomenbos

Het kerstbomenbos in Goslar. (Foto: Weihnachtsmarkt & Weihnachtswald Goslar)

Kerstmarkt in Bochum

De grootste attractie van de kerstmarkt in Bochum is de show van acrobaat Falko Traber. Twee keer per dag zweeft hij - verkleed als Kerstman en in een arrenslee met rendieren - op meer dan 30 meter hoogte aan een kabel boven de markt. Onderweg vertelt hij een kerstverhaal. "Kinderen vinden dit fantastisch", zegt Hessels. Daarnaast is er een middeleeuwse markt waar oude ambachten worden uitgebeeld en staat de stad vol lichtkunstwerken.

Waar: Dr.-Ruer-Platz in Bochum, Noordrijn-Westfalen

Wanneer: 21 november tot en met 23 december

Afstand: 201 kilometer vanaf Utrecht

Bijzonderheden: als automobilist mag je alleen met een milieusticker het centrum in

Kerstman Falko Traber in zijn arrenslee hoog boven de kerstmarkt. (Foto: Bochum Marketing GmbH)

Kerstmarkt in Düsseldorf

De kerstmarkt van Düsseldorf bestaat uit verschillende markten die allemaal met elkaar verbonden zijn via kerstverlichting. Als bezoeker hoef je dus alleen maar de lichtjes te volgen om op alle markten te komen. Iedere markt heeft een eigen thema. Zo heb je bijvoorbeeld een kunstmarkt waar houtsnijders en andere kunstenaars hun technieken laten zien, een sprookjesmarkt en een culinaire markt. Daarnaast vind je er attracties zoals een schaatsbaan en een reuzenrad.

Waar: rond de Königsallee en Schadowstrasse in Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen

Wanneer: 21 november tot en met 30 december

Afstand: 188 kilometer vanaf Utrecht

Bijzonderheden: als automobilist mag je alleen met een milieusticker het centrum in

Bezoekers van een van de kerstmarkten in Düsseldorf. (Foto: EPA)

Kerstmarkt in Nordhorn

In Nordhorn worden ieder jaar punchtochten georganiseerd, waarbij bezoekers in een sloep een winterse vaartocht maken op het meer Vechtesee en onderweg een verwarmende mok punch of glühwein drinken. De sloepen zijn versierd met kerstlampjes, die in het kabbelende water reflecteren. Nordhorn heeft een kerstmarkt in het centrum van de stad en een in de dierentuin, waar een sprookjesbos wordt opgezet.

Waar: Hauptstrasse in Nordhorn, Nedersaksen

Wanneer: 25 november tot en met 24 december

Bijzonderheden: vaartocht over de Vechtesee

Afstand: 174 kilometer van Utrecht

De kerstpiramide in het centrum van Nordhorn. (Foto: VVV Nordhorn)

