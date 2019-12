Op een stille luchthaven moeten passagiers zelf de tijd van hun vertrekkende vlucht in de gaten houden, want er wordt geen vluchtinformatie omgeroepen. Schiphol hanteert dit beleid al een tijdje. Wat is de achterliggende gedachte van zo'n 'stille luchthaven'? Dennis Muller van Schiphol legt het uit.

Vliegvelden zijn doorgaans een rumoerige plek. De vertrekhallen worden gevuld met mededelingen als: "Dit is de laatste oproep voor passagiers Karin en Fred Janssen op vlucht KL 1359 naar Praag. Wij verzoeken u onmiddellijk naar de gate te komen."

Dit soort omroepen zul je op Schiphol niet meer horen. Verlate passagiers worden daar niet langer gewezen op hun bijna vertrekkende vlucht.

“De omroepmeldingen zorgden eerder voor irritatie dan voor attentie.” Dennis Muller, woordvoerder Schiphol

In 2017 stopte Schiphol met het omroepen van vluchtinformatie. In dat jaar vertrokken er 68,5 miljoen reizigers vanaf de Amsterdamse luchthaven. Met de groei aan vluchten en passagiers, groeide ook het aantal omroepberichten. Het gevolg was dat er zoveel mededelingen door de speakers schalden dat de reizigers er geen acht meer op sloegen, legt woordvoerder Dennis Muller uit. "Het zorgde eerder voor irritatie dan voor attentie."

De stroom oproepen voor verlate passagiers zorgden voor een onrustig gevoel bij de reizigers, die vaak toch al gespannen waren voor een vlucht, zegt Muller. De vluchtinformatie wordt daarom nu alleen nog maar getoond op de schermen, bij de selfservicebalies en op de website en app.

Welke luchthavens zitten hun passagiers nog meer niet achter de broek? Eindhoven Airport

Rotterdam The Hague Airport

London City Airport

El Prat Airport (Barcelona)

Helsinki Airport

Mumbai Airport (India)

Chennai International Airport (India)

Cape Town International Airport (Zuid-Afrika)

OR Tambo International Airport (Zuid-Afrika)

Kuala Lumpur International Airport

Dat Schiphol is gestopt met het omroepen van vluchtinformatie staat niet op zichzelf. In de afgelopen twee jaar vielen de luidsprekers op luchthavens over de hele wereld stil in een poging om geluidsoverlast terug te dringen.

Dat is niet alleen omdat passagiers onrustig werden van de vele omroepen, maar ook omdat de mededelingen niet erg efficiënt waren, blijkt uit een onderzoek van de Transportation Research Board uit 2017. Slechts 10 procent van de passagiers vond de meldingen relevant voor zijn of haar vlucht. De onderzoekers zagen bovendien dat onervaren reizigers helemaal niet op de omroepmeldingen letten omdat ze werden afgeleid door de winkels en restaurants.

Wat wordt er nog wel omgeroepen?

Helemaal stil is het op Schiphol niet. In bepaalde gevallen worden er nog steeds mededelingen door de luidsprekers gedaan. "Bijvoorbeeld wanneer er een paspoort gevonden is of bij een noodgeval", zegt Muller.

Daarnaast klinkt er regelmatig de automatische oproep om goed op je koffers te letten en een algemeen bericht om op tijd naar de vertrekgate te gaan. Met Dodenherdenking klinkt om 20.00 uur The Last Post om en 20.02 het Wilhelmus.

Maar de omroepen voor passagiers die te laat zijn of die nog rondneuzen in de belastingvrije souvenirwinkels zijn verleden tijd. Die moeten in het vervolg de tijd wat scherper in de gaten houden.