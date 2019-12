Meer reizigers gaan op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief voor het vliegtuig. NU.nl maakt een overzicht van bestemmingen die je met maximaal één overstap kunt bereiken.

Lille

Om in het Franse Lille te komen, hoef je slechts één keer over te stappen. In het oude centrum van de stad vind je oude straatjes met winkels en visrestaurants. Het museum Palais de Beaux-Arts heeft na het Louvre de belangrijkste permanente collectie kunstwerken van Frankrijk, bijvoorbeeld van Rodin, Monet en Picasso. Boek de trein na Lille zo'n vier maanden van tevoren, want dan zijn de prijzen het laagst.

Reistijd: 2 uur en 37 minuten vanaf Amsterdam Centraal

Hoe vaak rijdt hij: veertien keer per dag

Vertrekstation: Amsterdam Centraal

Overstappen: één keer op Bruxelles Midi

Prijs: vanaf 48 euro

Kleurrijke huizen in Lille. (Foto: Getty Images)

Berlijn

De internationale trein naar Berlijn vertrekt zeven keer per dag vanaf Amsterdam Centraal. De Duitse hoofdstad barst van de indrukwekkende bezienswaardigheden zoals de Brandenburger Tor, de Reichstag of de Berlijnse Muur. Ook vindt je hier hippe, alternatieve wijken zoals Friedrichshain.

Reistijd: 6 uur en 20 minuten vanaf Amsterdam Centraal

Hoe vaak rijdt hij: zeven keer per dag

Vertrekstation: Amsterdam Centraal, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo

Overstappen: niet nodig

Prijs: vanaf 39 euro

Frankfurt

Frankfurt is met zijn futuristische skyline een van de modernste steden van Duitsland. Vanaf de Main Tower, de op één na hoogste wolkenkrabber van de stad, geniet je van het uitzicht over de stad en het platteland. Langs de oevers van de rivier Main vindt je vijftien verschillende musea, zoals het Duitse Architectuurmuseum en het Filmmuseum.

Reistijd: 3 uur en 53 minuten vanaf Amsterdam Centraal

Hoe vaak rijdt hij: zes keer per dag

Vertrekstation: Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Arnhem Centraal

Overstappen: niet nodig

Prijs: vanaf 69,90 euro

De Eiserner Steg of IJzeren Brug in Frankfurt. (Foto: Getty Images)

Basel

De Zwitserse stad Basel ligt precies op het drielandenpunt van Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Vanaf deze stad kun je dus excursies naar drie landen maken. De stad telt meer dan veertig musea en eenmaal per dag rijdt er een trein vanuit Nederland naartoe.

Reistijd: 6 uur en 39 minuten vanaf Amsterdam Centraal

Hoe vaak rijdt hij: één keer per dag om 8.08 uur

Vertrekstation: Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem Centraal

Overstappen: niet nodig

Prijs: vanaf 40 euro

Barcelona

Als je 's ochtends vertrekt, kun je diezelfde dag nog in Barcelona een glas sangria drinken. Eén keer per dag valt de dienstregeling zo gunstig dat je maar één keer hoeft over te stappen om in de Spaanse stad te komen. Let goed op: de Thalys eindigt in Garde du Nord maar je moet de reis vervolgen vanaf een ander treinstation. Een directe metro brengt je naar Gare de Lyon. Je koopt je kaartjes voor dit ritje in de Thalys.

Reistijd: 12 uur en 31 minuten

Hoe vaak rijdt hij: één keer per dag om 9.15 uur

Vertrekstation: Amsterdam Centraal

Overstappen: één keer in Parijs Garde du Nord

Prijs: vanaf 154 euro

Barcelona van bovenaf. (Foto: Shutterstock)

Wenen

Het is een flinke rit naar de Oostenrijkse hoofdstad, maar het grootste gedeelte daarvan leg je slapend af in de nachttrein die vanuit Düsseldorf vertrekt. Als je daar wat eerder naartoe reist, heb je ruim de tijd om wat te eten in het oude centrum van Düsseldorf voor je de trein naar Wenen instapt. Wanneer je de volgende ochtend aankomt, krijg je eerst nog ontbijt met koffie of thee in de trein. Reizigers zijn het goedkoopst uit wanneer ze de nachttrein via de website van ÖBB boeken en de intercity naar Düsseldorf via NS.