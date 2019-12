De kerstvakantie is nog niet begonnen, maar plannen voor de zomer van 2020 worden in sommige huishoudens al gemaakt. Waarom boeken we al zo ver van tevoren? En is het wel altijd zo slim? NU.nl vroeg het aan een sociaal psycholoog en reisbrancheorganisatie ANVR.

Hoogleraar Ap Dijksterhuis, die onder meer een boek schreef over de voordelen van reizen, merkt op dat we elkaar tegenwoordig haast dwingen om steeds vroeger te boeken.

"Het voelt prettiger om zekerheid te hebben", vertelt de sociaal psycholoog. "Bovendien is het een soort race. We kunnen het nu vroeger doen, het is makkelijk met internet. En als je het niet doet, kun je te laat zijn."

"Zelf zou ik een vakantie liever niet te ver van tevoren boeken", vervolgt de reisliefhebber. "Maar als je in het hoogseizoen naar een populaire plek gaat, kan dat tegenwoordig niet meer."

Mirjam Dresmé, woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR, kan dat beamen. "Je hebt nu een veel ruimere keuze dan als je wacht tot een maand van tevoren. Veel mensen zijn vanwege kindervakanties beperkt in de periode dat ze weg kunnen, en willen ook allemaal op hetzelfde moment ergens naartoe."

“Hoe langer je wensenlijst, hoe vroeger je moet boeken.” Mirjam Dresmé, woordvoerder ANVR

"Misschien wil je weer die ene specifieke camping, of een huisje vlak bij het speelparadijs", gaat Dresmé verder. "Hoe langer je lijstje met wensen en eisen is, hoe beter je af bent als je vroeg boekt."

Je reis vroeg vastleggen kan rust en zekerheid geven, maar nadelen zitten er ook aan vast. Dijksterhuis: "De inspiratie die je tijdens een reis op kan doen, wordt deels bepaald door verbazing en verwondering. Door onverwachte dingen die je meemaakt. Dat wordt minder naarmate je van tevoren iets regelt."

Storm op vakanties na voetbaltoernooi

Die avontuurlijkere insteek kan ook nog worden gestimuleerd door lastminutekortingen, hoewel ANVR-woordvoerder Dresmé daar wel voor waarschuwt.

"Mensen denken vaak dat je op het allerlaatste moment altijd nog goedkoop weg kan, maar het hangt van de situatie af. Zodra een groot voetbaltoernooi voor Nederland is afgelopen, zie je bijvoorbeeld dat iedereen opeens tegelijkertijd weg wil. Met het EK komende zomer zul je dat waarschijnlijk ook weer zien."

"In zo'n situatie heb je juist de kans dat touroperators hun reizen duurder maken. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Met teleurstellend slecht weer in de zomer zie je hetzelfde gebeuren. En andersom geldt het ook. Als een bestemming minder populair blijkt vanwege politieke onrust, of omdat het in Nederland zelf al warm genoeg is, worden dat soort reizen ook goedkoper."

"Zet voor jezelf goed op een rijtje wat je belangrijk vindt", adviseert Dresmé. "Als je veel eisen hebt, boek dan tijdig. Op sommige plekken is het gewoon heel erg druk tijdens de schoolvakanties. Vliegtuigen kunnen bovendien snel vol zitten. Maar als je een strandvakantie wil en het je niet zo veel uitmaakt waar of wanneer dat precies zou moeten zijn, hoef je nu echt nog geen haast te maken."