Kom jij bij ons werken? NU.nl zoekt een ervaren nieuwsredacteur

Ben jij een ervaren bureauredacteur die weet hoe je razendsnel nieuws maakt en een relevant netwerk meebrengt? Dan heeft NU.nl een mooie plek voor jou. We zoeken op korte termijn een fulltime nieuwsredacteur. Kom jij ons team versterken?

Je volgt het nieuws actief, zit vol energie en bent initiatiefrijk. Je geniet ervan om elke dag een gigantisch publiek op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Dat doe je neutraal, snel, bondig en laagdrempelig, zodat iedereen het begrijpt.

Samen met jouw collega-nieuwsredacteuren ben je verantwoordelijk voor de algemene nieuwsstroom. Je monitort wat er gebeurt op binnenlands, buitenlands en politiek vlak, kijkt kritisch naar de nieuwswaarde daarvan en schrijft tijdens elke dienst wel een aantal nieuwsberichten.

Bij breaking news houd je het hoofd koel en tik je razendsnel een pushbericht, zodat het laatste nieuws het eerste op NU.nl te lezen is. Daarnaast schrijf je ook regelmatig uitlegartikelen en stel je relevante follow-upvragen om eigen nieuws te maken.

Dit alles doe je fulltime binnen onze Algemeen-redactie met een chef, meerdere samenstellers, een aantal vaste redacteuren en diverse freelancers. De functie is een bureaufunctie. De telefoon is jouw wapen.

We zoeken iemand die wil en kan werken in een wisselend rooster, met diensten tussen 5.00 uur en 1.00 uur. Die zijn doorgaans op maandag t/m vrijdag, maar eens per zeven weken heb je ook een weekenddienst.

We werken maximaal twee dagen per week thuis, dus het moet voor jou logistiek geen probleem zijn om op de genoemde tijdstippen in Hoofddorp te zijn.



Onze vroegste (om 05.00 uur 's ochtends) en laatste diensten (tot 01.00 uur 's nachts) zijn wel altijd vanuit huis.

Verder heb je geen moeite met werken tijdens feestdagen.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

Er is veel contact tussen diverse redacties en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat?

Wij zoeken iemand die...

communicatief sterk en een teamspeler is;

snel en foutloos werkt;

stressbestendig, flexibel, zelfstandig en gedreven is;

in staat is dagelijks met ideeën rondom nieuws en follow-ups te komen.

er een sport van maakt om nieuws razendsnel maar feitelijk, neutraal en toegankelijk uit te leggen.

En je hebt...

minimaal hbo-denk- en -werkniveau met journalistieke ervaring;

ervaring als nieuwsredacteur bij een vergelijkbare titel;

interesse in grote recente (binnenlandse) nieuwsontwikkelingen;

Wij bieden...

een uitdagende baan op de leukste redactie van Nederland;

een leerzame plek bij de grootste nieuwssite van Nederland;

veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief;

de mogelijkheid om door te groeien;

een marktconform salaris.

Solliciteren

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als nieuwsredacteur? Mail je cv en motivatie dan naar Kim Einder, chef Nieuws & Interactie: kim@nu.nl. Zit je bij de eerste selectie, dan nemen we contact met je op om een afspraak in te plannen. Ook twee opdrachten behoren tot de procedure.

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma's, radiostations en online services als Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.