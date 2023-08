NU.nl is per direct op zoek naar een chef Sport

Ben jij een groot sportliefhebber met ruime journalistieke bagage? Heb je ervaring met leidinggeven aan een redactie en de ambitie om voor een miljoenenpubliek te werken? NU.nl is per direct op zoek naar een chef Sport (38 uur per week).

Of het nu de Olympische Spelen, het nieuwe Formule 1-seizoen of het WK voetbal is: jij bent in staat om met een goed plan te komen voor hoe NU.nl deze evenementen gaat coveren en betrekt je eigen redactie en andere redacties hier actief bij.

Wat houdt de functie in?

Je bepaalt, in samenspraak met de hoofdredactie, de redactionele strategie en geeft leiding aan elf redacteuren/verslaggevers. Het aansturen van stagiair(e)s en freelancers hoort ook bij de functie.

Als chef bewaak je de redactionele koers en kwaliteit van de berichtgeving op Sport. Het gaat hierbij niet alleen om geschreven artikelen, maar ook om video's en podcasts.

Van de chef Sport wordt niet alleen verwacht dat je oog hebt voor de inhoudelijke kant van verhalen, maar ook voor de manier waarop we ze brengen.

Je zorgt voor voldoende bezetting op de redacties en houdt daarbij rekening met het budget.

Daarnaast ben je ook in het weekend aanwezig (in ieder geval een van de weekenddagen, het liefst op zondag), wanneer jouw team de drukste dagen beleeft. Je bent bovendien in staat om diensten mee te draaien, mocht dat nodig zijn.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met acht miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen en samen met andere collega's bij te dragen aan nieuwe projecten.

We werken op een open vloer waar veel contact tussen diverse redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. Iedereen wordt aangemoedigd zich uit te spreken en mee te denken.

In totaal werken er zes redactiechefs en een adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl. Samen zijn ze verantwoordelijk voor verschillende rubrieken en activiteiten. Zij rapporteren aan de hoofdredacteur van NU.nl.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat

Jij bent een professional die het team weet te inspireren en motiveren. Je bent creatief, werkt gestructureerd, maar houdt ook van verandering en nieuwe dingen proberen.

In deze baan moet je kunnen omgaan met stress en moet je flexibel zijn. Tevens ben je de schakel tussen de sportredactie en de andere redacties binnen NU.nl, de hoofdredactie, de marketingafdeling en de IT-afdeling. Daarnaast:

Heb je de drang om te scoren met nieuws, maar je hebt ook ideeën hoe we dat nieuws kunnen uitleggen aan ons publiek.

Heb je ervaring met het uitzetten van producties en het maken van planningen. Je communiceert gemakkelijk met anderen en werkt goed samen in een team.

Heb je leidinggevende ervaring en veel kennis over sport. Ook vragen we aantoonbare affiniteit met nieuws in brede zin.

Heb je minimaal hbo-denk- en -werkniveau. Ook beschik je over ervaring als schrijvende sportjournalist, in het bijzonder heb je ervaring met alle mogelijkheden die online journalistiek biedt.

Wat bieden wij?

Onze sportredactie bestaat uit liefhebbers die net zo bevlogen zijn als jij. We werken vanaf de redactie in Hoofddorp (naast het treinstation) en verhuizen halverwege volgend jaar naar Amsterdam.

Je krijgt een contract voor 38 uur per week en wordt ingeschaald volgens de cao. Je krijgt een laptop in bruikleen en een telefoon- en reiskostenvergoeding. Ook ontvang je afhankelijk van je rooster onregelmatigheidstoeslag.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als chef Sport? Solliciteer dan uiterlijk vrijdag 8 september 2023 via deze pagina met je cv en een motivatie.