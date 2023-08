NU.nl zoekt een journalistiek illustrator

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Als jij het eens bent met dit cliché én je kan het beeld ook nog zelf tekenen, dan zoeken we jou. NU.nl is namelijk op zoek naar een journalistiek illustrator die NU.nl het nieuws beeldender laat vertellen.

Voorbeelden van producties

Jouw werk zie je dus terug in artikelen op NU.nl, maar ook in video’s en op onze socialemedia-kanalen.

Grafieken en tabellen zullen een flink aandeel in je werk hebben, dus het is fijn als je niet bang voor cijfers (we snappen het als je jeuk krijgt van mensen die niet weten wat het verschil is tussen procenten en procentpunten).