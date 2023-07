NU.nl zoekt een ervaren fulltime videoredacteur, iets voor jou?

Delen via E-mail

Zie jij het nieuws nog liever dan je het leest en en kun je goed monteren? Voor NU.nl en AD.nl zijn wij per direct op zoek naar een ervaren fulltime videoredacteur (38 uur).

Voor NU.nl en AD.nl selecteer, monteer en publiceer je nieuwsvideo's. Je verwerkt video's van onze camjo's, uit ons verslaggeversnetwerk en van nieuwsbureaus. Op piekdagen met bijvoorbeeld een storm Poly, een kabinetscrisis of het Songfestival, druk je vaker op export in Adobe Premiere dan op de cappuccinoknop van onze (best lekkere) koffiemachine.