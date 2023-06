Kom je bij ons werken? NU.nl zoekt een interactieredacteur

Ben jij dol op goede discussies over het nieuws en weet je hoe je een verhit debat in goede banen kunt leiden? En weet je uit reacties van onze bezoekers geweldige verhaalideeën te halen waar jij of een andere journalist mee aan de slag kan? Dan is de functie fulltime interactieredacteur bij NU.nl iets voor jou.

Wat houdt dit werk in?

Samen met vijf andere redacteuren ben je verantwoordelijk voor het modereren van de circa 30.000 dagelijkse lezersreacties op ons reactieplatform NUjij. Je keurt reacties goed en af, maar je bedenkt ook stellingen en discussieonderwerpen om onze lezers op te laten reageren. Maar als interactieredacteur doe je meer dan dat.

NUjij is de plek waar we in contact staan met onze lezers en we dus onze afwegingen en werkwijze kunnen uitleggen. Bovendien stellen lezers vaak goede vragen die tot een verbetering of uitbreiding van artikelen kunnen leiden.

Daarnaast zijn in de reacties veel ideeën te vinden waar de NU.nl-redactie mee aan de slag kan. Als jij merkt dat dat lezers bijvoorbeeld 'het weer' en 'het klimaat' steeds door elkaar halen, overtuig jij onze klimaatredactie om een uitlegartikel daarover te schrijven. Als je ziet dat lezers volop vragen hebben over de oorlog in Oekraïne, regel je een Q&A-sessie waarin onze buitenlandverslaggever of een externe deskundige die beantwoordt.

Ongeveer één keer per week schrijf je zelf ook een artikel op basis van NUjij. Je laat bijvoorbeeld boeren aan het woord die kritisch zijn op de uitkoopregeling, omdat onze lezers dat perspectief nog missen op NU.nl. Of je belt een expert over hooikoorts, omdat in de reacties blijkt dat mensen daar extreem veel last van hebben. En de ochtend nadat Harry Styles-fans na zijn concert strandden door een NS-storing, plaats je een oproepje voor lezers die noodgedwongen in de Ziggo Dome moesten overnachten: hoe was dat?

Hier vind je een overzicht van wat de interactieredactie de afgelopen tijd zoal gemaakt heeft.

Wie zoeken we?

We zoeken een stressbestendige collega die snel en foutloos kan werken, graag initiatief neemt en een brede ontwikkeling en interesse heeft.

Ook kandidaten met minder ervaring in de journalistiek nodigen we uit te reageren. Dit is namelijk een ideale functie om ervaring op te doen op een grote, professionele nieuwsredactie met een gigantisch bereik. Je werkt samen met alle deelredacties van NU.nl en ziet alle thema's voorbij komen, van politiek tot sport en entertainment. Je vergadert regelmatig mee met de nieuwsredactie en krijgt veel begeleiding tijdens het schrijven van je eigen artikelen. Modereren is de kern van de functie, maar ondertussen ontdek je welke kant van de journalistiek het beste bij je past en ontwikkel je die vaardigheden.

Hoe zit de redactie in elkaar?

De fulltime interactieredacteur valt onder de chef nieuws & interactie. Er werken nog vijf fulltime redacteuren op de interactieredactie en we hebben vijf parttime freelancers.

Je werkt maximaal twee diensten per week vanuit huis, de rest van de tijd werk je op kantoor in Hoofddorp. Je werkt in achturige diensten op onregelmatige tijden. De vroegste dienst begint om 7.00 uur, de laatst mogelijke dienst eindigt om 23.00 uur. Je werkt standaard één dag per week in het weekend.

Je krijgt een marktconform salaris (schaal 3 van de cao DJ).