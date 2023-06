Vacature NU.nl zoekt stagiairs

Volg jij een journalistieke opleiding en ben je op zoek naar een stage? NU.nl is een uitdagende stageplek met direct veel verantwoordelijkheid en enthousiaste begeleiding van een jong team. Per september zoeken we nieuwe stagiairs. Over de duur van de stage kan overlegd worden.

Dit moet je weten over NU.nl

NU.nl is met zeven miljoen maandelijkse gebruikers de grootste nieuwssite van Nederland. We zijn altijd in beweging en de ontwikkelingen gaan lekker snel. Je krijgt dus genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen.

We werken op een open vloer waarop veel contact tussen de verschillende redacties is en samenwerken wordt gestimuleerd. De sfeer is informeel. De redactie bevindt zich in Hoofddorp, vlak bij het station.

We hebben stageplekken op de volgende redacties:

Nieuwsredactie: Je wordt aan het werk gezet op de nieuwsredactie die schrijft over het nieuws uit binnen- en buitenland. Denk aan verhalen over de oorlog in Oekraïne, de asielcrisis of de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Maar omdat we een mooie mix belangrijk vinden, komen ook lichtere onderwerpen regelmatig aan bod. Zoals het weer, dieren- en opmerkelijk nieuws.

Economie: Het leven wordt nog altijd duurder, maar waarom eigenlijk? En een koopwoning, is dat nog voor iedereen haalbaar? Als je je die dingen afvraagt, hebben we een mooie stageplek op de economieredactie voor je.

Sport: De laatste jaren zijn de Nederlandse sportsuccessen niet te tellen. Max Verstappen, Femke Bol en Mathieu van der Poel maken furore, op de medaillespiegels van de Olympische Spelen draait de equipe van Oranje altijd bovenin mee en ook de voetbalclubs komen ijzersterk voor de dag na enkele moeizame seizoenen. Natuurlijk volg je op de sportredactie ook alle ontwikkelingen in de topsport buiten Nederland.

Entertainment: Weet jij alles over de Oscars, draai jij je hand niet om voor een interview met Maan, Halina Reijn of Art Rooijakkers? Dan is de entertainmentredactie de plek voor jou!

Video: Sommige nieuwsverhalen kun je beter zien dan lezen. De videoredactie maakt voor alle katernen video's en focust zich op het beeldende nieuws. Ons explainersteam legt dat beeldende nieuws zo goed mogelijk uit. Dus denk jij graag in beeld en kan je monteren, dan is de videoredactie de plek voor jou.

Ervaringen van onze oud-stagiairs

"Ik kreeg tijdens mijn stage veel vrijheid waardoor ik in korte tijd heel veel heb geleerd en gedaan. De gezellige sfeer op de redactie zorgde ervoor dat ik niet meer weg wilde." - Algemeen-redacteur Sanne Oving, stagiair in 2019.





"Ik heb tijdens m'n stage heel veel kunnen leren omdat bijna alles mogelijk was. Of ik nu een dagje op het Binnenhof wilde meelopen of een wild idee voor een stuk had. Het was de ideale balans tussen feedback en begeleiding aan de ene kant en vrijheid en in het diepe gegooid worden aan de andere kant." - Voormalig adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek, stagiair in 2009.





"Kansen! Ik was echt een groentje toen ik als stagiair begon bij NU.nl, maar mocht meteen als volwaardig lid van het team meedraaien. Dat ging - zeker in het begin - niet altijd goed, maar die mogelijkheden hebben me dusdanig geholpen dat ik hier vier jaar later nog altijd rondloop." - Algemeen-redacteur Douwe van Veen, stagiair in 2018.





"Iedereen is heel toegankelijk en behulpzaam. Loop je stage bij de Algemeen-redactie, maar wil je ook een keer een stuk maken samen met een redacteur van de entertainmentredactie, dan is dat geen enkel probleem!" - Shannon Bakker, stagiair in 2015.





"Bij NU.nl krijg je als stagiair alle ruimte om te leren. Tegelijkertijd krijg je alle ruimte om mee te draaien als volwaardige collega. Dat heeft de stage bij NU.nl geweldig gemaakt voor mij." - Algemeen-redacteur Joost ter Bogt, stagiair in 2021-2022.