Vacature NU.nl zoekt een fulltime uitlegvideomaker

Kan jij monteren, presenteren en research doen? Vind je het daarnaast leuk om het nieuws uit te leggen? Dan zoeken we jou, want NU.nl zoekt een fulltime redacteur die uitlegvideo's wil maken.

Wat ga je doen?

Als uitlegvideomaker maak je dagelijks een video waarin je uitleg of context bij het nieuws geeft, zodat de bezoekers van NU.nl het nieuws nog beter begrijpen. Je pitcht ideeën voor deze video's in de ochtendvergadering van het videoteam en je gebruikt de ochtend verder om het idee te produceren, door bijvoorbeeld sprekers te regelen en beelden te zoeken. Tijdens het werk spar je met je chef over de inhoud, bronnen en de presentatie of voice-overteksten.

De middag gebruik je voor de online interviews en de uiteindelijke montage, zodat de video aan het einde van de dag af is. Je hebt de productie dus van begin tot eind in eigen hand.

Hoe ziet zo'n video er dan uit?

Roos, Coco en Bas hebben al heel veel van dit soort video's voor NU.nl gemaakt. Deze voorbeelden geven je een goede indruk van de producties die je mag gaan maken.

2:17 Afspelen knop Iedereen praat over het lenteoffensief, maar wat kan Oekraïne?

2:49 Afspelen knop Goudjakhals vaker in ons land, maar je ziet hem amper: hoe kan dat?

1:59 Afspelen knop Waarom pakt Nederland zo uit voor het staatsbezoek van Macron?

Wat moet je kunnen?

Eerlijk gezegd moet je best veel kunnen, maar je hoeft niet overal even ervaren in te zijn. We sommen het even op:

Je hebt meerdere jaren journalistieke ervaring

Als jij iets uitlegt, begrijpen mensen wat je bedoelt

Je volgt het nieuws op de voet

Foutloos Nederlands is voor jou vanzelfsprekend en ook Engels beheers je goed

Je bent in staat in hooguit een paar minuten een rond verhaal te vertellen

Je voelt aan welke onderwerpen geschikt zijn voor een beeldende uitleg

Je kan goed uit de voeten met Adobe Premiere Pro

Presentatie-ervaring is een pré

Net als ervaring met het inspreken van voice-overs

NU.nl is onderdeel van DPG Media. Als hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren voor deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

Per 1 juni een fulltime dienstverband, op basis van een 36-urige werkweek (29-urige werkweek is bespreekbaar)

Een salaris afgestemd op schaal 6 van de cao Dagbladjournalisten

Een collegiale en ambitieuze redactie

Veel ruimte voor eigen initiatief

MacBook en telefoon van de zaak

Keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld)

Jaarlijkse winstregeling (o.b.v. resultaat van de organisatie)

Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten

Een reiskostenvergoeding

Een werkplek op vijf minuten lopen van station Hoofddorp, maar er is ook voldoende mogelijkheid om je auto te parkeren (we verhuizen volgend jaar naar Amsterdam)

Waarom bij NU.nl?

Bij NU.nl is volop ruimte voor groei. We vinden het altijd leuk om nieuwe dingen te proberen. Je mag bij ons fouten maken, zolang je er maar van leert. Je krijgt de mogelijkheid eigen ideeën uit te voeren en met een miljoenenpubliek te delen.

Denk je nu: ja, ik ben geknipt voor deze functie. Stuur dan vóór 14 mei je cv, een korte motivatie en links naar voorbeelden van video's die je hebt gemaakt via deze pagina.